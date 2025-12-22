Co przyniesie wtorek, 23 grudnia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Spis treści: Horoskop tarotowy na wtorek dla Barana Horoskop tarotowy na wtorek dla Byka Horoskop tarotowy na wtorek dla Bliźniąt Horoskop tarotowy na wtorek dla Raka Horoskop tarotowy na wtorek dla Lwa Horoskop tarotowy na wtorek dla Panny Horoskop tarotowy na wtorek dla Wagi Horoskop tarotowy na wtorek dla Skorpiona Horoskop tarotowy na wtorek dla Strzelca Horoskop tarotowy na wtorek dla Koziorożca Horoskop tarotowy na wtorek dla Wodnika Horoskop tarotowy na wtorek dla Ryb

Horoskop tarotowy na wtorek dla Barana

Karta Śmierć

W życiu prywatnym skup się na sobie i na ludziach, którzy są dla ciebie naprawdę ważni. Odróżniaj fakty od opinii, dokonaj świadomego wyboru, z kim chcesz spędzić dzień. Zwróć się ku tym, co potrafią cieszyć się każdą chwilą. W finansach trzeba będzie walczyć z uzależnieniem się od kogoś lub z czyimś uzależnieniem się od ciebie.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Byka

Karta Kapłanka

Ostrożność i delikatność mogą cię do kogoś uczuciowo zbliżyć. Powiadają, że cicha woda brzegi rwie… Im większą tajemnicą otaczasz swoje emocje, tym bardziej są one intrygujące dla drugiej strony. Rozmowa zbliża czasem bardziej niż pociąg fizyczny. Warto umieć prowadzić dialog, jak również wspólnie milczeć. W finansach możesz odnieść sukces właściwie bez wysiłku.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Bliźniąt

Karta 10 Denarów

W życiu prywatnym zapowiada się szczęśliwa odmiana. Wiele może zdziałać dobre słowo przyjaciół. Dbaj o korzystną opinię wśród sąsiadów i znajomych. Nigdy nie wiesz, czyja rada lub poparcie przysłużą ci się w kluczowym momencie. W finansach możesz wejść do lukratywnej spółki, założyć biznes z przyjacielem, wrócić do zawodu, który był kiedyś twoją pasją.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Raka

Karta 4 Denarów

W życiu osobistym możesz poczuć ulgę lub radość po wcześniejszym rozczarowaniu. Jest całkiem prawdopodobne, że powróci członek rodziny lub ukochana osoba. Poczucie bezpieczeństwa bywa ważniejsze niż namiętność. W finansach możesz z radością powitać napływ gotówki, zapewne od osoby, co do której tracisz już nadzieję, że ci się wypłaci.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Lwa

Karta Cesarzowa

W życiu prywatnym trzeba postępować teraz praktycznie i wykazać się skutecznością. Nie zaimponujesz nikomu rozmową, nie zostaną zrozumiane przez niego egzystencjalne wywody. Powiadają, że droga do serca wiedzie przez żołądek i warto przygotować ucztę dla oka i języka. W finansach masz dobry moment na pomnożenie zysku, zwłaszcza w kontakcie z kobietą.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Panny

Karta Księżyc

W życiu osobistym możesz zderzyć się z czyimś niesprawiedliwym osądem. Ludzie kierują się uprzedzeniami, faworyzują nie tych, co na to zasługują… Cóż zrobić? Nie bierz do siebie błędów w cudzym myśleniu. Idź do światła, a nie do ognia. W finansach ktoś może usilnie cię namawiać na jakąś inwestycję, ale wierzy w nią bezrefleksyjnie lub naciąga fakty.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Wagi

Karta 5 Denarów

W życiu prywatnym wystrzegaj się zgubnych namiętności. Złość lub miłosna fascynacja bywają przemożne, lecz ich cena niemal zawsze jest wysoka. Czy chcesz ją płacić właśnie teraz? Starannie dobieraj towarzystwo. Nie jest sprawiedliwie oceniać kogoś po znajomościach, ale wielu ludzi i tak to robi. W finansach nie zwierzaj się komuś, o kim wiesz, że ma aktualnie kłopoty.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Skorpiona

Karta Giermek Kielichów

W życiu osobistym możesz odnaleźć spokój i stabilność, nawet jeśli aktualnie przeżywasz jakiś konflikt. Nieporozumienia to chleb powszedni każdego człowieka, grunt by nie unieść się honorem i starać się wszystko wyjaśnić. W finansach możesz zakosztować luksusu, sprawdzić, jak żyją inne kultury, przenieść się w miejsce, gdzie twoje zarobki dadzą więcej.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Strzelca

Karta Rycerz Mieczy

W życiu prywatnym uważaj na kogoś, kto chce dobrze, lecz nie pomyśli, zanim coś zrobi. Szczególnie jego wybuchy gniewu mogą być niebezpieczne. Nie powierzaj nikomu opieki nad zwierzęciem czy nad cennym przedmiotem. W finansach trzeba ufać i sprawdzać. Nie ma innej drogi. Ktoś może zapewniać, że ma wszystko pod kontrolą i zawieść samego siebie.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Koziorożca

Karta Król Mieczy

W życiu prywatnym wystrzegaj się człowieka, który zjadł zęby na intrygach i nie cofa się przed niczym. Nie wdawaj się w dyskusję, słowne potyczki. Nie ma argumentu, którym udałoby ci się tego kogoś zranić, a za to możesz wyjść z konfliktu z masą psychicznych ran. W finansach możliwe będzie spotkanie z przedstawicielem prawa, np. z policjantem lub z urzędnikiem.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na wtorek dla Wodnika

Karta 3 Kielichów

W relacjach prywatnych możliwa będzie poprawa, jeśli przeżywasz kryzys, a jeżeli wszystko idzie dobrze, to wzniesiesz się na jeszcze wyższy poziom. To dobry czas, by rozmawiać o rodzinnych zobowiązaniach. Warto zapytać siebie oraz bliskich o stosunek do… posiadania dzieci. W finansach możesz uwolnić się od jakiegoś zobowiązania na rzecz lepszych kontaktów z krewnymi.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Ryb

Karta Rycerz Denarów

W życiu osobistym możesz dojść z kimś do porozumienia, spotkać się w połowie drogi. Konieczne okaże się rozwiązanie, dla którego każdy będzie musiał z czegoś zrezygnować. Nie patrz na to jak na stratę. Poświęcenia bywają konieczne, jeśli chcesz iść do przodu. W finansach możesz zawrzeć umowę, odstąpić od czegoś w zamian za podobną przysługę z drugiej strony.

Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiają INTERIA.PL