Co przyniesie poniedziałek,27 lipca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Spis treści: Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Barana Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Byka Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Bliźniąt Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Raka Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Lwa Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Panny Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wagi Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Skorpiona Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Strzelca Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Koziorożca Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wodnika Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Ryb

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Barana

As Denarów

W relacjach prywatnych skromne początki mogą przynieść nieoczekiwany finał. Małe ziarenko z czasem potrafi wykarmić całą wioskę, gdy złoci się łanem zboża. Cisi, pokorni ludzie obok wyrastają na dzielnych obrońców, kiedy ich energia dostaje sygnał, aby się przebudzić. W finansach nastaw się na długi rozwój, zrób pierwszy krok, nie przerażaj się ogromem pracy, który na Ciebie czeka.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Byka

Księżyc

W relacjach prywatnych możesz tkwić w żalu, złości i zwątpieniu. Nikt nie zabroni ci doszukiwać się najgorszych intencji w niedoskonałych przecież ludziach. Czy jednak nie warto poszukać odrobiny światła na czarnym, nocnym niebie? O ile nie stwarza to zagrożenia, cóż szkodzi wyciągnąć rękę na zgodę? W finansach możesz bardzo kogoś szanować i ufać, ale ustalenia należy zebrać na piśmie.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Bliźniąt

Głupiec

W życiu prywatnym zdajesz się na Los, myślisz "co będzie, to będzie". Po cichu masz jednak nadzieję, że przypadek zlituje się nad twoją bezbronnością albo przynajmniej doceni ufność w jego wyroki. Ostrożnie! Możesz nie wiedzieć, którędy iść, ale i tak musisz patrzeć cały czas pod nogi. W finansach trzeba podejmować ryzyko, ale tylko jeśli wiesz, że poradzisz sobie z ewentualną przegraną.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Raka

Eremita

W życiu prywatnym odsuwasz wszystkich i wszystko daleko od siebie i wsłuchujesz się we własną piosenkę. Czasem tak trzeba. Osamotnienie jednak nie powinno trwać długo. Nie wpadaj też w pułapkę przypisywania głębokiej mądrości tym, co po prostu… nie lubią ludzi. Mizantropia wcale nie jest przymiotem filozofów! W finansach masz dar wyczuwania trendów i… zagrożeń! Odróżniasz je od plotek.

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Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Lwa

Wieża Boga

W życiu osobistym mawiają, że co nagle, to po diable. Nie spiesz się z osądami ani z decyzjami, które odmienią rzeczywistość na zawsze. Łatwo jest coś zniszczyć, trudniej to odtworzyć. Niektóre związki i struktury faktycznie nie mogą dłużej istnieć, ale czy właściwie je rozpoznajesz? W finansach coś, co miało właściwe założenia i dobrze ci służyło, teraz staje się własną karykaturą.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Panny

Gwiazda

W życiu osobistym szukaj pocieszenia w przyjaznym uścisku tych, co nie oferują namiętności tylko zrozumienie i nadzieję na przyszłość. Rozmowa jest niczym wróżba - rozwiewa mrok wątpliwości i wlewa otuchę w serce. Nie zostawaj ze zmartwieniem sam na sam. W finansach faworyzuj nowoczesne rozwiązania, technologie przyszłości, ucz się modnych narzędzi, pozwól im sobie pomóc. Do dzieła!

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wagi

7 Denarów

W życiu prywatnym widać dobre prognozy. Niektórzy twierdzą, że miłość od pierwszego wejrzenia nie istnieje. Kto wie? Być może zakochasz się w przyjacielu lub odkryjesz, że w popiołach wielkiego uczucia tli się żar namiętności? Przywiązanie w długoletniej relacji jest jak pory roku - zamiera i ożywa. W finansach efekty przyjdą nieco później niż się spodziewasz, ale warto na nie czekać.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Skorpiona

Koło Fortuny

W życiu prywatnym możesz teraz wiele wygrać, jak również dużo stracić. Szykuje się związek, który zmieni trajektorię twojej egzystencji. Nie wiadomo, czy przetrwa, natomiast pozostawi po sobie pamiątkę na dziesięciolecia i zmieni cię do cna. W finansach nie przegap właściwego momentu, uszanuj cykle, w których funkcjonuje wszystko, nawet biznes. Ktoś może ci przekazać pałeczkę.

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Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Strzelca

8 Mieczy

W życiu prywatnym nie ma surowszego krytyka niż ten, który mieszka w naszej głowie. Gdyby chociaż płacił czynsz! Tymczasem ten pasożyt okrada cię z pewności siebie, energii oraz wiary w przyszłość. Wypędź intruza bez względu na pogodę. Twoja cierpliwość dla niego powinna się dawno skończyć. W finansach nie ufaj ludziom, którzy znajdują tysiąc wymówek, żeby niczego u siebie nie zmienić.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Koziorożca

Król Kielichów

W relacjach prywatnych można czuć głęboko emocje innych ludzi, współczuć im, a jednak trzymać się z daleka od wzburzonych fal ich rozpaczy, nie utonąć w nich. Jest to wielka sztuka i dojrzałość biec z pomocą, zachowując własne bezpieczeństwo. W finansach warto coś przemyśleć, ocenić osobisty aspekt sprawy. Wówczas czyjeś decyzje staną się bardziej zrozumiałe. Poradzisz sobie!

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Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wodnika

Kapłan

W relacjach prywatnych doceń mądrość pokoleń. Wysłuchaj, co ktoś ma do powiedzenia o swojej przeszłości, o historii rodziców oraz dziadków. Między słowami da się wiele wyczytać. Nie trzeba zadawać pytań, by otrzymać większość odpowiedzi. W finansach pamiętaj, że odpowiadasz nie tylko za siebie, ale też za ludzi, którzy ci zaufali. Szanuj ich czas, pieniądze. Myśl o ochronie zdrowotnej.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Ryb

8 Buław

W relacjach prywatnych nadchodzą zmiany, których nie da się zatrzymać. Możesz jedynie je przeczekać lub dać się porwać, popłynąć z prądem. Tak czy owak dowiesz się o sobie czegoś nowego. Być może za rogiem czeka płomienna miłość? W finansach wykorzystaj moment, trend, impuls. Jeśli ktoś nagle zmienia zdanie, podążaj za jego tokiem myślenia. Refleks okaże się ważniejszy niż doświadczenie.

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