Co przyniesie wtorek, 16 czerwca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Spis treści: Horoskop tarotowy na wtorek dla Barana Horoskop tarotowy na wtorek dla Byka Horoskop tarotowy na wtorek dla Bliźniąt Horoskop tarotowy na wtorek dla Raka Horoskop tarotowy na wtorek dla Lwa Horoskop tarotowy na wtorek dla Panny Horoskop tarotowy na wtorek dla Wagi Horoskop tarotowy na wtorek dla Skorpiona Horoskop tarotowy na wtorek dla Strzelca Horoskop tarotowy na wtorek dla Koziorożca Horoskop tarotowy na wtorek dla Wodnika Horoskop tarotowy na wtorek dla Ryb

Horoskop tarotowy na wtorek dla Barana

Karta Siła

W kwestiach prywatnych możesz przejąć realną kontrolę nad zdarzeniami. Aby do tego doszło, musisz opanować swoje emocje. Nie rzucaj słów na wiatr. Nie gróź, nie zapowiadaj konsekwencji, chyba że na pewno zdołasz je wyciągnąć. Głośny ryk nie zastąpi skutecznego czynu. W finansach zapowiada się szybka poprawa, dlatego absolutnie nie podupadaj na duchu.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Byka

Karta Królowa Kielichów

W życiu prywatnym możesz mieć relację z sympatyczną osobą, która ze wszystkimi się lubi i nikomu nie wchodzi w drogę. Warto podpatrywać, jak radzi sobie ona z konfliktami. Czasem trzeba pozwolić komuś skompromitować się, być bezmyślnym albo nieuczciwym. Niech inni to zobaczą. W finansach trzeba wystrzegać się pazerności oraz ludzi, co nie znają żadnego umiaru.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Bliźniąt

Karta 9 Buław

W relacjach prywatnych ważna będzie ostrożność i wytrwałość. Przeszkody się piętrzą, ale możesz je pokonać. Nie rób pierwszego ruchu. Niech druga strona wysunie propozycję lub… popełni błąd. Możesz przechytrzyć kogoś, kto myśli, że ma przewagę. W finansach nie nastawiaj się na uczciwą rywalizację. Konkurencja gra nieczysto. Twoi sojusznicy działają, ale niejawnie.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Raka

Karta 5 Kielichów

W życiu osobistym możliwa będzie odnowa starej przyjaźni lub poznanie kogoś przez znajomych. W grę wchodzi raczej platoniczna relacja. Podzielisz z kimś wartości duchowe i poczujesz, że pojawił się ktoś, kto doskonale cię rozumie. W finansach nie pozwól, by prywatne niesnaski wpłynęły na twoje interesy. Ktoś mógł cię rozczarować, ale wciąż oferuje pieniądze.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Lwa

Karta Król Buław

W życiu osobistym możesz napotkać osobę o jasnych włosach i oczach, raczej po czterdziestym roku życia. Ten ktoś bywa apodyktyczny, lubi wydawać rozkazy i rozmawiać się w krótkich, żołnierskich słowach. Nienawidzi kluczyć ani owijać w bawełnę. Uznaje, że szczerość to oznaka szacunku. W finansach daj się poznać jako ktoś zawsze chętny do pomocy, uczynny.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Panny

Karta Sprawiedliwość

W życiu osobistym kieruj się żelazną logiką i poczuciem sprawiedliwości. Niekiedy rozmija się ona z prawem lub zwyczajem, ale w takim wypadku zrób wszystko, aby nikomu nie zaszkodzić. Pamiętaj, że słowa mogą ranić jak miecz. Nie dźgaj nimi na ślepo, żeby tylko kogoś uciszyć. W finansach może dojść do zakończenia spraw urzędowych, okresowego podsumowania.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Wagi

Karta Rycerz Buław

W życiu osobistym możliwe będą odwiedziny lub spotkanie z młodym człowiekiem o jasnej skórze, ciemniejszych włosach. Ten ktoś jest dowcipny, rozmowny i lubi flirtować. Nie lubi za to rozmawiać poważnie o przyszłości ani z czegokolwiek się tłumaczyć. Łatwo wpada wtedy w złość. W finansach możliwa będzie dość daleka podróż albo wręcz zmiana miejsca zamieszkania. Korzystna!

Horoskop tarotowy na wtorek dla Skorpiona

Karta 2 Mieczy

W relacjach prywatnych cenna będzie prawdomówność. Szczerość musi wynikać jednak z chęci zbliżenia się, a nie ze złości czy frustracji. Mów tylko to, co konieczne. Nie pytaj ciągle siebie, czy warto. Być może musisz sprawdzić, żeby się dowiedzieć. W finansach trzeba będzie dogadać się z kimś, do kogo nie masz zaufania. Nie trzeba demonstrować podejrzliwości.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Strzelca

Karta Kapłanka

W relacjach prywatnych należy dochować tajemnicy. Ryzyko zdradzenia własnego lub cudzego sekretu jest bardzo duże. Jeśli boisz się, że nie wytrzymasz, unikaj jak ognia kontaktu z ciekawskimi. Wymów się jakimś obowiązkiem. W takiej sprawie drobne kłamstwo nie zaszkodzi. W finansach ktoś, z kim współpracujesz, może być zależny od manipulującej kobiety.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Koziorożca

Karta 6 Kielichów

W życiu prywatnym możesz spotkać kogoś lub trafić na coś, co wywoła w tobie ciepłe wspomnienia. Może warto odnowić niektóre kontakty? W grę wchodzi zaproszenie na rocznicowe spotkanie absolwentów szkoły lub wiadomość od byłych kolegów z pracy. W finansach możesz otrzymać prezent od niepoprawnego romantyka lub dostać drobiazg o dużej wartości sentymentalnej.

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Horoskop tarotowy na wtorek dla Wodnika

Karta As Mieczy

W życiu prywatnym możliwa będzie miłość, która przyniesie troskę i problemy. Trzeba będzie zawalczyć o to, co dla ciebie cenne, w przeciwnym razie wymknie się to z rąk. Związki z niektórymi ludźmi są testem lojalności i zaangażowania. W finansach problemy są po to, by je rozwiązywać. Nie traktuj trudności jako Bożego dopustu. Chwyć byka za rogi, nie daj się stłamsić.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Ryb

Karta Giermek Buław

W życiu prywatnym możesz poznać młodą osobę o bardzo jasnych włosach i oczach. Metrykalnie ten ktoś może być nastolatkiem lub młodym dorosłym przed trzydziestym rokiem życia. Myśli, że jest dojrzały, ale przecież bardzo się myli. Mimo wszystko doceń jego optymizm. W finansach otrzymasz zapewne dobrą wiadomość. Ktoś jest ci przychylny.

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