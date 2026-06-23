"Nie wstydź się emocji". Wróżka Diana ma ważną radę dla jednego znaku
W życiu prywatnym możesz zastosować się do tej maksymy: wszystkiego z umiarem włącznie z… umiarem. Wyczuj moment, kiedy taktowny dystans mógłby zostać pomylony z obojętnością. Co jeszcze wróżka Diana wyczytała z kart? Sprawdź swój horoskop dzienny na środę.
Co przyniesie środa, 24 czerwca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.
Spis treści:
- Horoskop tarotowy na środę dla Barana
- Horoskop tarotowy na środę dla Byka
- Horoskop tarotowy na środę dla Bliźniąt
- Horoskop tarotowy na środę dla Raka
- Horoskop tarotowy na środę dla Lwa
- Horoskop tarotowy na środę dla Panny
- Horoskop tarotowy na środę dla Wagi
- Horoskop tarotowy na środę dla Skorpiona
- Horoskop tarotowy na środę dla Strzelca
- Horoskop tarotowy na środę dla Koziorożca
- Horoskop tarotowy na środę dla Wodnika
- Horoskop tarotowy na środę dla Ryb
Horoskop tarotowy na środę dla Barana
Karta 10 Denarów
W życiu prywatnym ważną rolę odegra to, co zostało ci przekazane przez pokolenia. Przemyśl, jak w twojej rodzinie mawiało się o miłości, związkach, wybaczaniu i zaangażowaniu. To, co zdarzyło ci się obserwować, zostało zapisane na dnie serca. W finansach opieraj się głównie na rzeczach z drugiej ręki, najlepiej przekazanych przez krewnych lub przez dawnych pracowników.
Horoskop tarotowy na środę dla Byka
Karta Słońce
W życiu prywatnym przyciągniesz wielu ludzi. Jesteś jak Słońce, którego blask oślepia, ale bez jego światła i ciepła nie można się przecież obejść. Nie masz wpływu na to, kto do Ciebie podejdzie, ale możesz decydować, kto przy tobie zostanie. W finansach wykorzystaj dobry moment, aby zamienić trend w stałą tendencję. Stań się pewnym źródłem zysku.
Horoskop tarotowy na środę dla Bliźniąt
Karta Sąd Ostateczny
W życiu prywatnym otrzymasz pochwałę i rekompensatę, jeśli ci się należysz. Przebaczysz tym, którzy szukają twojej litości. Pozostałych puścisz z miłością w świat, bo jeszcze nie znaleźli drogi, a co dopiero wyjścia. W finansach możesz ruszyć do przodu, o ile pozbędziesz się długów, wyjaśnisz sporne lub niejasne kwestie. Wiedza okaże się wyzwalająca, choć trudna.
Horoskop tarotowy na środę dla Raka
Karta As Denarów
W relacjach prywatnych najważniejsze będzie teraz zadowolenie, sytość, poczucie bezpieczeństwa. Szaleństwa miłości ustąpią chwilowo potrzebie zapuszczenia korzeni, znalezienia kawałka ziemi, który możesz nazwać swoim. W finansach ważne okażą się kwestie bezpieczeństwa oraz długofalowe planowanie. Celuj w te branże i oferty biznesowe, co są pomyślane na lata.
Horoskop tarotowy na środę dla Lwa
Karta 9 Buław
W relacjach prywatnych trzeba będzie zastosować raczej bierny opór, niż dążyć do otwartej konfrontacji. Ktoś może nie zrozumieć twoich intencji i życzliwe upomnienie weźmie za atak. Nie otworzysz nikomu oczu na siłę, dbaj o własne bezpieczeństwo. W finansach przeszkody mogą podziałać na ciebie motywująco. Dzięki wyzwaniom potrafisz wpaść na błyskotliwy pomysł.
Horoskop tarotowy na środę dla Panny
Karta Królowa Kielichów
W życiu prywatnym nie wstydź się emocji, wysłuchaj intuicji. Łatwo ją pomylić z myśleniem życzeniowym, ale gdy przed czymś ostrzega, nie ma co uciekać w sceptycyzm. Możesz mieć kontakt z kobietą wrażliwą, która miewa prorocze wizje. W finansach znajomość ludzkich charakterów okaże się bardziej przydatna niż sprawność w używaniu narzędzi czy w tworzeniu raportów.
Horoskop tarotowy na środę dla Wagi
Karta 7 Mieczy
W życiu prywatnym skup się na tym, co dla ciebie najważniejsze. Nie pozwól, żeby coś - lub ktoś! - rozproszyło twoją uwagę. Osoby wokół mogą wodzić oczami po innych ludziach, oceniać możliwości i porównywać. A to jest złodziej wszelkiej radości z tego, co się ma i kim się jest. W finansach dobrze będzie zabezpieczyć cenne przedmioty, nie nosić ich ze sobą.
Horoskop tarotowy na środę dla Skorpiona
Karta Król Mieczy
W życiu prywatnym podejmuj decyzje, przeprowadziwszy uprzednio chłodną kalkulację. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na dramatyczne gesty, oprzyj się pokusie odrzucenia wszystkiego. Złość niech cię nie zaślepia. W finansach nie daj innym myśleć, że masz z kimś konflikt lub za nim nie przepadasz. Opinia osoby bezproblemowej to twoja tarcza i miecz.
Horoskop tarotowy na środę dla Strzelca
Karta Koło Fortuny
W życiu prywatnym nie zapominaj, że wszystko jest cykliczne. Namiętność przygasa, by zamienić się w przywiązanie. Jeśli jednak pozwolisz kołu się zatrzymać, to w końcu emocje wygasną całkowicie. Miej świadomość, że ktoś obok będzie naprzemiennie przeżywał lepszy i gorszy czas. W finansach zastanów się dobrze, nim zechcesz zaburzyć pewien proces.
Horoskop tarotowy na środę dla Koziorożca
Karta Umiarkowanie
W życiu prywatnym możesz zastosować się do tej maksymy: wszystkiego z umiarem włącznie z… umiarem. Wyczuj moment, kiedy taktowny dystans mógłby zostać pomylony z obojętnością. W rozmowie słuchaj aktywnie: kiwaj głową, parafrazuj, zadawaj nieinwazyjne pytania. W finansach pamiętaj, że aby stworzyć coś niezwykłego, trzeba czasem się pobrudzić. Eksperymentuj.
Horoskop tarotowy na środę dla Wodnika
Karta Królowa Denarów
W życiu prywatnym docenione zostaną u ciebie stabilność, realistyczne spojrzenie na sprawy i dbałość o detale. Ktoś może powołać się na więzy krwi, aby zyskać twoją lojalność. Pamiętaj tylko, że rodzina z wyboru też się liczy. Nie zapomnij o czyjejś ważnej rocznicy. W finansach bezpieczeństwo materialne stanie się priorytetem. Zabiegaj o nie szczególnie.
Horoskop tarotowy na środę dla Ryb
Karta 3 Kielichów
W życiu prywatnym wszystko dobre, co się dobrze kończy. Można wybaczyć i zapomnieć albo cieszyć się, że koniec końców nie wyszło, bo oto na horyzoncie pojawia się coś o wiele lepszego. Z życzeniami postępuj ostrożnie, bo mogą się spełnić! W finansach nie jest ważne, ile coś trwało, jeśli dało radość. Im więcej osób do pomocy, tym szybciej osiągniesz upragniony cel.
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