Co przyniesie czwartek, 20 listopada? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Spis treści: Horoskop tarotowy na czwartek dla Barana Horoskop tarotowy na czwartek dla Byka Horoskop tarotowy na czwartek dla Bliźniąt Horoskop tarotowy na czwartek dla Raka Horoskop tarotowy na czwartek dla Lwa Horoskop tarotowy na czwartek dla Panny Horoskop tarotowy na czwartek dla Wagi Horoskop tarotowy na czwartek dla Skorpiona Horoskop tarotowy na czwartek dla Strzelca Horoskop tarotowy na czwartek dla Koziorożca Horoskop tarotowy na dla Wodnika Horoskop tarotowy na czwartek dla Ryb

Horoskop tarotowy na czwartek dla Barana

Karta 6 Mieczy

W życiu prywatnym masz dobry moment, by odciąć się od przeszłości, zmienić otoczenie, zerwać relacje, które niczego nie dają, a wyłącznie szkodzą. Masz prawo uciec z miejsca, które cię wyniszcza, a jeśli się kimś opiekujesz, to jest to wręcz twój obowiązek. Pokaż młodszym krewnym, że można funkcjonować w spokoju. W finansach możliwa praca w nowym miejscu.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Byka

Karta Kochankowie

W życiu prywatnym możliwe będzie niezdecydowanie, wahanie się między dwiema opcjami. W kolejne związki możesz wchodzić płynnie, jeszcze nie skończywszy poprzedniej relacji. Nie jest to opcja wychwalana w katechizmach, ale życie najczęściej tak właśnie wygląda: sięgamy po drugie, trzymając się jeszcze pierwszego. W finansach możesz ciągnąć dwa biznesy przez pewien czas.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Bliźniąt

Karta As Mieczy

W życiu prywatnym liczyła się będzie teraz samodzielność, gotowość do wzięcia na siebie odpowiedzialności, wyjście do ludzi. Nie daj sobie w kaszę dmuchać, nie pozwól plotkom się panoszyć. Ucinaj spekulacje i broń swojego dobrego imienia. W finansach możesz otrzymać cenną wskazówkę, dobrą podpowiedź. Wiedza okaże się kluczem do sukcesu. Grunt to dobra analiza.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Raka

Karta 9 Denarów

W relacjach osobistych postaw na tolerancyjność, doskonałe maniery, delikatność. Nie ze wszystkim musisz się zgadzać, ale też nie ma potrzeby tego manifestować. Ktoś sam zmieni zdanie lub nie. Namawiaj go do rozsądku, dając dobry przykład - bez pouczania i rzucania wyzwania sumieniu. W finansach przemyśl biznes związany z ekologią, hodowlą zwierząt.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Lwa

Karta 9 Kielichów

W życiu prywatnym najlepsze, co możesz teraz komuś ofiarować, to poczucie bezpieczeństwa i stabilizacja. Powiadają, że droga do serca prowadzi przez żołądek. Nie warto lekceważyć podstawowych potrzeb. "Randka" we własnym domu, przy suto zastawionym stole może sprawdzić się lepiej niż egzotyczna podróż. W finansach nie sięgaj po więcej, jeśli masz już dosyć.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Panny

Karta 7 Denarów

W relacjach prywatnych ktoś może złożyć ci życzenia, zaprosić do wspólnej zabawy lub do ważnego przedsięwzięcia. Dobre rzeczy przychodzą do tych, co czekają cierpliwie. Nie ma potrzeby wychodzić przed szereg ani się czegoś domagać. Odpowiednia nagroda znajdzie cię we właściwym czasie. W finansach podsumowanie może wypaść na twoją korzyść.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wagi

Karta 10 Denarów

W życiu prywatnym przyjrzysz się teraz twojej rodzinie. Czy ktoś potrzebuje wsparcia? Czy ci go udziela? Czy są tematy do omówienia, których dotąd baliście się poruszać? Może nadszedł czas zmierzyć się z tymi wyzwaniem lub choćby wyznaczyć datę poważnej rozmowy? W finansach możesz z powodzeniem prowadzić familijny biznes, dogadać się z krewnymi.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Skorpiona

Karta 9 Denarów

Gdy mowa o kwestiach prywatnych, na atrakcyjność tylko w połowie składa się harmonijna budowa ciała, uroda twarzy. Wiele można zdziałać doskonałym stylem, miłym obejściem, wykwintnymi manierami, oczytaniem i umiejętnością prowadzenia ciekawej rozmowy. Skup się na tych kwestiach, jeśli chcesz osiągnąć towarzyski sukces. W finansach możesz zarobić, handlując pięknem.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Strzelca

Karta 10 Mieczy

W życiu osobistym bezradność bywa nieunikniona. Cierpimy, gdy bliskim się nie wiedzie, gdy podejmują złe decyzje pomimo naszych rad. Gdy druga strona działa niesprawiedliwie, serce rozpada się na tysiąc kawałków. Taki jest świat. Czasem trzeba przyjąć ból, na który się nie zasłużyło i wyciągnąć z tego doświadczenia lekcję. W finansach nie ciągnij tego, co nie ma sensu.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Koziorożca

Karta Rycerz Mieczy

W życiu prywatnym możesz poznać kogoś, kto do wszystkiego chce dojść sam. Osoba ta nie zechce skorzystać z pomocy bliskich ani… twojej. Jeśli chcesz dobrego porozumienia, musisz szanować tę ambicję, dopingować do walki i pocieszać, gdy nadejdzie nieuchronna porażka (wszyscy jej doświadczamy). W finansach zbyt szybkie działanie może doprowadzić do straty.

Horoskop tarotowy na dla Wodnika

Karta Rycerz Denarów

W życiu prywatnym możesz mieć kontakt z kimś, kto jest niewątpliwie zauroczony, ale waha się między miłością i karierą. Tobie również uczucie może wejść w paradę, gdy myślisz o rozwoju osobistym. Przy pewnym wysiłku da się to wszystko pogodzić, ale pewne kompromisy będą nieodzowne. W finansach konieczny może okazać się wyjazd za granicę, praca u kogoś.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Ryb

Karta 3 Mieczy

W relacjach prywatnych widać żal i zniechęcenie. Może być tak, że ktoś cię fizycznie opuścił, ale wciąż okupuje twoje myśli. To bardzo niekorzystny układ. Pozwól wspomnieniom, nadziejom, żalowi i lękom przetoczyć się nad tobą jak chłodna fala. Szybko podniesiesz głowę, poczujesz lekkość i orzeźwienie. W finansach nie ma co się upierać przy błędnej decyzji.

