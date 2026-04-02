Nie cierpi samotności, kocha przebywać wśród ludzi. To kobieta o niezwykłym imieniu
To dusza towarzystwa, która nigdy nie ma dosyć ludzi. Ciągle szuka swojego miejsca, jest niezależna i nie lubi ograniczeń. Ima się wielu zajęć. Sybilla to niezwykle oryginalne imię, które oznacza równie kolorową osobowość. Czym wyróżnia się tak nazwana kobieta? Sprawdź!
Pochodzenie i znaczenie imienia Sybilla
Sybilla to żeńskie imię pochodzenia greckiego. W mitologii tak nazywano kobietę przepowiadającą przyszłość.
Popularność imienia Sybilla w Polsce
Imię Sybilla nie jest w Polsce popularne. W ostatnich latach żadna dziewczynka nie otrzymała go przy narodzinach.
Kiedy Sybilla obchodzi imieniny?
Imieniny Sybilli przypadają 9 października.
Sybilla - zdrobnienia imienia
Sybilla to imię, które można zdrabniać na wiele sposobów. Do najpopularniejszych określeń należą:
- Sybilka,
- Sybilcia,
- Sybi,
- Sybcia,
- Sybka,
- Sybunia,
- Sybusia.
Znane osoby o imieniu Sybilla
Sybilla to imię, które w historii nosiło kilka znanych kobiet. Należą do nich:
- Sybilla Jülich-Kleve-Berg - księżna Saksonii,
- Sybilla Koburg - księżniczka Saksonii,
- Sybilla Masters - pierwsza znana amerykańska wynalazczyni.
Numerologia i cechy osób o imieniu Sybilla
Sybilla to kobieta pełna życia, radosna i aktywna. Lubi podejmować różne inicjatywy, a siedzenie w miejscu nie jest dla niej. Jest ciekawa świata i ludzi. Nie ogranicza się do poznania jednej dziedziny, chce rozwijać się w różnych obszarach. Szuka miejsc pełnych ludzi, gdyż lubi ich towarzystwo. W każdym stara się upatrywać dobrych cech. Wolny czas chętnie spędza na łonie natury.
Sybilla to numerologiczna ósemka. Kieruje się życiową mądrością, pozostawiając intuicję na drugim planie. Wierzy w działanie siły wyższej i porozumienie dusz.
Sybilla - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia
Sybilla w pracy wykorzystuje upór i determinację. Może pracować w banku czy w dużej korporacji. Sybilla ma również predyspozycje do tego, aby zostać artystką. Nad jej życiem czuwają Pluton oraz Wenus.
Źródła:
1.https://dane.gov.pl/pl/dataset/219/resource/54100,imiona-zenskie-nadane-dzieciom-w-polsce-w-2023-r-imie-pierwsze/table?page=1&per_page=20&q=sybilla&sort=
2.https://pl.wikipedia.org/wiki/Sybilla_(imi%C4%99)