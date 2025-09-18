Co przyniesie piątek, 19 września? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na piątek dla Barana

Karta Rycerz Denarów

W relacjach prywatnych ktoś może wydawać się bardzo przystępny i cały czas jest w pobliżu, a jednak coś nie pozwala wam się spotkać. Nie utrzymuj znajomości "awaryjnych", nie rozpraszaj swojej energii. Zasługujesz, by mieć w pełni zaangażowanych partnerów i druga strona też. W finansach sprawy prywatne mogą wejść w kolizję z planami zawodowymi.

Horoskop tarotowy na piątek dla Byka

Karta Kochankowie

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, kto zrzuca własne problemy na innych, udaje, że jest niewolnikiem okoliczności. Tak naprawdę to właśnie ta osoba ma decydujący głos, zaś wszystko dookoła skaczą przez płonące obręcze, żeby go tylko zadowolić i skłonić ku sobie. W finansach możesz irytować się kimś, kto ciągle zmienia zdanie.

Horoskop tarotowy na piątek dla Bliźniąt

Karta As Denarów

W relacjach prywatnych skup się na kwestiach praktycznych. Upewnij się, że ty i twoi bliscy macie dobrze zapełnioną lodówkę, a takie kwestie jak czysta odzież czy zeszyty do szkoły nie pozostają niezałatwione. Ktoś może nie potrafić sam dobrze o siebie zadbać. Warto mu pomóc. W finansach zapowiada się stały wzrost, chociaż będzie on dosyć powolny. W

Horoskop tarotowy na piątek dla Raka

Karta Świat

W relacjach prywatnych skoncentruj się na własnym bezpieczeństwie. Buduj sobie świat, który cię nie ogranicza, ale w centrum stawia twoje potrzeby. Każdy z nas jest choć trochę egocentryczny i każdy potrzebuje czasem dać pierwszeństwo własnym poglądom i pragnieniom. W finansach możesz zarobić, dostarczając ludziom rozrywki, przywołując uśmiech.

Horoskop tarotowy na piątek dla Lwa

Karta Król Mieczy

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, kogo serce jest w rozterce. Człowiek ten pragnie odciąć się od przeszłości, ale gdyby to było takie łatwe… Jeśli ty również chcesz zamknąć pewien rozdział, musisz to zrobić szybko, stanowczo i konsekwentnie. Bez patrzenia na cudze łzy. W finansach nie myśl o przeszłych błędach, bo czeka ciekawa przyszłość.

Horoskop tarotowy na piątek dla Panny

Karta 10 Buław

W relacjach prywatnych twoje znajomości mogą przejść ogniową próbę. Przekonasz się, kto potrafi być lojalny i podaje pomocną dłoń w potrzebie. Tak to już na świecie jest, że niektórzy nadają się tylko do wspólnych imprez, a na innych możesz liczyć także w kryzysie. W finansach opłaci się wytrwałość oraz niezłomne trzymanie się zasad, uczciwość.

Horoskop tarotowy na piątek dla Wagi

Karta 2 Kielichów

W życiu osobistym możliwy będzie związek romantyczny lub początek ciepłej, bardzo satysfakcjonującej przyjaźni. Możesz też rozstać się z kimś w zgodzie lub wrócić do dawnej miłości, ale z już całkiem innym zestawem uczuć. Trzeba traktować drugiego człowieka jako całkiem odrębną jednostkę. W finansach możesz odnieść korzyść dzięki osobistym sympatiom.

Horoskop tarotowy na piątek dla Skorpiona

Karta Królowa Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś obdarzonym dobrą intuicją, gdy chodzi o sprawy materialne. Tamta osoba potrafi roztoczyć gościnną atmosferę i w najbardziej surowych warunkach uwije przytulne gniazdko. Warto się tego od niej nauczyć, poprosić o radę. W finansach tendencje ogólne są takie, by niczego nie zmieniać, nie robić rewolucji.

Horoskop tarotowy na piątek dla Strzelca

Karta 6 Buław

W relacjach prywatnych możesz nawiązać porozumienie z kimś, kto ma inne cele niż ty, ale łączy was temperament lub zainteresowania. Nie każde spotkanie zakończy się namiętną miłością, ale może przerodzić się w bardzo serdeczną przyjaźń oraz we wzajemny szacunek. W finansach możesz wejść w posiadanie luksusowego przedmiotu, otrzymać prezent lub awans.

Horoskop tarotowy na piątek dla Koziorożca

Karta Królowa Mieczy

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą podejrzliwą i zgryźliwą. Jej wymówką jest trudna przeszłość. Czy jednak ma prawo oceniać cię za błędy, które popełnili kiedyś inni? Nie wpadaj w taką pułapkę. Kochany człowiek może być też rozdrażniony ze względu na chorobę, menopauzę lub ciążę. W finansach coś trzyma się tylko dzięki twojej woli.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na piątek dla Wodnika

Karta Giermek Buław

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, kto działa według własnych pragnień i popędów, a nie kieruje się logiką. Ten ktoś nie przerazi się związkiem na odległość, jeśli tylko uzna, że jesteście "pokrewnymi duszami". Życie na kredycie w małej leśnej chatce? Proszę bardzo! O ile jest między Wami "chemia". W finansach potrzebna ci będzie duża dyscyplina.

Horoskop tarotowy na piątek dla Ryb

Karta As Mieczy

W życiu prywatnym potrzebne ci będzie wyznaczenie jasnych celów. Nieważne, jak ambitne i odległe się one wydają. Miej odwagę powiedzieć sobie głośno, że tego właśnie pragniesz, a potem zrobić pierwszy krok na długiej drodze do celu. Unikaj ludzi, którzy spowalniają twój marsz, trwonią siły. W finansach dobrze jest dobrać wspólników ambitnych, lubiących rywalizację.

Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiają INTERIA.PL