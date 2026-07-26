Spis treści:
- Pochodzenie i znaczenie imienia Władysław
- Popularność imienia Władysław w Polsce
- Kiedy Władysław obchodzi imieniny?
- Władysław - zdrobnienia imienia
- Znane osoby o imieniu Władysław
- Numerologia i cechy osób o imieniu Władysław
- Władysław - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia
Pochodzenie i znaczenie imienia Władysław
Władysław to męskie imię pochodzenia słowiańskiego. Oznacza tego, który włada sławą.
Popularność imienia Władysław w Polsce
Władysław to imię popularne w przeszłości, aktualnie jest rzadko stosowane. W 2023 roku na świat przyszło 104 chłopców o tym imieniu.
Kiedy Władysław obchodzi imieniny?
Imieniny Władysława wypadają 4 maja, 12 czerwca, 30 czerwca, 25 września.
Władysław - zdrobnienia imienia
Mężczyzna o imieniu Władysław może być nazywany przez bliskich również:
- Władysławkiem,
- Władziem,
- Władkiem,
- Władzikiem,
- Sławkiem,
- Sławciem,
Znane osoby o imieniu Władysław
Władysław to imię, które w historii Polski nosiło wielu znanych mężczyzn. Wśród nich znaleźli się:
- Władysław Bartoszewski - polityk, dziennikarz, działacz społeczny,
- Władysław Hańcza - aktor,
- Władysław Gomułka - polityk,
- Władysław Żeleński - kompozytor,
- Władysław Żmuda - piłkarz,
- Władysław Hasior - artysta, rzeźbiarz, malarz,
- Władysław Komar - lekkoatleta,
- Władysław Kowalski - aktor.
Numerologia i cechy osób o imieniu Władysław
Władysław to mężczyzna, który nie boi się ryzyka. Wie, że czeka go długie życie i chce spożytkować je jak najlepiej. Skupia się nie tylko na zawodowych obowiązkach, ale również na życiu rodzinnym. Nie wyobraża sobie życia w pojedynkę. Niekiedy czuje się lepszy od innych. W kontaktach z obcymi bywa nieufny i wierzy jedynie bliskim. Poważny, stateczny, zyskuje dopiero przy bliższym poznaniu.
Władysław to numerologiczna trójka. Czuje silny związek z naturą, ma duże pokłady wyobraźni i szybko przystosowuje się do nowego otoczenia. Umiejętnie korzysta z wiedzy, którą nabył przez lata życia.
Władysław - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia
Władysław dobrze sprawdza się na takich stanowiskach jak logistyk czy handlowiec. Szczęśliwymi kamieniami są dla niego cytryn i ametyst. Nad życiem Władysława czuwają Jowisz i Merkury.
Źródła:
1.https://dane.gov.pl/pl/dataset/219,imiona-nadawane-dzieciom-w-polsce/resource/54099/table?page=1&per_page=20&q=w%C5%82adys%C5%82aw&sort=
2.https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw