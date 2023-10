Koziorożce - wiecznie młodzi

Kochają życie. Czerpią z niego, ile się da i to dodaje im mocnej, pięknej energii, którą widać z daleka. Spotykając Koziorożca, wiesz, że masz do czynienia z osobą ambitną i pewną siebie, ale też czujesz, że to ktoś, od kogo można się wiele nauczyć. Koziorożce nigdy nie stoją w miejscu. Uwielbiają dbać o siebie, a przede wszystkim o swoje dobre samopoczucie. Mogą zrezygnować z dobrego jedzenia, ale nigdy nie zrezygnują z wizyty w ukochanym salonie masażu.

Koziorożce mają sporo szczęścia - w młodości w ogóle nie wyglądają na swój wiek i nawet gdy dobiegają trzydziestki, proszone są w sklepie o wyciągnięcie dowodu. Nic tak nie sprawia radości zodiakalnym Koziorożcom, jak pomyłka związana z ich datą urodzenia. Oczywiście zaniżająca ich prawdziwy wiek.

Zodiakalna Waga - pogoda ducha i radość z życia

Zodiakalna Waga jest bardzo towarzyska, dowcipna i lubiana, a przy tym nie brakuje jej wdzięku. Potrafi doceniać i cieszyć się tym, czego inni nawet nie zauważają, a powinni. Bywa jednak także dość egoistyczna i zmienna w poglądach, a przy tym próżna. Waga nie ukrywa, że wygląd zewnętrzny jest dla niej bardzo ważny.



Gwiazdy zazwyczaj obdarzają Wagę dość obficie - długo zachowuje ona świeży, młody wygląd, a przy tym pogodę ducha i radość życia. Mimo to Waga nie spoczywa na laurach i na bieżąco dba o swój wygląd - nigdy nie odmówi sobie weekendu w spa, wizyty u kosmetyczki czy fryzjera. Jest zadbana, atrakcyjna i długo lśni młodzieńczym blaskiem.

Skorpion - ten to dopiero potrafi zatrzymać czas

Skorpion króluje w większości list astrologów. To najciekawszy i najtrudniejszy znak zodiaku. Ma mocny charakter, bywa mściwy, zaborczy, zazdrosny. Mówi się też, że rozwód ze Skorpionem nie wystarczy. Ale z drugiej strony to zodiak lojalny i odważny. Oceniany jako bardzo namiętny. I to ta namiętność właśnie i radość życia sprawiają, że Skorpion się po prostu nie starzeje!

Zdjęcie Skorpiony regularnie trenują i wciąż podnoszą swoją sprawność / 123RF/PICSEL

Zodiakalne Skorpiony się nie zmieniają. Niemal przez całe życie wyglądają tak samo i naprawdę nie widać po nich upływającego czasu. Kto zna Skorpiona, ten wie, że z wiekiem jego wygląd nabiera jeszcze szlachetności. Zresztą, Skorpiony przykładają do niego dość dużą wagę - regularnie trenują i wciąż podnoszą swoją sprawność, a silne, jędrne ciało sprawia, że wyglądają na zdecydowanie młodszych, niż są w rzeczywistości.

