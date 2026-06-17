Co przyniesie czwartek, 18 czerwca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Spis treści: Horoskop tarotowy na czwartek dla Barana Horoskop tarotowy na czwartek dla Byka Horoskop tarotowy na czwartek dla Bliźniąt Horoskop tarotowy na czwartek dla Raka Horoskop tarotowy na czwartek dla Lwa Horoskop tarotowy na czwartek dla Panny Horoskop tarotowy na czwartek dla Wagi Horoskop tarotowy na czwartek dla Skorpiona Horoskop tarotowy na czwartek dla Strzelca Horoskop tarotowy na czwartek dla Koziorożca Horoskop tarotowy na czwartek dla Wodnika Horoskop tarotowy na czwartek dla Ryb

Horoskop tarotowy na czwartek dla Barana

Karta Królowa Buław

W relacjach prywatnych możesz spotkać osobę o jasnych włosach i oczach, raczej zbliżającą się do czterdziestki. Ten ktoś nie traci młodzieńczego animuszu, nie lubi oceniać ani plotkować. Być może takie właśnie pozytywne nastawienie jest sekretem młodzieńczego wyglądu i dobrego zdrowia? W finansach przyuczaj się do prowadzenia gospodarstwa, zwłaszcza gotowania.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Byka

Karta Diabeł

W relacjach prywatnych twoje zaufanie i wiara w miłość mogą zostać wystawione na próbę. Każdy z nas posiada ciemną stronę, ale nie pozwól jej przejąć kontroli. Pragnienie zemsty podpowiada złe posunięcia. W rezultacie ludzie mogliby się od ciebie odwrócić, powątpiewać w twoją słuszność. W finansach nie istnieje "święty gniew". Konflikty trzeba załatwiać polubownie.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Bliźniąt

Karta Król Mieczy

W relacjach prywatnych możesz trafić na kogoś, kto przyciąga towarzystwo, ale sam wybiera samotność. Uszanuj to. Bywa, że otrzymujemy coś upragnionego, kiedy dawno już tego nie potrzebujemy. Nie należy się wtedy frustrować, tylko podziękować sobie za piękny rozwój osobowości. W finansach może nastąpić zakończenie problemów finansowych - nawet tych znacznych.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Raka

Karta Księżyc

W relacjach prywatnych nie ulegaj złudzeniom - ani dobrym, ani złym. Ktoś może snuć przed tobą bajeczne wizje i szczerze w nie wierzyć. Czy jest to jednak realistyczne planowanie, czy jedynie czcze fantazje? W finansach pamiętaj, że najskuteczniejszy oszust to taki, który uwierzył we własne kłamstwa, a w każdej dobrej manipulacji jest małe ziarenko prawdy.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Lwa

Karta 7 Buław

W życiu prywatnym chcesz rozwiązać zbyt wiele spraw jednocześnie. Nie jesteś w stanie poświęcić uwagi każdemu. Skup się na tym, co najważniejsze, a reszta niech sobie radzi, jak może. Komuś w Twoim kręgu nie zaszkodzi odrobina samodzielności. W finansach problemy można przezwyciężyć, o ile zachowasz pokorę, cierpliwość i nie stracisz nerwów przy krytykach.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Panny

Karta 6 Denarów

W życiu prywatnym możesz otrzymać pomoc od kogoś bliskiego, będzie ona jednak wynikała głównie z poczucia obowiązku albo… winy. W tematach spornych dojdziecie zapewne do porozumienia i kulturalnie zakończycie pewien etap. W finansach jest opcja podziału majątku, szybkiego procesu rozdziału firmy, wspólnoty rodzinnej. Efekt powinien cię w pełni zadowolić.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wagi

Karta 7 Mieczy

W życiu prywatnym zachowaj dyskrecję i nie zdradzaj jeszcze swoich tajemnic. Możesz za to przypadkowo obnażyć czyjś wstydliwy sekret. Jeśli do tego dojdzie, udawaj, że niczego nie udało Ci się podejrzeć. Pewne sprawy muszą wyjść na światło dzienne, ale nie zachwycą wówczas urokiem. W finansach możesz otrzymać pozytywne wieści, gdy chodzi o sprawy administracyjne, prawne.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Skorpiona

Karta As Kielichów

W twoich relacjach prywatnych może pojawić się coś dobrego, oczyszczającego, co uwolni cię od nieufności, żalu i smutku. W grę wchodzi szczęście w miłości lub satysfakcja ze związku przyjacielskiego, odbudowa zaufania, poczucie, że spełniasz się jako moralne i emocjonalne wsparcie. W finansach możesz otrzymać prezent o wielkiej wartości sentymentalnej.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Strzelca

Karta Cesarzowa

W życiu prywatnym możliwy będzie poważny, "przyszłościowy" związek. W grę wchodzi małżeństwo, jego zapowiedź. Człowiek, na którego trafisz, szuka rodzica dla dzieci (istniejących oraz przyszłych), poczucia bezpieczeństwa i wsparcia w domu, gdy sam robi karierę. W finansach wiele zdziałasz wdziękiem, uczciwością, a także roztaczając atmosferę opiekuńczości.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Koziorożca

Karta 3 Denarów

W życiu prywatnym szukaj ludzi odpowiedzialnych, którzy potrafią pracować w zespole. Każdy z nas jest głównym bohaterem swojego życiorysu, ale i tak trzeba czasem komuś ustąpić, pozwolić mu odegrać główną rolę, poświęcić się, by mógł zrealizować doniosły cel. W finansach zapowiada się sukces, duża, udana inwestycja. Polecą ciebie ludzie, którzy cenią pracowitość.

Wróżka Diana ułożyła tarota dla wszystkich znaków. Sprawdź, co się wydarzy 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wodnika

Karta Sąd Ostateczny

Decyduj jak w obliczu wieczności. Zapytaj serca, czego chce tak naprawdę i co będzie dla niego dobre. Miej na względzie przyszłość rodziny, bo to ją zabezpieczasz właśnie w tej chwili. Doceń siłę przebaczenia i nie szafuj litością bez głębszego namysłu. W finansach możesz zyskać ostatnią szansę na coś, otrzymać możliwość złożenia wyjaśnień, rozliczenia się.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Ryb

Karta 8 Kielichów

W życiu prywatnym nie bój się przejściowych trudności. One testują twoją determinację albo… pomagają ci zejść na właściwą ścieżkę. Być może w tym miejscu i relacji wyczerpały się już opcje. Po co kręcić się w kółko? Jeśli chcesz dać miłości ostatnią szansę, musisz całkowicie zmienić metody. W finansach zwalcz niepewność, wykaż się cierpliwością, odwagą.

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