Horoskop finansowy od wróżki Anne od 19 do 25 stycznia 2026 r. dla wszystkich znaków zodiaku

Spis treści: Ambicja kontra rozsądek. Baran musi zwolnić Czas na nowe cele i zarabianie. Byk łapie wiatr w żagle Kontrola wydatków. Finansowy test Bliźniąt Emocje w pracy, niepokój w finansach. Rak musi uważać Nowe pomysły, ale bez ryzyka. Lew stawia na rozsądek Współpraca się opłaci. Finansowy tydzień Panny Decyzyjne stanowisko. Waga musi zaplanować przyszłość Z chaosu do zysku. Skorpion wychodzi na finansową prostą Intuicja lepsza niż liczby. Finansowe decyzje Strzelca Nowy model pracy, stare zagrożenia. Koziorożec musi uważać Uwaga na pieniądze i iluzję niezależności. Wodnik mówi dość Czas zawalczyć o swoje. Ryby przejmują inicjatywęy

Ambicja kontra rozsądek. Baran musi zwolnić

W tym tygodniu trzymaj nerwy na wodzy. W pracy na etacie poprzez nadmierne ambicje możesz zniweczyć to, co dobre. Barany prowadzące własną działalność gospodarczą będą miały dobry czas na odważne ruchy w biznesie takie jak nowy projekt lub zmiana kierunku działania. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny słuchać intuicji, a znajdą odpowiedni dla siebie wakat. W sprawach finansowych uważaj na nieuczciwe decyzje finansowe zarówno swoje, jak i cudze. W weekend odpoczniesz i zdystansujesz się do rzeczywistości.

Czas na nowe cele i zarabianie. Byk łapie wiatr w żagle

Aura tego tygodnia skłaniać cię będzie do porządków w życiu zawodowym. W pracy na etacie uwolnisz się z poczucia zagrożenia, a Twoja sytuacja na nowo zacznie być stabilna. Byki prowadzące własną działalność gospodarczą będą miały dobry czas na kreatywne pomysły, które pomogą im wyznaczyć nowe cele. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny skorzystać z pomocy znajomych, którzy okażą się niezwykle przydatni. W finansach to dobry czas śmiałego szukania okazji do zarabiania. W weekend czytaj dobre książki.

Kontrola wydatków. Finansowy test Bliźniąt

Zimowa aura zachęci cię do efektywnego działania. W pracy na etacie z powodzeniem wykręcisz się z trudnych i zaległych obowiązków. Bliźnięta prowadzące własną działalność gospodarczą powinny postawić na jeden pomysł i śmiało go realizować. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia mogą liczyć na tymczasową robotę w rodzinnym biznesie. W sprawach finansowych postaw na przejrzystość i kontrolę wydatków, a nie będziesz mieć kłopotów. W weekend unikaj eksperymentów, bo możesz ponieść ich gorzkie konsekwencje.

Emocje w pracy, niepokój w finansach. Rak musi uważać

W tym tygodniu będziesz uczulony na społeczną niesprawiedliwość. W pracy na etacie staniesz się bardziej wrażliwy na krytykę i nieprzyjemne komentarze, co może utrudniać Ci realizację zadań. Raki prowadzące własną działalność gospodarczą mają dobry czas, aby tworzyć nowe strategie biznesowe. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny szukać pracy opartej na wartościach takich jak stabilizacja i bezpieczeństwo, a nie pokusie chwilowych wysokich zarobkach. W sprawach finansowych możesz mieć poczucie komfortu, jednak będzie on krótkotrwały i w rzeczywistości coś, co miało go dać, będzie go odbierać.

Nowe pomysły, ale bez ryzyka. Lew stawia na rozsądek

W tym tygodniu ktoś pomoże ci, realizować społeczne cele. W pracy na etacie wyjaśnią się pewne nieporozumienia, a atmosfera zostanie oczyszczona, co przywróci twoją motywację do działania. Lwy prowadzące własną działalność gospodarczą wpadną nagle na nowe pomysły, które jednak wymagać będą dogłębnej analizy i logiki, zanim zostaną wcielone w życie. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia mają większe możliwości, niż im się wydaje i powinny z tego śmiało korzystać. W sprawach finansowych nie będzie najgorzej, ale nie jest to dobry moment na ryzykowne inwestycje, czy sprytne zagrania.

Współpraca się opłaci. Finansowy tydzień Panny

Aura tego tygodnia sprzyjać będzie robieniu długofalowych planów. W pracy na etacie nie ulegaj manipulantom, bo ktoś może ci zacząć wmawiać, że się do czegoś nie nadajesz, bo sam będzie miał chrapkę na to. Panny prowadzące własną działalność gospodarczą mają dobry czas na współpracę z kobietami, która będzie bardziej efektywna niż z mężczyznami. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą miały wiele opcji wyboru, ale niektóre mogą okazać się tylko złudzeniem. W sprawach finansowych uważaj na ryzyko strat poprzez naiwność albo poprzez własną drogę pójścia na skróty.

Decyzyjne stanowisko. Waga musi zaplanować przyszłość

W tym tygodniu zastanów się, jak lepiej zorganizować sobie codzienne życie. W pracy na etacie nie rozmawiaj o swojej robocie z ludźmi, którzy mogą zaszkodzić. Wagi prowadzące własną działalność gospodarczą mogą liczyć na własną charyzmę, która przyciągnie klientów i inwestorów. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia dzięki poleceniu obejmą stanowisko decyzyjne. W sprawach finansowych pojawia się ryzyko straty poprzez złe zarządzanie, albo co gorsza, brak planu. W weekend możesz poczuć tęsknotę za swoim hobby.

Z chaosu do zysku. Skorpion wychodzi na finansową prostą

W tym tygodniu znajdziesz rozwiązania dla skomplikowanych spraw. W pracy na etacie opanujesz nerwowe sytuacje i przestaniesz przejmować się rzeczami, na które nie masz wpływu. Skorpiony prowadzące własną działalność gospodarczą powinny zadbać o solidniejsze fundamenty, a firma przetrwa nawet te najgorsze chwile. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą miały dobrą energię wychodzenia z chaosu i odnajdywania właściwej drogi. W sprawach finansowych pomyślnie, bo pojawi się okazja do zdobycia dodatkowej gotówki. W weekend nie zmuszaj się do spędzania czasu z ludźmi, z którymi nie czujesz się komfortowo.

Intuicja lepsza niż liczby. Finansowe decyzje Strzelca

W tym tygodniu nie grożą ci większe przykrości. W pracy na etacie zachowaj spokój, cokolwiek by się nie działo i nie daj się wciągać w zakulisowe gierki. Strzelce prowadzące własną działalność gospodarczą będą działać po swojemu, jednak powinny pamiętać o tym, aby w każdej sytuacji zachować elastyczność. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny zaufać bardziej przeczuciom niż liczbom, bo tym razem się nie pomylą. W sprawach finansowych zwracaj uwagę na to, co napisane drobnym drukiem, bo ktoś może coś zatajać. W weekend odkryjesz nowe talenty, które mogą ci się przydać w robocie.

Nowy model pracy, stare zagrożenia. Koziorożec musi uważać

Styczniowa aura skłoni cię do oceny dotychczasowych dokonań. W pracy na etacie nie przesadzaj z ambicją, bo zgłosisz się na ochotnika do trudnego zadania, za które nikt ci nie podziękuje. Koziorożce prowadzące własną działalność gospodarczą zostawią stary model działania i wejdą w coś zupełnie innego, co dla nich obecnie jest nowością. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny uporządkować swoje CV w sposób bardziej profesjonalny. W sprawach finansowych nie chwal się zarobkami, bo padniesz ofiarą zazdrości, a ktoś puści ci energetyczną zatrutą strzałę. W weekend zapewnij sobie trochę ciszy i spokoju.

Uwaga na pieniądze i iluzję niezależności. Wodnik mówi dość

W tym tygodniu nie przegap ważnej urzędowej lub bankowej korespondencji. W pracy na etacie przestaniesz się poświęcać, bo odkryjesz, że jesteś wykorzystywany przez kolegów z zespołu. Wodniki prowadzące własną działalność gospodarczą rozwiną się na biznes międzynarodowy lub online. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia nie powinny zgadzać się na propozycje, które nie są dobrze płatne. W sprawach finansowych nie żyj ponad stan, bo Twoja niezależność jest tylko pozorna.

Czas zawalczyć o swoje. Ryby przejmują inicjatywęy

Aura tego tygodnia zapewni ci wiele atrakcji i zachęci do przejmowania inicjatywy. W pracy na etacie weź sprawy w swoje ręce i zacznij zabiegać o to, co od dawna ci się należy. Ryby prowadzące własną działalność gospodarczą wprowadzą do firmy innowacyjne pomysły, które rozszerzą ich możliwości. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny posłuchać mentora, który pomoże im docenić siebie i wprowadzić określone zasady zdobywania wybranego wakatu. W sprawach finansowych zachowaj rozsądek i nie szalej z zakupami.

