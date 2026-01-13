Co przyniesie środa, 14 stycznia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Spis treści: Horoskop tarotowy na środę dla Barana Horoskop tarotowy na środę dla Byka Horoskop tarotowy na środę dla Bliźniąt Horoskop tarotowy na środę dla Raka Horoskop tarotowy na środę dla Lwa Horoskop tarotowy na środę dla Panny Horoskop tarotowy na środę dla Wagi Horoskop tarotowy na środę dla Skorpiona Horoskop tarotowy na środę dla Strzelca Horoskop tarotowy na środę dla Koziorożca Horoskop tarotowy na środę dla Wodnika Horoskop tarotowy na środę dla Ryb

Horoskop tarotowy na środę dla Barana

Karta Rycerz Kielichów

W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z kimś, dla kogo miłość MUSI być skomplikowana. Ten człowiek nie czuje, że kocha, jeśli przy tym nie cierpi. Co gorsza, może wywoływać takie emocje również w tobie. Miej się na baczności. W finansach możliwy będzie kontrakt z człowiekiem utalentowanym i pełnym wdzięku, który ma jednak bardzo luźną definicję uczciwości.

Horoskop tarotowy na środę dla Byka

Karta Wisielec

W życiu prywatnym mamy święty spokój, gdy… wszyscy przestają się do nas odzywać. Przez pewien czas to przynosi ulgę i nawet cieszy, ale potem pojawia się tęsknota, a nawet potrzeba zasięgnięcia porady. Nie odcinaj się od wszystkich ludzi, nie zrywaj kontaktu. Szczerze powiedz o trudnościach, poproś o cierpliwość i wyznacz termin rozmowy.

Horoskop tarotowy na środę dla Bliźniąt

Karta 2 Denarów

W życiu osobistym trzeba liczyć się z czyjąś chwiejnością, niezdecydowaniem. Związki zapowiadają się raczej przelotne, a przeszkodą dla głębszej relacji może być niezałatwiona sprawa z "dochodzącym" wielbicielem, który sam nie wie, czego chce. W finansach możesz przyjąć wiele drobnych zleceń, ciągnąć dwa etaty, pracować głównie dla kontaktów lub pieniędzy.

Horoskop tarotowy na środę dla Raka

Karta 7 Mieczy

W życiu prywatnym widać teraz wiele ruchów pozornych. Ktoś zapewnia o swoim oddaniu, ale czy za słowami idą czyny? Masz obecnie tendencję do napotykania ludzi, którzy robią doskonałe pierwsze wrażenie, zasypują komplementami i prezentami, ale z czasem ich zapał opada. W finansach wystrzegaj się oszusta, człowieka, który widzi wyłącznie swój interes.

Horoskop tarotowy na środę dla Lwa

Karta 7 Denarów

W życiu osobistym możesz zaobserwować w kimś zmianę, na którą trzeba było czekać długo. Być może tamta osoba pozbędzie się złego nawyku lub… przeszkód stojących na drodze do waszego związku. W każdym razie zbliża się moment "teraz albo nigdy". W finansach sprawdzi się zasada, że co zasiejesz, to zbierzesz. Warto zgromadzić zapasy.

Horoskop tarotowy na środę dla Panny

Karta Królowa Denarów

W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z kobietą, która jest bardzo skupiona na swoich bliskich. Dba przede wszystkim o nich i nie zniesie żadnego konfliktu z jej krewnymi czy powinowatymi. W finansach możesz otrzymać dobrą radę od kobiety, która potrafi zarządzać pieniędzmi i jest bardzo zapobiegliwa. Nie wychodzi przed szereg, ale czuwa nad wszystkimi.

Horoskop tarotowy na środę dla Wagi

Karta Sąd Ostateczny

W życiu prywatnym czas wysłuchać głosu z przeszłości, domknąć stare sprawy. Pamiętaj, że z wezwaniem nagranym na magnetofonowej taśmie lub spisanym na pożółkłym papierze nie możemy już dyskutować. Możesz tylko na nie odpowiedzieć, zdecydować się na reakcję. W finansach zakomunikowane zostanie coś, co całkowicie zmieni układ sił w otoczeniu lub twoje priorytety.

Horoskop tarotowy na środę dla Skorpiona

Karta 3 Kielichów

W życiu prywatnym możesz poszerzyć grono znajomych, poznać kogoś poprzez przyjaciela. Jeśli masz strapienie, wyjdź z nim do ludzi. Nie ufasz bliskim? Są specjaliści, którzy dyskrecję i łagodność mają wpisane do obowiązków! W finansach możliwe będzie zatrudnienie ze względu na wspólną znajomość, nawiązanie lukratywnego kontaktu na wesołej imprezie.

Horoskop tarotowy na środę dla Strzelca

Karta Giermek Buław

W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z człowiekiem, który z entuzjazmem podchodzi do miłości, jest totalnym optymistą. Nie podcinaj mu skrzydeł. Codzienność uczy obniżania standardów oraz oczekiwań, ale jeszcze nie czas na to. W finansach możliwa będzie korzystna umowa z kimś, kto nie boi się wyzwań, zawsze widzi szklankę do połowy pełną.

Horoskop tarotowy na środę dla Koziorożca

Karta 5 Mieczy

W życiu prywatnym starannie wybieraj teraz walki oraz adwersarzy. Niektórzy ludzie nie grają fair, kłamią w żywe oczy, obmawiają, psują opinię. Z takimi najlepiej w ogóle nie zaczynać rozmowy. Nie myśl, że wygrasz z kimś, kto jest w stanie posunąć się do wszystkiego. W finansach uważaj, by nie zaprzepaścić szansy na biznes poprzez popełnienie grubego nietaktu.

Wróżka Diana ułożyła tarota dla wszystkich znaków. Sprawdź, co się wydarzy 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na środę dla Wodnika

Karta Wieża Boga

W życiu prywatnym coś się wali… Który to już raz? Rozmaici "prorocy" regularnie przewidują koniec świata, a my ciągle spotykamy się po wielkiej burzy na parkowej ławce i otwieramy gazetę z newsami. Tak będzie i teraz, tylko przetrwaj, uciekaj z groźnego miejsca. W finansach możesz zdobyć pieniądze na handlu nieruchomościami lub przeprowadzając remont.

Horoskop tarotowy na środę dla Ryb

Karta 9 Mieczy

W życiu prywatnym możesz wpaść teraz w szpony lęku i żalu. Czy ktoś wywołuje w tobie niepokój? Jego działania odbierają ci sen w nocy i apetyt za dnia? Zadaj sobie pytanie, czy to jest prawdziwa miłość oraz ile jesteś w stanie wytrzymać w tak dusznej atmosferze. W finansach skrywana uraza przeszkadza komuś zrobić z tobą dobry biznes.

Zobacz, co mówią gwiazdy. Dowiedz się, jakie energie sprzyjają ci w miłości, pracy i finansach. Sprawdź, co możesz zrobić, by w pełni wykorzystać potencjał swojego znaku zodiaku na kobieta.interia.pl

Sprawdź, co gwiazdy mówią o tobie i twoich najbliższych Canva Pro INTERIA.PL

Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiają INTERIA.PL