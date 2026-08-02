Co przyniesie poniedziałek, 3 sierpnia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Spis treści: Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Barana Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Byka Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Bliźniąt Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Raka Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Lwa Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Panny Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wagi Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Skorpiona Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Strzelca Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Koziorożca Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wodnika Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Ryb

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Barana

As Denarów

W relacjach prywatnych ziarno miłości zostało już zasiane. Teraz musisz tylko cierpliwie doglądać, czy wzrasta. Nie schodź komuś z oczu, staraj się zbliżyć do niego miłą rozmową. W finansach wysiłek z pewnością się dziś opłaci. Nic, co naprawdę ważne, nie przychodzi łatwo, więc włóż nieco trudu w swoje przedsięwzięcie. Kiedy pomagasz sobie, to i Niebo jest gotowe ci pomóc. Powodzenia!

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Byka

9 Mieczy

W relacjach prywatnych możesz przeżywać teraz niepokój, a nawet strach. Czy ktoś się na ciebie obraził? Czy przykra prawda wyjdzie na jaw? Nie zamartwiaj się na zapas, bo tylko podwajasz cierpienie. Jeśli "najgorsze" nadejdzie, po prostu się z tym zmierzysz. Nie przeżywaj czarnych scenariuszy, jakby już się realizowały. W finansach lepiej będzie odważnie stawić czoła wyzwaniu. Powodzenia!

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Bliźniąt

Królowa Buław

W życiu prywatnym dobrze rozumiesz, kim jesteś oraz dokąd chcesz iść. Nie wyrzekaj się tego, by uniknąć samotności. Znajdziesz osobę, która cię zaakceptuje i będzie zachwycała się twoją siłą, zamiast się jej bać. W finansach możesz otrzymać miłą wiadomość dotyczącą awansu lub innego sukcesu. Twoja w tym zasługa! Pewna odważna kobieta może zachęcić cię do działania. Ruszaj śmiało!

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Raka

9 Kielichów

W życiu osobistym może się spełnić twoje wielkie pragnienie. Marzysz, by ktoś poświęcił ci uwagę? Może dojść do rozmowy. Tęsknisz za podziwem ludzi? Niewykluczone będą komplementy oraz czułe spojrzenia. W finansach ktoś zachęca cię do pofolgowania fantazjom i śmiałych inwestycji, ale tutaj należałoby zachować ostrożność. Najwięcej błędów popełniamy, gdy czujemy się zbyt bezpieczni.

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Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Lwa

5 Denarów

W życiu prywatnym twoja lojalność i zaangażowanie mogą zostać wystawione na próbę. Gdy wszystko idzie dobrze, czujemy się wszechmocni. Co jednak, gdy do drzwi puka szara rzeczywistość, a bliska osoba okazuje się mieć wady? W finansach nie skupiaj się na stratach, tylko na opcjach, które jeszcze ci zostały. Nie marnuj natomiast resztek funduszy na kogoś, kto nie widzi swoich błędów.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Panny

Sprawiedliwość

W relacjach prywatnych pamiętaj, że prawda mieszka w każdym z nas. Dobrze wiemy, kiedy kłamiemy. Nie warto oszukiwać zwłaszcza siebie. Popatrz na rzeczywistość bez uprzedzeń i złudzeń. Pewne sprawy cię zaskoczą, a inne zachwycą. W finansach pamiętaj, że nawet jeśli coś nie jest zabronione, to niekoniecznie jest dozwolone. Unikaj "szarej strefy", gdy mowa o twoim sumieniu.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wagi

7 Mieczy

W relacjach prywatnych planuj na kilka kroków do przodu i zaufaj swojemu sprytowi. Nie powierzaj spraw w cudze ręce i nie zostawiaj drugiej stronie ostatecznej decyzji. Możesz pokierować sytuacją, nawet jeśli zrobisz to z tylnego siedzenia. W finansach myśl strategicznie i wybadaj czyjś tok myślenia. Nie możesz bezgranicznie ufać temu, co ktoś mówi. Możliwe, że oszukuje on sam siebie.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Skorpiona

8 Kielichów

Komu w drogę, temu czas! W miłości wszystko ma odpowiedni moment do rozwoju. Jeśli ten nie nastąpił, to znaczy, że czas przeminął i trzeba poszukać sobie lepszej okazji do kochania. Nie ma co podlewać uschniętych kwiatów ani pukać do zamkniętego serca. W finansach przemyśl odwrót. Nawet jeśli nic się teraz nie zepsuło, to wyraźnie daje się wyczuć zmianę atmosfery. Uprzedzaj fakty.

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Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Strzelca

4 Kielichów

Ktoś cię kocha, a ty… śpisz? Serce nie sługa, nie zerwie się na gwizdek, aby zacząć bić dla pierwszej lepszej osoby. Tak, miłość to wielka łaska, ale nie musisz jej bezrefleksyjnie przyjmować. To nie grzech uznać, że najlepsze, co ktoś ma w zanadrzu, wciąż nie jest wystarczające. W finansach możesz otrzymać propozycję, ale będzie ona miała pewne wady. Czy ją zdyskwalifikują?

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Koziorożca

Cesarzowa

W relacjach prywatnych dobroć i szczodrość mogą zostać docenione. Ktoś bardzo podziwia twoją troskliwość i zaradność. Niektórzy potrzebują składać hołdy miłości, a inni chcą, żeby się nimi zaopiekowano. Który model bardziej ci odpowiada? W finansach możesz otrzymać propozycję, która z czasem otworzyłaby drogę do awansu i dużo większych pieniędzy. Liczyłaby się w niej kreatywność.

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Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wodnika

Rydwan

W relacjach prywatnych coś cię zaskoczy, wyrwie z marazmu, zmotywuje do działania. Nadchodzi wielka zmiana. Kiedy dostajesz wyzwanie, rozkwitasz. Możesz też się przekonać, że ktoś zaczyna się angażować, kiedy wymykasz mu się z rąk. W finansach zachodzi duża zmiana, na którą musisz odpowiedzieć. Nie chowaj się przed wyzwaniem. Odwaga i dobry refleks zostałyby szczodrze nagrodzone.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Ryb

10 Mieczy

W życiu prywatnym kryzys może przyjść znienacka. Nie daj sobie wmówić, że winę za problemy ponoszą zawsze dwie strony. Wszyscy mamy wolną wolę i możliwości, by korzystać z niej, jak tylko zapragniemy. Twoim bliskim może przydarzyć się coś, bo będzie wymagało interwencji, zmiany priorytetów. W finansach jest jedno pocieszenie: coś, co się rozpadło, już więcej cię nie zawiedzie.

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