"Nie zrywaj kontaktu". Wróżka Diana ma ważną wskazówkę
W życiu osobistym możesz zaobserwować w kimś zmianę, na którą trzeba było czekać długo. Być może tamta osoba pozbędzie się złego nawyku lub… przeszkód stojących na drodze do Waszego związku. Co jeszcze wróżka Diana wyczytała z kart? Sprawdź swój horoskop dzienny na środę.
Co przyniesie środa, 14 stycznia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.
Spis treści:
- Horoskop tarotowy na środę dla Barana
- Horoskop tarotowy na środę dla Byka
- Horoskop tarotowy na środę dla Bliźniąt
- Horoskop tarotowy na środę dla Raka
- Horoskop tarotowy na środę dla Lwa
- Horoskop tarotowy na środę dla Panny
- Horoskop tarotowy na środę dla Wagi
- Horoskop tarotowy na środę dla Skorpiona
- Horoskop tarotowy na środę dla Strzelca
- Horoskop tarotowy na środę dla Koziorożca
- Horoskop tarotowy na środę dla Wodnika
- Horoskop tarotowy na środę dla Ryb
Horoskop tarotowy na środę dla Barana
Karta Rycerz Kielichów
W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z kimś, dla kogo miłość MUSI być skomplikowana. Ten człowiek nie czuje, że kocha, jeśli przy tym nie cierpi. Co gorsza, może wywoływać takie emocje również w tobie. Miej się na baczności. W finansach możliwy będzie kontrakt z człowiekiem utalentowanym i pełnym wdzięku, który ma jednak bardzo luźną definicję uczciwości.
Horoskop tarotowy na środę dla Byka
Karta Wisielec
W życiu prywatnym mamy święty spokój, gdy… wszyscy przestają się do nas odzywać. Przez pewien czas to przynosi ulgę i nawet cieszy, ale potem pojawia się tęsknota, a nawet potrzeba zasięgnięcia porady. Nie odcinaj się od wszystkich ludzi, nie zrywaj kontaktu. Szczerze powiedz o trudnościach, poproś o cierpliwość i wyznacz termin rozmowy.
Horoskop tarotowy na środę dla Bliźniąt
Karta 2 Denarów
W życiu osobistym trzeba liczyć się z czyjąś chwiejnością, niezdecydowaniem. Związki zapowiadają się raczej przelotne, a przeszkodą dla głębszej relacji może być niezałatwiona sprawa z "dochodzącym" wielbicielem, który sam nie wie, czego chce. W finansach możesz przyjąć wiele drobnych zleceń, ciągnąć dwa etaty, pracować głównie dla kontaktów lub pieniędzy.
Horoskop tarotowy na środę dla Raka
Karta 7 Mieczy
W życiu prywatnym widać teraz wiele ruchów pozornych. Ktoś zapewnia o swoim oddaniu, ale czy za słowami idą czyny? Masz obecnie tendencję do napotykania ludzi, którzy robią doskonałe pierwsze wrażenie, zasypują komplementami i prezentami, ale z czasem ich zapał opada. W finansach wystrzegaj się oszusta, człowieka, który widzi wyłącznie swój interes.
Horoskop tarotowy na środę dla Lwa
Karta 7 Denarów
W życiu osobistym możesz zaobserwować w kimś zmianę, na którą trzeba było czekać długo. Być może tamta osoba pozbędzie się złego nawyku lub… przeszkód stojących na drodze do waszego związku. W każdym razie zbliża się moment "teraz albo nigdy". W finansach sprawdzi się zasada, że co zasiejesz, to zbierzesz. Warto zgromadzić zapasy.
Horoskop tarotowy na środę dla Panny
Karta Królowa Denarów
W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z kobietą, która jest bardzo skupiona na swoich bliskich. Dba przede wszystkim o nich i nie zniesie żadnego konfliktu z jej krewnymi czy powinowatymi. W finansach możesz otrzymać dobrą radę od kobiety, która potrafi zarządzać pieniędzmi i jest bardzo zapobiegliwa. Nie wychodzi przed szereg, ale czuwa nad wszystkimi.
Horoskop tarotowy na środę dla Wagi
Karta Sąd Ostateczny
W życiu prywatnym czas wysłuchać głosu z przeszłości, domknąć stare sprawy. Pamiętaj, że z wezwaniem nagranym na magnetofonowej taśmie lub spisanym na pożółkłym papierze nie możemy już dyskutować. Możesz tylko na nie odpowiedzieć, zdecydować się na reakcję. W finansach zakomunikowane zostanie coś, co całkowicie zmieni układ sił w otoczeniu lub twoje priorytety.
Horoskop tarotowy na środę dla Skorpiona
Karta 3 Kielichów
W życiu prywatnym możesz poszerzyć grono znajomych, poznać kogoś poprzez przyjaciela. Jeśli masz strapienie, wyjdź z nim do ludzi. Nie ufasz bliskim? Są specjaliści, którzy dyskrecję i łagodność mają wpisane do obowiązków! W finansach możliwe będzie zatrudnienie ze względu na wspólną znajomość, nawiązanie lukratywnego kontaktu na wesołej imprezie.
Horoskop tarotowy na środę dla Strzelca
Karta Giermek Buław
W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z człowiekiem, który z entuzjazmem podchodzi do miłości, jest totalnym optymistą. Nie podcinaj mu skrzydeł. Codzienność uczy obniżania standardów oraz oczekiwań, ale jeszcze nie czas na to. W finansach możliwa będzie korzystna umowa z kimś, kto nie boi się wyzwań, zawsze widzi szklankę do połowy pełną.
Horoskop tarotowy na środę dla Koziorożca
Karta 5 Mieczy
W życiu prywatnym starannie wybieraj teraz walki oraz adwersarzy. Niektórzy ludzie nie grają fair, kłamią w żywe oczy, obmawiają, psują opinię. Z takimi najlepiej w ogóle nie zaczynać rozmowy. Nie myśl, że wygrasz z kimś, kto jest w stanie posunąć się do wszystkiego. W finansach uważaj, by nie zaprzepaścić szansy na biznes poprzez popełnienie grubego nietaktu.
Horoskop tarotowy na środę dla Wodnika
Karta Wieża Boga
W życiu prywatnym coś się wali… Który to już raz? Rozmaici "prorocy" regularnie przewidują koniec świata, a my ciągle spotykamy się po wielkiej burzy na parkowej ławce i otwieramy gazetę z newsami. Tak będzie i teraz, tylko przetrwaj, uciekaj z groźnego miejsca. W finansach możesz zdobyć pieniądze na handlu nieruchomościami lub przeprowadzając remont.
Horoskop tarotowy na środę dla Ryb
Karta 9 Mieczy
W życiu prywatnym możesz wpaść teraz w szpony lęku i żalu. Czy ktoś wywołuje w tobie niepokój? Jego działania odbierają ci sen w nocy i apetyt za dnia? Zadaj sobie pytanie, czy to jest prawdziwa miłość oraz ile jesteś w stanie wytrzymać w tak dusznej atmosferze. W finansach skrywana uraza przeszkadza komuś zrobić z tobą dobry biznes.
