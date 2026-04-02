Spis treści: Pochodzenie i znaczenie imienia Sybilla Popularność imienia Sybilla w Polsce Kiedy Sybilla obchodzi imieniny? Sybilla - zdrobnienia imienia Znane osoby o imieniu Sybilla Numerologia i cechy osób o imieniu Sybilla Sybilla - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Pochodzenie i znaczenie imienia Sybilla

Sybilla to żeńskie imię pochodzenia greckiego. W mitologii tak nazywano kobietę przepowiadającą przyszłość.

Popularność imienia Sybilla w Polsce

Imię Sybilla nie jest w Polsce popularne. W ostatnich latach żadna dziewczynka nie otrzymała go przy narodzinach.

Kiedy Sybilla obchodzi imieniny?

Imieniny Sybilli przypadają 9 października.

Sybilla - zdrobnienia imienia

Sybilla to imię, które można zdrabniać na wiele sposobów. Do najpopularniejszych określeń należą:

Sybilka,

Sybilcia,

Sybi,

Sybcia,

Sybka,

Sybunia,

Sybusia.

Znane osoby o imieniu Sybilla

Sybilla to imię, które w historii nosiło kilka znanych kobiet. Należą do nich:

Sybilla Jülich-Kleve-Berg - księżna Saksonii,

Sybilla Koburg - księżniczka Saksonii,

Sybilla Masters - pierwsza znana amerykańska wynalazczyni.

Jak imię wpływa na twoje życie?

Numerologia i cechy osób o imieniu Sybilla

Sybilla to kobieta pełna życia, radosna i aktywna. Lubi podejmować różne inicjatywy, a siedzenie w miejscu nie jest dla niej. Jest ciekawa świata i ludzi. Nie ogranicza się do poznania jednej dziedziny, chce rozwijać się w różnych obszarach. Szuka miejsc pełnych ludzi, gdyż lubi ich towarzystwo. W każdym stara się upatrywać dobrych cech. Wolny czas chętnie spędza na łonie natury.

Sybilla to numerologiczna ósemka. Kieruje się życiową mądrością, pozostawiając intuicję na drugim planie. Wierzy w działanie siły wyższej i porozumienie dusz.

Sybilla - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Sybilla w pracy wykorzystuje upór i determinację. Może pracować w banku czy w dużej korporacji. Sybilla ma również predyspozycje do tego, aby zostać artystką. Nad jej życiem czuwają Pluton oraz Wenus.

Źródła:

1.https://dane.gov.pl/pl/dataset/219/resource/54100,imiona-zenskie-nadane-dzieciom-w-polsce-w-2023-r-imie-pierwsze/table?page=1&per_page=20&q=sybilla&sort=

2.https://pl.wikipedia.org/wiki/Sybilla_(imi%C4%99)

