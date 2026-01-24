Co przyniesie niedziela, 25 stycznia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Barana

Karta Król Denarów

W relacjach prywatnych szykuje się czas gorących uczuć, flirtów, spotkań bez zobowiązań. Możesz czerpać z życia pełnymi garściami, o ile nie przywiążesz zbyt wielkich emocji ani nadziei do konkretnej osoby. W finansach możesz nawiązać korzystną współpracę z człowiekiem, który ma nosa do biznesu, potrafi wykorzystywać okazje.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Byka

Karta 8 Denarów

W relacjach prywatnych wszystko należy teraz zgrabnie poukładać, każdemu wyznaczyć miejsce w szeregu, a najważniejsze tematy powkładać do odpowiednich szufladek w głowie. To nie musi boleć ani ciebie, ani innych. Ludzie lubią struktury, jasne zasady, znajomość przyszłości, zrozumienie jutra. Daj im to, a będą wdzięczni.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Bliźniąt

Karta 3 Mieczy

W życiu prywatnym istnieje ryzyko zawodu miłosnego. Niemniej miecz, który zraniłby serce, jest także w stanie wyrąbać nowe ścieżki ku lepszej przyszłości. Nie myśl, że świat się zatrzymał, a jutro nie ma ci nic do zaoferowania. W finansach trzeba nauczyć się rozmawiać z ludźmi, których nie lubisz. Nie przekazuj im tak ważnej wiedzy o tobie jak twoje sympatie i antypatie.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Raka

Karta Rycerz Buław

W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z człowiekiem, któremu w osiągnięciu celu przeszkadza brak cierpliwości, zbędne nerwy. Łatwo będzie się teraz pokłócić, dlatego trzymaj gardę i bierz głębokie wdechy. Nie dawaj się sprowokować. W finansach trzeba będzie poświęcić pragnienie zabawy i rozrywkę dla ciężkiej pracy, spełnienia obowiązku.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Lwa

Karta Śmierć

W życiu osobistym możesz doznać straty, która będzie jednocześnie… darem. Czasem odejmowanie jest równoznaczne ze zdobywaniem cennego doświadczenia. To, co odeszło, zwalnia nam przestrzeń i zwraca uwagę, by przyjrzeć się innym, ważnym aspektom istnienia. W finansach możesz z powodzeniem zamknąć pewien etap, uniknąć konsekwencji.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Panny

Karta Giermek Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą młodą, o przyjaznym charakterze. Ten ktoś ma najlepsze chęci, mówi, co czuje albo co bardzo pragnie poczuć. Nie wpadaj w pułapkę sprawiania przyjemności otoczeniu swoim kosztem. Czasem trzeba powiedzieć, jak jest, a nie to, co ktoś wolałby usłyszeć. W finansach możesz otrzymać zaproszenie do ciekawego biznesu.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wagi

Karta 3 Kielichów

W życiu prywatnym nie postępuj lekkomyślnie. Otoczenie może namawiać cię do jakiejś ekstrawagancji, ale czy pomoże, gdy powinie ci się noga? Nie rób sobie wrogów, nie każdy zrozumie twoje żarty. Trzeba umieć się bawić, a to oznacza dobieranie sobie odpowiedniego towarzystwa do dowcipkowania. W finansach możesz zakończyć pracę dla czegoś o wiele lepszego.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Skorpiona

Karta 5 Denarów

W życiu prywatnym widać "samotność wśród ludzi". Otaczają cię osoby, które nie zaoferują wsparcia, bo same potrzebują pomocy. Możesz mieć do czynienia z kimś chorym, w kryzysie psychicznym lub przytłoczonym problemami materialnymi. W finansach bliskość zasobów nic nie znaczy, jeśli nie masz do nich dostępu. Szukaj ludzi, którzy chcą się dzielić wiedzą i pieniędzmi.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Strzelca

Karta Giermek Mieczy

W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z człowiekiem, którym miotają skrajne postawy. Z jednej strony jest on przekonany o swojej wartości, a z drugiej - nie ma odwagi podejmować wiążących decyzji, nie ufa sobie. Typowe dylematy debiutanta! Pamiętaj, że we wszystkim jest ten pierwszy raz. Miej dla siebie wyrozumiałość. W finansach możliwa praca rozpoznawcza.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Koziorożca

Karta Eremita

W życiu prywatnym warto wybrać samotność, czasowe odosobnienie lub towarzystwo osoby, z którą łatwo będzie… milczeć. Być może druga strona potrzebuje przestrzeni na własne sprawy, chwili odosobnienia. Ty kultywuj zupełnie prywatne hobby. W finansach możesz zarobić, prowadząc antykwariat lub pomagając w codzienności starszym, zagubionym osobom.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wodnika

Karta As Denarów

W życiu prywatnym zapowiada się związek pełen harmonii oraz pozytywnych uczuć. Pieniądze będą jednak ważnym tematem rozmów. Nie zaniedbuj czyjegoś (ani swojego) pragnienia, by stworzyć coś trwałego, odnaleźć bezpieczną przystań. W finansach widać szansę na uwicie gniazda, znalezienie dobrego domu, bezpiecznej przystani.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Ryb

Karta 5 Buław

W życiu prywatnym trzeba będzie dużo negocjować, gasić emocjonalne pożary, cierpliwie tłumaczyć. Atmosfera jest ciężka, a ktoś ma nerwy napięte jak postronki. Nie dolewaj oliwy do ognia. Jeśli nie masz żadnych pojednawczych słów, lepiej wycofaj się na dalszy plan. W finansach pamiętaj, że nawet z granym zespole pojawia się rywalizacja. Nie działaj naiwnie.

