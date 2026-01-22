Co przyniesie piątek, 23 stycznia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na piątek dla Barana

Karta Rycerz Kielichów

W życiu prywatnym możesz trafić na kogoś, kto twierdzi, że pragnie miłości, ale instynktownie jej unika. Taki człowiek dobrze czuje się, wzdychając z daleka do niedostępnej muzy. Jeśli masz artystyczne inklinacje, to może taki emocjonalny zamęt przyda ci się do tworzenia. W finansach dobrze ci będzie wszędzie tam, gdzie musisz stworzyć coś od zera i w pojedynkę.

Horoskop tarotowy na piątek dla Byka

Karta Cesarz

W życiu prywatnym przejmij kontrolę lub przemyśl swój stosunek do władzy. Nie lubimy być rządzeni, wstyd nam się przyznać do dominacji. A jednak ktoś musi czasem podjąć wiążącą decyzję, mieć ostatnie słowo. W finansach przejmij stery lub oddaj pole komuś, kto potrafi dowodzić. Nie rywalizuj z człowiekiem, który ma pomysł na biznes, pragnie rozwoju.

Horoskop tarotowy na piątek dla Bliźniąt

Karta 8 Kielichów

W życiu prywatnym nie trać czasu na ludzi zimnych. Ktoś mógł być bardzo przywiązany, ale to minęło z czasem lub zostało zatarte przez wewnętrzny kryzys. W trudnych sytuacjach czerp siłę z siebie, a nie z drugiej połowy, która - jak to człowiek - może zawieść. W finansach nie trzymaj się kurczowo czegoś, co w tej chwili nie ma sensu. Szukaj nowej drogi.

Horoskop tarotowy na piątek dla Raka

Karta Kochankowie

W kontaktach prywatnych możliwe będzie rozwiązanie poważnego dylematu. Nie oznacza to, że sytuacja błyskawicznie się naprostuje, a wszyscy odejdą zadowoleni. Czasem nie da się uszczęśliwić całego grona. Jednak najważniejsze założenia mogą zostać spełnione. W finansach możesz doprowadzić do fuzji, ale z wykluczeniem pewnych segmentów.

Horoskop tarotowy na piątek dla Lwa

Karta Giermek Buław

W życiu prywatnym otaczaj się teraz optymistami, ludźmi, których trudności nie przerażają, tylko stanowią dla nich wyzwanie. Pamiętaj, że problemy są po to, by je rozwiązywać. Zaufaj, że druga strona nie chce się kłócić, tylko pragnie wyjaśniać sprawy. W finansach eksploruj nowe możliwości, staraj się pokazać swoją użyteczność oraz zaangażowanie.

Horoskop tarotowy na piątek dla Panny

Karta 10 Kielichów

W relacjach prywatnych możliwe będzie cieszenie się szczęściem rodzinnym, dobre wieści o krewnych, pociecha z osiągnięć dzieci lub rodzeństwa. Pamiętaj, że osobista definicja sukcesu może różnić się od tej, którą określa aktualna, światowa moda. W finansach możliwa będzie spółka z kimś, kogo kochasz, wspólnota majątkowa, korzystny układ.

Horoskop tarotowy na piątek dla Wagi

Karta 9 Buław

W życiu prywatnym przeszkody są znacznie mniej groźne niż się to wydaje. Niemniej musisz działać ostrożnie, bo nie masz zbyt wielu sprzymierzeńców. Zresztą niektórymi ścieżkami trzeba chadzać samotnie. W finansach decyzje podejmie ktoś znacznie silniejszy, a tobie trzeba będzie się do nich dostosować. Nie musisz składać żadnych deklaracji.

Horoskop tarotowy na piątek dla Skorpiona

Karta Gwiazda

W relacjach prywatnych przyjmij czyjąś szczerość i odpowiedz na nią z taką samą otwartością. Można mówić o swoich uczuciach - nawet tych trudnych - i nie oskarżać, nie robić wyrzutów. Prawda jest jak światło gwiazd, które każdą nagość czyni piękną. W finansach możesz otrzymać wyróżnienie, medal, cenny klejnot, rzecz, która ma wartość artystyczną.

Horoskop tarotowy na piątek dla Strzelca

Karta As Mieczy

W życiu prywatnym zachowaj zimną krew, nie daj się sprowokować. Niektórzy ludzie mogą odrzucać twoje decyzje i to jest ich naturalne prawo. Nie masz wpływu na cudze uczucia, a więc nie musisz się nimi przejmować. W finansach być może trzeba będzie się z kimś rozstać, aby rozwijać projekt. Sympatia i miła atmosfera nie zawsze idą w parze z efektywnością.

Horoskop tarotowy na piątek dla Koziorożca

Karta Sprawiedliwość

Pewne kwestie mogą rozwiązać się bez twojej interwencji. Nie szarp się z czymś, na co nie masz obecnie większego wpływu. Stracisz nerwy i czas, a przecież dobra energia przyda ci się na przyszłość. W finansach nie ma dobrego czasu na odważne inwestycje i spektakularne zmiany. Lepiej wycofać się ze zobowiązań, pomyśleć o urlopie.

Horoskop tarotowy na piątek dla Wodnika

Karta 7 Denarów

W życiu prywatnym widać skrajną niecierpliwość, chęć uwolnienia się od przymusu. Czasem najtrudniejsza rzecz do zrobienia to bezczynne czekanie. Ale czy na pewno bezczynne? Poświęć czas, kiedy ktoś decyduje, na własne plany, co chcesz robić w przyszłości, czego oczekujesz od związku. W finansach nadchodzi czas pierwszych zbiorów, weryfikacji projektów.

Horoskop tarotowy na piątek dla Ryb

Karta Król Kielichów

W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z kimś o bogatej osobowości, kto nie spieszy się z ferowaniem wyroków, jak również… z podejmowaniem decyzji. Może ten człowiek potrzebować delikatnej zachęty z twojej strony. W finansach możesz dostać sygnał, że czas już przestać planować, a zacząć działać. Pamiętaj, że dzieła nigdy się nie kończy, tylko porzuca.

