Co przyniesie poniedziałek, 6 października? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Spis treści: Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Barana Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Byka Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Bliźniąt Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Raka Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Lwa Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Panny Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wagi Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Skorpiona Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Strzelca Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Koziorożca Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wodnika Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Ryb

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Barana

Karta 5 Mieczy

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, kogo nie obchodzą konwenanse i nie zawaha się podpalić świata, żeby tylko zyskać to, czego pragnie. Przemyśl, czy warto zostawiać za sobą zgliszcza w imię namiętności, a jeśli zdecydujesz, że tak, przygotuj się na ostrą walkę. W finansach możesz wejść w środowisko, w którym nie ma czystej gry.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Byka

Karta Umiarkowanie

W kontaktach prywatnych możliwa będzie spokojna i rzeczowa rozmowa, w trakcie której wiele się dowiesz. Ktoś może poprosić cię o pośrednictwo, mediację. Staraj się nie stawać po żadnej ze stron i nie dawaj się wciągać w gierki. Nie wydawaj opinii, a szukaj sposobów rozwiązania problemów. W finansach możesz zarobić na mediacjach właśnie, przekazywaniu danych.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Bliźniąt

Karta 2 Buław

Twoje relacje z ludźmi mogą być teraz optymistyczne, pełne radości. Z dystansem podejdź do wszelkich różnic. Nie musisz się z kimś zgadzać, by stworzyć z nim zgrany tandem. Przynajmniej na jakiś czas… Warto docenić silny charakter i zachęcać bliskich do niezależności. W finansach trzeba będzie dogadać się z kimś, kto ma własne plany. Musicie współpracować.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Raka

Karta 8 Buław

W relacjach prywatnych może pojawić się potrzeba uwolnienia od zasad, konwenansów. Jeśli pod nogami rozściela się z góry wyznaczona droga, to naturalnym odruchem jest pójść pod prąd. Przekora leży w ludzkim charakterze i owszem, czasem zwodzi na manowce, ale niekiedy pomaga też odkryć coś pięknego. W finansach możesz zacząć coś jeszcze raz i to z dobrym skutkiem.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Lwa

Karta Rycerz Mieczy

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z człowiekiem, który jest bardzo niecierpliwy i wywiera presję. Nie spełniaj jego życzeń tylko dla "świętego spokoju". Nikt nie zwróci tobie poświęconego czasu ani nie cofnie skutków decyzji. Jeśli w coś wchodzisz, to z pełnym przekonaniem. W finansach możesz mieć pracę wymagającą częstego podróżowania.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Panny

Karta 4 Kielichów

W kontaktach prywatnych możliwa jest stagnacja. To dobry moment, by odświeżyć pewne znajomości, wysłać komuś wiadomość. Nie chodzi o wznowienie kontaktów z kimś, kto sobie tego nie życzy. Skup się raczej na tych relacjach, które z czasem "rozeszły się po kościach" bez wyraźnego powodu. W finansach możesz zarobić na renowacji lub na remontach.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wagi

Karta Król Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z człowiekiem prostym i praktycznym. Osoba ta twardo stąpa po ziemi i nie traci czasu na intrygi lub na płonne rozważania. Swoje pomysły szybko wciela w czyn i nie rozumie ludzi, którzy poprzestają na marzeniach. Możesz zyskać od niej inspirację. W finansach możliwa będzie współpraca z bardzo bogatym mężczyzną.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Skorpiona

Karta Cesarz

W relacjach osobistych trzeba będzie twardo stawiać na swoim, zgłosić gotowość do działania. Nie czekaj, aż sytuacja stanie się nagląca. Już teraz wyślij sygnał, że jesteś, gdzie jesteś, nigdzie się nie ruszysz i masz otoczenie na oku. Nie rzucaj też słów na wiatr. Co zapowiesz, trzeba będzie zrobić. W finansach twoja obietnica zyska dużą wagę. Uważaj, komu ją składasz.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Strzelca

Karta Królowa Mieczy

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, która potrafi grać na emocjach i często wykorzystuje współczucie. Gdy ktoś stawia się w pozycji ofiary, wzmóż czujność. Litość to najprostszy i niezawodny sposób, by się do kogoś zbliżyć, przekroczyć jego granice. W finansach o twoim powodzeniu może zadecydować reputacja. Dbaj o nią.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Koziorożca

Karta Eremita

W życiu osobistym odetnij się od błahych spraw. Nie ma co żyć plotkami i cudzymi dramatami. To, co dzisiaj wygląda na koniec świata, pojutrze zostanie całkiem zapomniane. ty spoglądasz na miłostki z wyżyn doświadczenia, a czas działa na twoją korzyść. Nie otaczaj się przypadkowymi osobami. W finansach możesz sprzedać swoją rzadką wiedzę za dobre pieniądze.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wodnika

Karta 5 Buław

W relacjach prywatnych trzeba będzie zburzyć kruchą równowagę. Jeśli coś nie działa, nie ma co upierać się przy płonnej nadziei. Niekiedy wystarczą drobne zmiany, by uzyskać piorunująco dobry efekt. Nie przejmuj się, że ktoś będzie kręcił nosem, nie podejdzie do problemu z entuzjazmem. W finansach trudności nie są przesadnie trudne. Nie przerażaj się nimi.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Ryb

Karta Rycerz Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z wolnym duchem, który pod maską ciszy i układności skrywa upór. Ten ktoś panuje niepodzielnie nad własnym sercem i unika wszelkich sytuacji, w których byłby zależny od cudzego kaprysu. Przywiązuje się powoli, ale na długo. W finansach ważną rzeczą będzie lojalność, ale tylko do zakończenia kontraktu.

Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiają INTERIA.PL