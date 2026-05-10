Spis treści: Drzewo symbolizujące smutek i samotność Jedne z najpopularniejszych iglaków. Według przesądów nie powinny rosnąć przy domu Topola miała powodować niepokój Okazy niemile widziane w ogrodzie Puste donice nie przynoszą nic dobrego

Drzewo symbolizujące smutek i samotność

Wierzba od lat pojawia się w ludowych przesądach jako drzewo związane z melancholią i żałobą. Jej opadające gałęzie miały symbolizować smutek, dlatego niechętnie sadzono je w pobliżu domostw. W niektórych regionach wierzono również, że wierzba może "zabierać" domownikom energię i sprzyjać poczuciu przygnębienia.

Jedne z najpopularniejszych iglaków. Według przesądów nie powinny rosnąć przy domu

Nie można kłócić się z faktem, że tuje od dawna należą do najpopularniejszych roślin sadzonych w polskich ogrodach. Grają w nich główną rolę jako ozdobne solitery, chętnie wykorzystywane są jako gęsty żywopłot. Mimo to wokół żywotników narosło wiele przesądów.

Można spotkać się z opiniami, że sadzenie tui obok domu przynosi pecha, a także sprzyja chorobom i konfliktom rodzinnym. Być może ich kiepska opinia wynika z faktu, że krzewy często pojawiają się przy cmentarzach i są kojarzone z miejscami żałoby.

Topola miała powodować niepokój

Dawniej drzewa te budziły mieszane uczucia. Z jednej strony ceniono je za szybki wzrost, z drugiej topolom przypisywano negatywną symbolikę. Według przesądów miała przyciągać niepokój i utrudniać domownikom osiągnięcie harmonii.

Nie bez znaczenia był także fakt, że stare drzewa łatwo łamią się pod wpływem silnego wiatru. Spadające gałęzie potęgowały przekonanie, że topola zwiastuje problemy.

Okazy niemile widziane w ogrodzie

Dużo negatywnych skojarzeń dotyczy suchych i obumarłych roślin. Nie powinny znajdować się ani w ogrodzie, ani w domowej kolekcji roślin doniczkowych. W ludowych wierzeniach wiązano je z osłabieniem, stratami i brakiem dobrobytu. Z tego powodu zalecano dbanie o porządek w ogrodzie oraz szybkie usuwanie zwiędłych kwiatów i chorych roślin.

Współcześnie trudno nie zgodzić się z tym podejściem, choć z pespektywy bardziej praktycznej. Zwiędłe rośliny nie tylko psują wygląd ogrodu, ale mogą również sprzyjać rozwojowi chorób i szkodników. Regularna pielęgnacja pozostaje ważna niezależnie od tego, czy wierzymy w przesądy, czy uznajemy je wyłącznie za ciekawostkę.

Puste donice nie przynoszą nic dobrego

Należy zadbać o to, by donice nie stały puste 123RF/PICSEL

W filozofii feng shui ogród traktowany jest jako przestrzeń przepływu energii, dlatego ogromne znaczenie ma jego odpowiednie zagospodarowanie. Puste donice nie są uznawane za typowy symbol pecha, ale mogą oznaczać zastój, brak rozwoju i niewykorzystany potencjał.

Zaniedbane lub zapomniane pojemniki mają blokować przepływ dobrej energii, która odpowiada za poczucie równowagi. Z tego powodu zaleca się, by donice zawsze były wypełnione zdrowymi roślinami. Nawet niewielki kwiat czy kępa ziół symbolizuje wzrost, życiową energię i pozytywne zmiany. Jeśli pojemniki pozostają puste poza sezonem, najlepiej schować je w mniej widocznym miejscu. Z całą pewnością nie powinny znajdować się blisko wejścia do domu.

Znajdź codzienną dawkę inspiracji od urody i zdrowia po podróże i styl życia. Sprawdź, co nowego na kobieta.interia.pl

Siedem milionów tulipanów i innych kwiatów. Holenderski ogród przyciąga tłumy turystów © 2026 Associated Press