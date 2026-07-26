Spis treści: Pochodzenie i znaczenie imienia Władysław Popularność imienia Władysław w Polsce Kiedy Władysław obchodzi imieniny? Władysław - zdrobnienia imienia Znane osoby o imieniu Władysław Numerologia i cechy osób o imieniu Władysław Władysław - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Pochodzenie i znaczenie imienia Władysław

Władysław to męskie imię pochodzenia słowiańskiego. Oznacza tego, który włada sławą.

Popularność imienia Władysław w Polsce

Władysław to imię popularne w przeszłości, aktualnie jest rzadko stosowane. W 2023 roku na świat przyszło 104 chłopców o tym imieniu.

Kiedy Władysław obchodzi imieniny?

Imieniny Władysława wypadają 4 maja, 12 czerwca, 30 czerwca, 25 września.

Władysław - zdrobnienia imienia

Mężczyzna o imieniu Władysław może być nazywany przez bliskich również:

Władysławkiem,

Władziem,

Władkiem,

Władzikiem,

Sławkiem,

Sławciem,

Znane osoby o imieniu Władysław

Władysław to imię, które w historii Polski nosiło wielu znanych mężczyzn. Wśród nich znaleźli się:

Władysław Bartoszewski - polityk, dziennikarz, działacz społeczny,

Władysław Hańcza - aktor,

Władysław Gomułka - polityk,

Władysław Żeleński - kompozytor,

Władysław Żmuda - piłkarz,

Władysław Hasior - artysta, rzeźbiarz, malarz,

Władysław Komar - lekkoatleta,

Władysław Kowalski - aktor.

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Numerologia i cechy osób o imieniu Władysław

Władysław to mężczyzna, który nie boi się ryzyka. Wie, że czeka go długie życie i chce spożytkować je jak najlepiej. Skupia się nie tylko na zawodowych obowiązkach, ale również na życiu rodzinnym. Nie wyobraża sobie życia w pojedynkę. Niekiedy czuje się lepszy od innych. W kontaktach z obcymi bywa nieufny i wierzy jedynie bliskim. Poważny, stateczny, zyskuje dopiero przy bliższym poznaniu.

Władysław to numerologiczna trójka. Czuje silny związek z naturą, ma duże pokłady wyobraźni i szybko przystosowuje się do nowego otoczenia. Umiejętnie korzysta z wiedzy, którą nabył przez lata życia.

Władysław - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Władysław dobrze sprawdza się na takich stanowiskach jak logistyk czy handlowiec. Szczęśliwymi kamieniami są dla niego cytryn i ametyst. Nad życiem Władysława czuwają Jowisz i Merkury.

Źródła:

1.https://dane.gov.pl/pl/dataset/219,imiona-nadawane-dzieciom-w-polsce/resource/54099/table?page=1&per_page=20&q=w%C5%82adys%C5%82aw&sort=

2.https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw