Nie każdy kot ma taką energię. Te umaszczenia są szczególnie wyjątkowe

Karolina Woźniak

Niektóre domy przyciągają szczęście i pieniądze bez wysiłku. Feng shui twierdzi, że często stoi za tym… kot. Nie chodzi o rasę, lecz o energię, którą niesie jego umaszczenie. Sprawdź, czy twój dom ma swój futrzasty "magnes" na obfitość.

Dwa koty leżą obok siebie na drewnianej podłodze przy dużym oknie z widokiem na zielone drzewa, jeden rudy, drugi biało-czarny, wyglądają spokojnie i są blisko siebie.
Czy wiesz, że energia kotów o konkretnym umaszczeniu może wpływać na dobrobyt w domu?123RF/PICSEL

Mruczący magnes na obfitość w domu

W wielu kulturach koty od wieków uznawane są za strażników domowej energii i zwierzęta o niezwykłej intuicji. Feng shui podkreśla, że nie tylko obecność kota ma znaczenie, ale również jego umaszczenie, ponieważ kolory niosą za sobą konkretne żywioły i wibracje. Według tej filozofii niektóre koty potrafią harmonizować przestrzeń, wzmacniać poczucie bezpieczeństwa, a nawet aktywować energię dobrobytu, pieniędzy i szczęścia w domu. To dlatego mówi się, że kot nie trafia do człowieka przypadkiem, a często pojawia się w momencie, gdy dana przestrzeń potrzebuje wsparcia, ochrony lub nowego impulsu energetycznego. W feng shui wyróżnia się trzy szczególne umaszczenia, które uznawane są za najsilniejsze energetycznie.

Te koty mają w sobie niezwykłą energię

Czarny kot z zielonymi oczami siedzi na drewnianej półce, obok stoi ramka ze zdjęciem oraz okrągły, pleciony kosz.
Według przesądów czarne koty przynoszą pecha, a według feng shui - szczęście dla domownikówVERSHININ EVGENII123RF/PICSEL

1. Czarne koty 

W feng shui czarny kolor powiązany jest z żywiołem wody, a to właśnie on odpowiada za pieniądze, płynność finansową i obfitość. Obecność czarnego kota w domu uznawana jest za znak, że energia bogactwa może swobodnie krążyć. Jeśli dodatkowo ma białe łapki, symbolizuje harmonię yin i yang. Takie koty przypisuje się energii ochronnej i duchowej równowadze.

2. Koty trójbarwne (kaliko)

Trójbarwne umaszczenie w feng shui łączy się z energią tygrysa - symbolem siły, ochrony i odwagi. Uważa się, że takie koty rozpraszają złą energię, zazdrość i negatywne intencje kierowane w stronę domu. Wzory na ich sierści działają jak naturalne symbole ochronne, czyniąc z nich cichych strażników domowej przestrzeni.

3. Koty rude 

Ruda, złocista sierść od dawna kojarzona jest z energią bogactwa i dobrobytu. Według feng shui takie koty emanują ciepłą, przyciągającą obfitość energią. Uważa się je za żywy symbol dostatku.

Macie któregoś z wymienionych kotów?

