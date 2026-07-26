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Nieufny wobec obcych, przyjazny dla bliskich. Władysław to mężczyzna, który nie boi się ryzyka

Karolina Woźniak

Karolina Woźniak

Chętnie podejmuje się wyzwań, ale musi znać ich cenę. Życie rodzinne jest dla niego najważniejsze, ale skupia się również na zawodowych wyzwaniach. Władysław to mężczyzna o niezwykłych cechach charakteru. Łączy w sobie pewne przeciwieństwa. Znajomi mogą uważać go za osobę chytrą i mściwą, ale bliscy wiedzą, jak dobre ma serce. Co mówią o nim liczby?

Władysław to mężczyzna o niezwykłych cechach charakteru. Łączy w sobie pewne przeciwieństwa.
Nieufny wobec obcych, przyjazny dla bliskich. Władysław to mężczyzna, który nie boi się ryzyka123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Pochodzenie i znaczenie imienia Władysław
  2. Popularność imienia Władysław w Polsce
  3. Kiedy Władysław obchodzi imieniny?
  4. Władysław - zdrobnienia imienia
  5. Znane osoby o imieniu Władysław
  6. Numerologia i cechy osób o imieniu Władysław
  7. Władysław - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Pochodzenie i znaczenie imienia Władysław

Władysław to męskie imię pochodzenia słowiańskiego. Oznacza tego, który włada sławą.

Popularność imienia Władysław w Polsce

Władysław to imię popularne w przeszłości, aktualnie jest rzadko stosowane. W 2023 roku na świat przyszło 104 chłopców o tym imieniu.

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Kiedy Władysław obchodzi imieniny?

Imieniny Władysława wypadają 4 maja, 12 czerwca, 30 czerwca, 25 września.

Władysław - zdrobnienia imienia

Mężczyzna o imieniu Władysław może być nazywany przez bliskich również:

  • Władysławkiem,
  • Władziem,
  • Władkiem,
  • Władzikiem,
  • Sławkiem,
  • Sławciem,

Znane osoby o imieniu Władysław

Władysław to imię, które w historii Polski nosiło wielu znanych mężczyzn. Wśród nich znaleźli się:

  • Władysław Bartoszewski - polityk, dziennikarz, działacz społeczny,
  • Władysław Hańcza - aktor,
  • Władysław Gomułka - polityk,
  • Władysław Żeleński - kompozytor,
  • Władysław Żmuda - piłkarz,
  • Władysław Hasior - artysta, rzeźbiarz, malarz,
  • Władysław Komar - lekkoatleta,
  • Władysław Kowalski - aktor.
Które ze starych polskich imion podoba ci się najbardziej?
Wojciech
Stanisław
Kazimierz
Miłosz
Mieszko
Wolę nowoczesne imiona
Żadne z nich mnie nie przekonuje

Numerologia i cechy osób o imieniu Władysław

Władysław to mężczyzna, który nie boi się ryzyka. Wie, że czeka go długie życie i chce spożytkować je jak najlepiej. Skupia się nie tylko na zawodowych obowiązkach, ale również na życiu rodzinnym. Nie wyobraża sobie życia w pojedynkę. Niekiedy czuje się lepszy od innych. W kontaktach z obcymi bywa nieufny i wierzy jedynie bliskim. Poważny, stateczny, zyskuje dopiero przy bliższym poznaniu.

Władysław to numerologiczna trójka. Czuje silny związek z naturą, ma duże pokłady wyobraźni i szybko przystosowuje się do nowego otoczenia. Umiejętnie korzysta z wiedzy, którą nabył przez lata życia.

Władysław - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Władysław dobrze sprawdza się na takich stanowiskach jak logistyk czy handlowiec. Szczęśliwymi kamieniami są dla niego cytryn i ametyst. Nad życiem Władysława czuwają Jowisz i Merkury.

Źródła:

1.https://dane.gov.pl/pl/dataset/219,imiona-nadawane-dzieciom-w-polsce/resource/54099/table?page=1&per_page=20&q=w%C5%82adys%C5%82aw&sort=

2.https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw

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