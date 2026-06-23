Co przyniesie środa, 24 czerwca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Spis treści: Horoskop tarotowy na środę dla Barana Horoskop tarotowy na środę dla Byka Horoskop tarotowy na środę dla Bliźniąt Horoskop tarotowy na środę dla Raka Horoskop tarotowy na środę dla Lwa Horoskop tarotowy na środę dla Panny Horoskop tarotowy na środę dla Wagi Horoskop tarotowy na środę dla Skorpiona Horoskop tarotowy na środę dla Strzelca Horoskop tarotowy na środę dla Koziorożca Horoskop tarotowy na środę dla Wodnika Horoskop tarotowy na środę dla Ryb

Horoskop tarotowy na środę dla Barana

Karta 10 Denarów

W życiu prywatnym ważną rolę odegra to, co zostało ci przekazane przez pokolenia. Przemyśl, jak w twojej rodzinie mawiało się o miłości, związkach, wybaczaniu i zaangażowaniu. To, co zdarzyło ci się obserwować, zostało zapisane na dnie serca. W finansach opieraj się głównie na rzeczach z drugiej ręki, najlepiej przekazanych przez krewnych lub przez dawnych pracowników.

Horoskop tarotowy na środę dla Byka

Karta Słońce

W życiu prywatnym przyciągniesz wielu ludzi. Jesteś jak Słońce, którego blask oślepia, ale bez jego światła i ciepła nie można się przecież obejść. Nie masz wpływu na to, kto do Ciebie podejdzie, ale możesz decydować, kto przy tobie zostanie. W finansach wykorzystaj dobry moment, aby zamienić trend w stałą tendencję. Stań się pewnym źródłem zysku.

Horoskop tarotowy na środę dla Bliźniąt

Karta Sąd Ostateczny

W życiu prywatnym otrzymasz pochwałę i rekompensatę, jeśli ci się należysz. Przebaczysz tym, którzy szukają twojej litości. Pozostałych puścisz z miłością w świat, bo jeszcze nie znaleźli drogi, a co dopiero wyjścia. W finansach możesz ruszyć do przodu, o ile pozbędziesz się długów, wyjaśnisz sporne lub niejasne kwestie. Wiedza okaże się wyzwalająca, choć trudna.

Horoskop tarotowy na środę dla Raka

Karta As Denarów

W relacjach prywatnych najważniejsze będzie teraz zadowolenie, sytość, poczucie bezpieczeństwa. Szaleństwa miłości ustąpią chwilowo potrzebie zapuszczenia korzeni, znalezienia kawałka ziemi, który możesz nazwać swoim. W finansach ważne okażą się kwestie bezpieczeństwa oraz długofalowe planowanie. Celuj w te branże i oferty biznesowe, co są pomyślane na lata.

Horoskop tarotowy na środę dla Lwa

Karta 9 Buław

W relacjach prywatnych trzeba będzie zastosować raczej bierny opór, niż dążyć do otwartej konfrontacji. Ktoś może nie zrozumieć twoich intencji i życzliwe upomnienie weźmie za atak. Nie otworzysz nikomu oczu na siłę, dbaj o własne bezpieczeństwo. W finansach przeszkody mogą podziałać na ciebie motywująco. Dzięki wyzwaniom potrafisz wpaść na błyskotliwy pomysł.

Horoskop tarotowy na środę dla Panny

Karta Królowa Kielichów

W życiu prywatnym nie wstydź się emocji, wysłuchaj intuicji. Łatwo ją pomylić z myśleniem życzeniowym, ale gdy przed czymś ostrzega, nie ma co uciekać w sceptycyzm. Możesz mieć kontakt z kobietą wrażliwą, która miewa prorocze wizje. W finansach znajomość ludzkich charakterów okaże się bardziej przydatna niż sprawność w używaniu narzędzi czy w tworzeniu raportów.

Horoskop tarotowy na środę dla Wagi

Karta 7 Mieczy

W życiu prywatnym skup się na tym, co dla ciebie najważniejsze. Nie pozwól, żeby coś - lub ktoś! - rozproszyło twoją uwagę. Osoby wokół mogą wodzić oczami po innych ludziach, oceniać możliwości i porównywać. A to jest złodziej wszelkiej radości z tego, co się ma i kim się jest. W finansach dobrze będzie zabezpieczyć cenne przedmioty, nie nosić ich ze sobą.

Horoskop tarotowy na środę dla Skorpiona

Karta Król Mieczy

W życiu prywatnym podejmuj decyzje, przeprowadziwszy uprzednio chłodną kalkulację. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na dramatyczne gesty, oprzyj się pokusie odrzucenia wszystkiego. Złość niech cię nie zaślepia. W finansach nie daj innym myśleć, że masz z kimś konflikt lub za nim nie przepadasz. Opinia osoby bezproblemowej to twoja tarcza i miecz.

Horoskop tarotowy na środę dla Strzelca

Karta Koło Fortuny

W życiu prywatnym nie zapominaj, że wszystko jest cykliczne. Namiętność przygasa, by zamienić się w przywiązanie. Jeśli jednak pozwolisz kołu się zatrzymać, to w końcu emocje wygasną całkowicie. Miej świadomość, że ktoś obok będzie naprzemiennie przeżywał lepszy i gorszy czas. W finansach zastanów się dobrze, nim zechcesz zaburzyć pewien proces.

Horoskop tarotowy na środę dla Koziorożca

Karta Umiarkowanie

W życiu prywatnym możesz zastosować się do tej maksymy: wszystkiego z umiarem włącznie z… umiarem. Wyczuj moment, kiedy taktowny dystans mógłby zostać pomylony z obojętnością. W rozmowie słuchaj aktywnie: kiwaj głową, parafrazuj, zadawaj nieinwazyjne pytania. W finansach pamiętaj, że aby stworzyć coś niezwykłego, trzeba czasem się pobrudzić. Eksperymentuj.

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Horoskop tarotowy na środę dla Wodnika

Karta Królowa Denarów

W życiu prywatnym docenione zostaną u ciebie stabilność, realistyczne spojrzenie na sprawy i dbałość o detale. Ktoś może powołać się na więzy krwi, aby zyskać twoją lojalność. Pamiętaj tylko, że rodzina z wyboru też się liczy. Nie zapomnij o czyjejś ważnej rocznicy. W finansach bezpieczeństwo materialne stanie się priorytetem. Zabiegaj o nie szczególnie.

Horoskop tarotowy na środę dla Ryb

Karta 3 Kielichów

W życiu prywatnym wszystko dobre, co się dobrze kończy. Można wybaczyć i zapomnieć albo cieszyć się, że koniec końców nie wyszło, bo oto na horyzoncie pojawia się coś o wiele lepszego. Z życzeniami postępuj ostrożnie, bo mogą się spełnić! W finansach nie jest ważne, ile coś trwało, jeśli dało radość. Im więcej osób do pomocy, tym szybciej osiągniesz upragniony cel.

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