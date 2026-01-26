Co przyniesie wtorek, 27 stycznia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Barana

Karta As Mieczy

W życiu prywatnym możesz mieć teraz do czynienia z ludźmi, którzy oceniają cię dość krytycznie. Wśród głosów złośliwych i oszczerczych wyróżnij słowa gorzkiej prawdy. Czasem naprawdę życzliwi mówią nam coś, czego nie chcemy słyszeć. W finansach możesz zarobić w trudnych warunkach. Ktoś będzie oczekiwał od ciebie dużego poświęcenia lub zaparcia się zasad.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Byka

Karta 4 Kielichów

W życiu prywatnym ktoś proponuje ci zamianę, oferuje nowe możliwości. Zastanów się tylko, czy potrzebujesz więcej tego samego, czy może chodzi o totalną zmianę? Istnieje tendencja do powielania złych wzorców. W finansach może pojawić się okazja do zarobienia znacznie większych pieniędzy lub ktoś zgodzi się zainwestować w twój projekt. Minie marazm.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Bliźniąt

Karta Rycerz Mieczy

W życiu prywatnym nie marnuj czasu ani energii, by walczyć o złą lub z góry przegraną sprawę. Możesz po fakcie tłumaczyć, że ktoś cię zmanipulował, ale w opinii ogółu dorośli ludzie powinni podejmować niezależne, przemyślane decyzje. W finansach sprawy chwilowo przystopują i będzie to dla ciebie dobre, bo zyskasz czas, by parę kwestii przemyśleć.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Raka

Karta Sąd Ostateczny

W życiu prywatnym ktoś może wezwać cię do odpowiedzi, wyjawić coś, czego nie da się zignorować. Czas dyplomacji przeminął. Stań przed ludźmi z emocjami i poglądami na wierzchu. Szybko przekonasz się, kto ci sprzyja. W finansach możliwa będzie batalia, po której pewne struktury zostaną rozwiązane. Jedni okażą oportunizm, inni podążą za swoimi zasadami.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Lwa

Karta Wisielec

W życiu prywatnym ktoś może bez protestów przyjmować wszystko, co mu dajesz, ale nie wyciągnie pomocnej ręki, gdy karta się odwróci. Odróżniaj prawdziwych przyjaciół, którzy coś do twojego życia wnoszą od ludzi, którzy robią w nim jedynie tłok. W finansach ktoś przyzwyczaił się do bierności i trzeba będzie mocno nim potrząsnąć, by zaczął wreszcie działać.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Panny

Karta Giermek Buław

W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z osobą w typie wolnego ducha, optymisty. Ten ktoś nie zajmuje się twoją przeszłością, nie interesują go poprzednie związki. Wierzy, że wspólnie odkryjecie miłość na nowo, zbudujecie własny, szczęśliwy świat. W finansach uda się zapewne współpraca z wolnymi strzelcami, osobami niekoniecznie doświadczonymi lecz entuzjastycznymi.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Wagi

Karta Giermek Kielichów

W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z kimś, za kim ciągnie się jakiś problem lub zła opinia. Całkiem możliwe, że chodzi o błędy młodości, o coś, co wynikło z niewiedzy lub z niedojrzałości, a nie ze złego charakteru. W finansach możesz otrzymać intrygującą propozycję, która jednak będzie obarczona sporym ryzykiem. Głównie przez brak realizmu.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Skorpiona

Karta Królowa Mieczy

W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z osobą zranioną, która jeszcze nie ugłaskała w sobie żalu, nie chce kontaktów. Może zachować ona chłodną uprzejmość, jednak nie należy brać jej za ustępliwość. Najlepiej będzie trzymać się z daleka. W finansach możesz otrzymać ostrzeżenie lub wezwanie do zapłaty i lepiej wywiązać się z tego szybko.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Strzelca

Karta 8 Mieczy

W życiu prywatnym może dojść do frustrującej sytuacji, w której ktoś niby chce, ale nie może… Nie masz wpływu na decyzje tej osoby. Bezczynność nie musi jednak oznaczać bierności. Wykorzystaj chwilę spokoju, by rozeznać się w planach i otoczeniu tych, na których ci zależy. W finansach pewne ścieżki będą oficjalnie niedostępne, ale istnieją furtki prawne.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Koziorożca

Karta 10 Buław

W życiu prywatnym dobrze będzie zasłonić się pracą, zobowiązaniami. Ludzie nie docenią teraz twojej szczerości, a delikatność i kruchość nie zrobią na nich wrażenia. Jeśli nie chcesz poważnego zobowiązania, powiedz, że już jakieś masz. W finansach nie stroń od brania wielu projektów, sprawiaj wrażenie osoby bardzo zajętej, szczególnie gdy chodzi o drobne zadania.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Wodnika

Karta 2 Mieczy

W relacjach prywatnych możesz przeżyć teraz frustrację, bo pewna osoba pozostanie ślepa na pewne argumenty. Pamiętaj, że zwykle nie dyskutujemy tylko z osobą, która siedzi naprzeciwko, ale też z jej rodziną, znajomymi oraz innymi ludźmi, którzy szepczą jej do ucha. W finansach pewne procesy zostaną zablokowane przez prawo lub na czas kontroli.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Ryb

Karta Księżyc

W kwestiach prywatnych twoja relacja z kimś niedługo osiągnie szczyt. Potem może niestety nastąpić regres. Nie będzie w tym twojej winy. Niektóre osoby mają zagmatwaną osobowość, odgryzają więcej, niż mogą przerzuć, a potem ratują się kłamstwem i kluczeniem. W finansach możesz spodziewać się zysków niewiele wyższych niż obecne, lecz generalnie trzeba zmienić otoczenie.

