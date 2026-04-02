Nie cierpi samotności, kocha przebywać wśród ludzi. To kobieta o niezwykłym imieniu

Karolina Woźniak

Karolina Woźniak

To dusza towarzystwa, która nigdy nie ma dosyć ludzi. Ciągle szuka swojego miejsca, jest niezależna i nie lubi ograniczeń. Ima się wielu zajęć. Sybilla to niezwykle oryginalne imię, które oznacza równie kolorową osobowość. Czym wyróżnia się tak nazwana kobieta? Sprawdź!

Sybilla to niezwykle oryginalne imię, które oznacza równie kolorową osobowość. Czym wyróżnia się tak nazwana kobieta? Sprawdź!
Spis treści:

  1. Pochodzenie i znaczenie imienia Sybilla
  2. Popularność imienia Sybilla w Polsce
  3. Kiedy Sybilla obchodzi imieniny?
  4. Sybilla - zdrobnienia imienia
  5. Znane osoby o imieniu Sybilla
  6. Numerologia i cechy osób o imieniu Sybilla
  7. Sybilla - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Pochodzenie i znaczenie imienia Sybilla

Sybilla to żeńskie imię pochodzenia greckiego. W mitologii tak nazywano kobietę przepowiadającą przyszłość.

Popularność imienia Sybilla w Polsce

Imię Sybilla nie jest w Polsce popularne. W ostatnich latach żadna dziewczynka nie otrzymała go przy narodzinach.

Kiedy Sybilla obchodzi imieniny?

Imieniny Sybilli przypadają 9 października.

Sybilla - zdrobnienia imienia

Sybilla to imię, które można zdrabniać na wiele sposobów. Do najpopularniejszych określeń należą:

  • Sybilka,
  • Sybilcia,
  • Sybi,
  • Sybcia,
  • Sybka,
  • Sybunia,
  • Sybusia.

Znane osoby o imieniu Sybilla

Sybilla to imię, które w historii nosiło kilka znanych kobiet. Należą do nich:

  • Sybilla Jülich-Kleve-Berg - księżna Saksonii,
  • Sybilla Koburg - księżniczka Saksonii,
  • Sybilla Masters - pierwsza znana amerykańska wynalazczyni.
Numerologia i cechy osób o imieniu Sybilla

Sybilla to kobieta pełna życia, radosna i aktywna. Lubi podejmować różne inicjatywy, a siedzenie w miejscu nie jest dla niej. Jest ciekawa świata i ludzi. Nie ogranicza się do poznania jednej dziedziny, chce rozwijać się w różnych obszarach. Szuka miejsc pełnych ludzi, gdyż lubi ich towarzystwo. W każdym stara się upatrywać dobrych cech. Wolny czas chętnie spędza na łonie natury.

Sybilla to numerologiczna ósemka. Kieruje się życiową mądrością, pozostawiając intuicję na drugim planie. Wierzy w działanie siły wyższej i porozumienie dusz.

Sybilla - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Sybilla w pracy wykorzystuje upór i determinację. Może pracować w banku czy w dużej korporacji. Sybilla ma również predyspozycje do tego, aby zostać artystką. Nad jej życiem czuwają Pluton oraz Wenus.

