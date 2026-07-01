Co przyniesie czwartek, 2 lipca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Spis treści: Horoskop tarotowy na czwartek dla Barana Horoskop tarotowy na czwartek dla Byka Horoskop tarotowy na czwartek dla Bliźniąt Horoskop tarotowy na czwartek dla Raka Horoskop tarotowy na czwartek dla Lwa Horoskop tarotowy na czwartek dla Panny Horoskop tarotowy na czwartek dla Wagi Horoskop tarotowy na czwartek dla Skorpiona Horoskop tarotowy na czwartek dla Strzelca Horoskop tarotowy na czwartek dla Koziorożca Horoskop tarotowy na czwartek dla Wodnika Horoskop tarotowy na czwartek dla Ryb

Horoskop tarotowy na czwartek dla Barana

Karta Kapłanka

W relacjach prywatnych zwróć uwagę na swoje przeczucia i pierwsze wrażenie. Twoja podświadomość rejestruje znacznie więcej niż uszy. Wychwytuje niezawodnie najmniejsze skrzywienie warg czy plamę na ubraniu, która powinna wzbudzić czujność. W finansach upewnij się, jaki przekaz wysyłasz swoją mimiką, strojem, postawą. Czy zachęcają do kontaktu?

Horoskop tarotowy na czwartek dla Byka

Karta 3 Denarów

W życiu prywatnym będzie liczyła się przede wszystkim zgodność, umiejętność współpracy. Ludzie, z którymi dobrze się czujemy, zdobywają serce na dłużej niż niedoścignieni idole, do których można jedynie wzdychać. Nie szukaj spełnienia w tym, że kocha Cię ktoś ważny, tylko dlatego, że razem możecie coś zbudować. W finansach masz coś istotnego do zrobienia. Nie zwlekaj.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Bliźniąt

Karta Król Buław

W życiu prywatnym nie unikaj wyzwań, nie chowaj się przed silnymi emocjami. Masz wojowniczy charakter, który domaga się wykorzystania go w pełni. Namiętność nie musi być niszcząca, wręcz przeciwnie. Działaj konstruktywnie i śmiało dla dobra Twojej rodziny albo społeczności. W finansach uważaj, by nie zranić czyjejś dumy. Trudno by było opanować złość.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Raka

Karta Świat

W życiu prywatnym prawdziwa dojrzałość pozwala zrozumieć, że każdy z nas do końca pozostaje nieporadnym dzieckiem - oczywiście w jakiejś części. Popełniamy błędy i ulegamy impulsom. Potrafimy jednak wyjść z impasu i przywrócić równowagę. W finansach nie bój się zaczynać od nowa, stracić czegoś. Zbudujesz w tym miejscu coś znacznie lepszego, a potem… ruszysz w świat.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Lwa

Karta Cesarz

W relacjach prywatnych trzeba cieszyć się dobrymi chwilami oraz… przewidywać te złe. Być może to właśnie ty musisz być tą rozsądną osobą, która pilnuje opłacenia rachunków na czas i mówi "nie", kiedy rodzinna wycieczka staje się zbyt niebezpieczna lub kosztuje za wiele. W finansach Twoim zadaniem jest rozbudowanie firmy albo domu, powiększenie stanu posiadania.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Panny

Karta 5 Denarów

W życiu prywatnym może pojawić się frustracja i ból związany z jakąś stratą. Nie będzie ona duża, ale niedobory mogą utrzymywać się dłuższy czas. Problemy finansowe lub konflikty rodzinne to duże wyzwanie dla każdego związku, dlatego starajcie się tworzyć zgrany zespół. W finansach nie przywiązuj się do rzeczy i nie przeceniaj wartości jakiegoś produktu lub sprzętu.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wagi

Karta 2 Mieczy

W relacjach prywatnych zapowiada się impas. Masz za mało danych, żeby zrobić ruch. Nie działaj na ślepo. Może lepiej będzie poczekać i spokojnie sondować drugą stronę, aż zechce ujawnić coś więcej. Twoja postawa powinna być cały czas życzliwa, ale i do pewnego stopnia obojętna. Nie chcesz pokazać po sobie żadnej desperacji. W finansach trzeba czekać na decyzję.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Skorpiona

Karta 4 Mieczy

W relacjach prywatnych musisz odzyskać jasność umysłu i… spokój. Ktoś wywiera na tobie presję, tworzy nerwową atmosferę. W takich warunkach nie będziesz myśleć jasno, nie podejmiesz żadnej rozsądnej decyzji. Wyjedź, wyłącz telefon, idź do znajomych i poproś o udostępnienie cichego kąta w odosobnieniu - choćby na parę godzin. W finansach nie spiesz się z odpowiedzią.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Strzelca

Karta 10 Kielichów

W życiu prywatnym możliwa będzie wspólna impreza, radość z powodu czyjegoś sukcesu, zażegnanie konfliktu, wyjaśnienie trudnych spraw. Nie trzeba być idealnym, by zasłużyć na dobre chwile. Siła tkwi nie w perfekcyjnych jednostkach, ale w ich zaletach zebranych w jeden zespół. W finansach możesz zrobić udany interes z członkami familii, odnaleźć swoje miejsce na Ziemi.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Koziorożca

Karta Cesarzowa

W relacjach prywatnych twoje możliwości dynamicznie rosną. Ludzie są pod wrażeniem twojej urody, dobroci, ale też niezależności i gotowości, by bronić swoich bliskich za wszelką cenę. Pokaż się jako osoba rodzinna, a wiele zyskasz. W finansach wnieś pierwiastek ciepła i racjonalności do zespołu. Ktoś chciałby, aby mu "matkowano". Czy zgodzisz się na tę rolę?

Wróżka Diana ułożyła tarota dla wszystkich znaków. Sprawdź, co się wydarzy 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wodnika

Karta As Buław

W życiu prywatnym zaufaj swojej intuicji, nie marnuj czasu. Działaj, dopóki masz na to ochotę i widzisz błysk zainteresowania w oku pewnej osoby. Ta chwila nie będzie wieczna, a refleks jest równie ważny jak dobry charakter. W finansach dbaj o to, co masz, pokaż, że potrafisz to uszanować. Doceniaj swoje postępy, jednak pilnuj, by nie zachowywać się chełpliwie.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Ryb

Karta Koło Fortuny

W twoje życie prywatne może wtrącić się ślepy los. Nie na wszystko mamy wpływ. Czasem możemy jedynie zacisnąć zęby i przytrzymać się osi rozpędzonego koła najmocniej jak potrafimy. Zmiany okażą się ekscytujące. W finansach trzeba brać pod uwagę rynkową sytuację, przewidzieć nadchodzący trend i nie przywiązywać się do teorii, które pokutowały latami. Idzie ich zmierz.

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