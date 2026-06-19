Co przyniesie sobota, 20 czerwca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Spis treści: Horoskop tarotowy na sobotę dla Barana Horoskop tarotowy na sobotę dla Byka Horoskop tarotowy na sobotę dla Bliźniąt Horoskop tarotowy na sobotę dla Raka Horoskop tarotowy na sobotę dla Lwa Horoskop tarotowy na sobotę dla Panny Horoskop tarotowy na sobotę dla Wagi Horoskop tarotowy na sobotę dla Skorpiona Horoskop tarotowy na sobotę dla Strzelca Horoskop tarotowy na sobotę dla Koziorożca Horoskop tarotowy na sobotę dla Wodnika Horoskop tarotowy na sobotę dla Ryb

Horoskop tarotowy na sobotę dla Barana

Karta 3 Buław

W relacjach prywatnych możliwa będzie dobra wiadomość i nowy plan. Jeśli masz kryzys, wpadniesz na odpowiednie rozwiązanie. Ludzie w twoim życiu chcą, żeby związki się udały, mają pozytywne nastawienie, choć czasem brakuje im wytrwałości. W finansach możesz zmienić pracę, znaleźć nowe miejsce, które Cię zainspiruje, zachęci do działania.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Byka

Karta 3 Mieczy

W relacjach prywatnych możesz z ulgą powitać koniec trudnych momentów, strachu czy żalu. Lepiej będzie stanąć oko w oko z problemem niż go wyolbrzymiać w sferze wyobrażeń. Fakty bywają dużo prostsze i łatwiejsze do zniesienia niż nasze koszmary. W finansach konieczna okaże się drobna korekta. Przeprowadź ją jak najszybciej, zanim kryzys eskaluje.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Bliźniąt

Karta Gwiazda

W życiu prywatnym jedną z najpiękniejszych twoich cech będzie umiejętność wskrzeszania nadziei. Nie lekceważ tego daru, nie daj sobie wmówić, że to głupota. Ktoś, kto potrafi wlać otuchę w serce jest jak cudotwórca zdolny odnowić wyschnięte źródło, oczyścić studnię. W finansach możesz z powodzeniem prowadzić fundację, zarabiać, doradzając i prowadząc przez meandry.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Raka

Karta 2 Kielichów

W życiu prywatnym postaw na partnerstwo. Przyjaźń z byłą miłością jest jak najbardziej możliwa, dojście do zgody z kimś, kto wydaje ci się dziwny, też wchodzi w drogę. Dostrzeż Człowieka w Innym, a znajdziesz w sobie cierpliwość i empatię dla niego. W finansach są widoki na rozwiązanie problemu, polubowne załatwienie sprawy, wycofanie pozwu z sądu, oddalenie komornika.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Lwa

Karta 5 Denarów

W życiu osobistym możesz otrzymać miły prezent. Ktoś zda egzamin z przyjaźni lub uzna cię za wartościową osobę. Jeśli pragniesz potwierdzenia wartości związku, są wszelkie szanse, aby tak się właśnie stało. W finansach możesz pozytywnie zakończyć pewien etap, zdać egzaminy, otrzymać awans. Trzeba sobie coś zarezerwować i pilnować tego bez żadnych sentymentów.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Panny

Karta Wisielec

W życiu prywatnym nie wyrywaj się przed szereg, nie dawaj się zmusić do podejmowania decyzji w pośpiechu. Ktoś wywiera presję? Bierny opór będzie twoją bronią. Nie unikniesz krytyki i niezadowolenia, ale to przecież nie będzie twój problem. W finansach ważna kwestia zostanie zapewne odroczona, ktoś nie ma wiedzy lub odwagi, by zrobić ruch w prawo albo w lewo.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wagi

Karta Kapłanka

W życiu prywatnym pytaj o radę swojego sumienia. Wszyscy wiemy, kiedy kłamiemy, a więc nieszczerość to zjawisko obiektywnie istniejące w świecie. Są białe kłamstwa, które mają przynieść ulgę oraz oszustwo groźne i zwodnicze jak najczarniejsza noc. Nie zabłądź pomiędzy tymi skrajnościami. W finansach możesz pracować w urzędzie kontroli, nadzorować morale zespołu.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Skorpiona

Karta 3 Kielichów

W życiu prywatnym możliwy będzie kompromis, który szczerze cię ucieszy. Problem jest jak najbardziej do rozwiązania, możesz nastawić się na pozytywną odpowiedź. Nie unikaj trudnych tematów, bo to właśnie one testują i budują bliskość. W finansach może zostać podpisana umowa, porozumienie między tobą, a jeszcze dwiema stronami, transakcja z pośrednikiem.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Strzelca

Karta Koło Fortuny

W życiu prywatnym możesz spotkać kogoś, kto wierzy w przeznaczenie. Jest jednak wiele pychy w takiej postawie. Trzeba bowiem założyć, że wie się wszystko o sobie i o ludziach, by móc szczerze odpowiedzieć, że coś poszło według "wyższego" planu. Okaż pokorę i nie nastawiaj się na żadne "ostateczne wizje". W finansach możliwa będzie radosna niespodzianka.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Koziorożca

Karta 10 Buław

W relacjach prywatnych mogą wystąpić niezapowiedziane przeszkody. To będzie test, czy chcecie tego samego, czy jesteście jednakowo wytrwali. Pamiętaj, że kto chce, znajdzie sposób, a kto nie chce - znajdzie powód. Wymówki puszczaj mimo uszu, postrzegaj sprawy, jakimi są. W finansach możesz dotrzymać terminu pomimo zwłoki innych osób. Masz tendencję do poświęcania się.

Wróżka Diana ułożyła tarota dla wszystkich znaków. Sprawdź, co się wydarzy 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wodnika

Karta 4 Buław

W relacjach prywatnych możesz poczuć radość z powodu zbliżającego się święta lub imprezy. To dobry czas, by zaprosić kochaną osobę do wspólnego radowania się. Ludzi zbliżają nie tylko trudne chwile. Radość jest Wam potrzebna tak samo jak zwierzanie się z problemów. W finansach możesz rozważać kupno domu albo ziemi, dzierżawienie działki pracowniczej.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Ryb

Karta Wieża Boga

W uczuciach może dojść do nagłej i druzgocącej zmiany. Z początku może wydałaby się ona niespodziewana, ale głęboki namysł pozwoli wykryć początki rozkładu, moment, kiedy coś zaczęło się psuć. Fakt, że nie chcemy tego widzieć, nie oznacza, że to zniknie. Ktoś może zresztą wyświadczyć ci przysługę, pokazując, jaki jest. W finansach nie rób odważnych, dużych inwestycji.

Zobacz, co mówią gwiazdy. Dowiedz się, jakie energie sprzyjają ci w miłości, pracy i finansach. Sprawdź, co możesz zrobić, by w pełni wykorzystać potencjał swojego znaku zodiaku na kobieta.interia.pl

Sprawdź, co gwiazdy mówią o tobie i twoich najbliższych Canva Pro INTERIA.PL





Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiają INTERIA.PL