Co przyniesie środę, 17 września? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na środę dla Barana

Karta 2 Buław

W relacjach prywatnych otwierają się przed tobą co najmniej dwie opcje. Każda z nich będzie korzystna, jednak zawiedzie cię w inne miejsce. Decyzje, które teraz podejmiesz, mogą okazać się długofalowe. Możesz napotkać ludzi, którzy chadzają własnymi ścieżkami i w związki wchodzą na krótko. W finansach musisz zablokować czyjeś ruchy, jeśli chcesz osiągnąć sukces.

Horoskop tarotowy na środę dla Byka

Karta Cesarz

W relacjach prywatnych trzeba będzie zwrócić uwagę na kwestie materialne. Rozmowy o pieniądzach oraz wydatkach okażą się znaczące. Zwróć baczną uwagę, jakie ktoś ma podejście do własności, domu, ziemi, a także… do przestrzegania zasad. Czy potrafi być lojalny? W finansach należy działać zgodnie z prawem i dotrzymywać obietnic. Nawet tych nieprzyjemnych.

Horoskop tarotowy na środę dla Bliźniąt

Karta Giermek Mieczy

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, kto rzuca wyzwania, ale nie jest gotów do walki. Słowa potrafią ranić, ale ostatecznie są wyłącznie zestawem dźwięków albo liter, które nie muszą mieć długotrwałego wpływu na twoje życie. Nie daj komuś grać tobie na nerwach. W finansach zachowaj szczególną ostrożność i patrz kto jak obchodzi się z pieniędzmi.

Horoskop tarotowy na środę dla Raka

Karta 3 Mieczy

W relacjach prywatnych trzeba będzie przełamać czyjś opór. Może się okazać, że postęp będzie możliwy wyłącznie za cenę konfliktu. Nie zawsze da się zadowolić wszystkich. Jeśli masz pewność co do swoich racji, nie wycofuj się i nie czekaj, aż druga strona zmieni zdanie sama z siebie. W finansach uważaj, aby ktoś trzeci nie skorzystał na twoich nieporozumieniach.

Horoskop tarotowy na środę dla Lwa

Karta Rydwan

W kwestiach prywatnych nie staraj się kogoś do siebie przekonać ani się dostosować. Pokaż, co masz najlepszego, a jeśli to nie wystarczy tamtej osobie, to… jej strata! O sukcesie towarzyskim decyduje, czy potrafisz szybko czytać znaki i odważnie szukać ludzi, którzy do ciebie pasują. W finansach nie bój się powiedzieć swojego zdania, złożyć propozycji.

Horoskop tarotowy na środę dla Panny

Karta 7 Mieczy

W relacjach prywatnych potrzebna ci będzie teraz błyskotliwość i żelazna determinacja. Wiele uda się załatwić dowcipem, komplementem, czy słowem na pozór tylko niewinnym. Nie musisz mówić wprost, czego potrzebujesz. Ustaw otoczenie tak, by samo ci to dostarczyło. W finansach możesz wygrać dzięki sprytowi z pozornie silniejszym, lepiej sytuowanym przeciwnikiem.

Horoskop tarotowy na środę dla Wagi

Karta Gwiazda

W relacjach prywatnych trzeba będzie zaakceptować kogoś takiego, jaki jest i pokazać się ludziom bez żadnych upiększeń. Otoczenie jest zmęczone pogonią za ideałem. Silna będzie tęsknota za ludźmi, z którymi można się utożsamić. Nie retuszuj swoich zdjęć, nie przesadzaj z makijażem czy bielizną modelującą. W finansach postaw na szczerość, swobodny przepływ informacji.

Horoskop tarotowy na środę dla Skorpiona

Karta Giermek Buław

W relacjach prywatnych trzeba będzie ściśle kontrolować impulsy i pragnienia. Twoja energia oraz optymizm mogą imponować, ale ukierunkuj je właściwie, wykaż się dyscypliną. Ktoś chce bardziej polegać na Twoich słowach, zwłaszcza gdy coś obiecujesz. W finansach istnieje ryzyko połączenia życia prywatnego z zawodowym, choć przez jakiś czas może to być korzystne.

Horoskop tarotowy na środę dla Strzelca

Karta 7 Kielichów

W życiu osobistym trzeba będzie zgrać się z grupą, a jednocześnie zachować swoją indywidualność. Jak to zrobić? Nie akcentuj odmienności na każdym kroku, a za to spraw, by twoje unikalne cechy posłużyły dobru ogółu. Są sprawy, w których nie masz sobie równych. Wykorzystaj te talenty, by pomóc i zaimponować. W finansach marzycielstwo się raczej nie opłaci.

Horoskop tarotowy na środę dla Koziorożca

Karta Kapłan

W relacjach prywatnych możesz otrzymać od kogoś poradę, trafić na osobę, która lubi przeprowadzać konsultację. Jeśli chcesz się do niej zbliżyć, połechtać miło próżność, udaj się z pokorną prośbą o moralne wsparcie i zapytaj, co tamten człowiek sądzi o sytuacji. Ujmiesz go swoim zaufaniem. W finansach nie wahaj się zadawać pytań, prosić o wskazówki, instrukcje.

Horoskop tarotowy na środę dla Wodnika

Karta 8 Kielichów

W relacjach prywatnych możesz ze zdumieniem stwierdzić, że krewni oraz przyjaciele mają dużo do powiedzenia na temat twoich uczuć, miłosnych wyborów. Niektóre "diagnozy" okażą się trafne, warto wziąć je pod uwagę. Pamiętaj tylko, że nic nie usprawiedliwia grubiaństwa. Wyznacz granicę. W finansach ktoś może wywierać na tobie presję, by z czegoś zrezygnować.

Horoskop tarotowy na środę dla Ryb

Karta 5 Mieczy

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, kto zdaje się słaby i opuszczony, ale nie wolno go lekceważyć. Desperacja daje wielką, groźną siłę. Gdy nie mamy nic do stracenia, gotowi jesteśmy do najbardziej ekstrawaganckich i niebezpiecznych posunięć. Lepiej nikogo nie prowokować. W finansach trzeba będzie przedzierać się przez odmowy i spowolnienie.

