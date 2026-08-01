Co przyniesie niedziela, 2 sierpnia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.
Spis treści:
- Horoskop tarotowy na niedzielę dla Barana
- Horoskop tarotowy na niedzielę dla Byka
- Horoskop tarotowy na niedzielę dla Bliźniąt
- Horoskop tarotowy na niedzielę dla Raka
- Horoskop tarotowy na niedzielę dla Lwa
- Horoskop tarotowy na niedzielę dla Panny
- Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wagi
- Horoskop tarotowy na niedzielę dla Skorpiona
- Horoskop tarotowy na niedzielę dla Strzelca
- Horoskop tarotowy na niedzielę dla Koziorożca
- Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wodnika
- Horoskop tarotowy na niedzielę dla Ryb
Horoskop tarotowy na niedzielę dla Barana
Król Kielichów
W relacjach prywatnych musisz znaleźć teraz balans między dominacją, sprawnym zarządzaniem grupą, a delikatnością i atencją dla potrzeb najsłabszych. Ktoś może nie rozumieć, co jest dla niego dobre, a twoim zadaniem jest mu to wytłumaczyć. W finansach coś domaga się głębokiej reformy, naprawy. Podejdź do niej z miłością, a nie z irytacją czy odrazą. Zmiana to naturalny stan rzeczy.
Horoskop tarotowy na niedzielę dla Byka
10 Mieczy
W relacjach prywatnych stało się to, co musiało się stać. Nic już się nie da zrobić. Możesz uronić łzę, dać upust emocjom i uszanować swój ból. Potem jednak trzeba podnieść wysoko głowę i ruszyć ku nowym miłościom, pięknym przygodom, jakie z pewnością Cię jeszcze czekają. W finansach nic nie uczy tak jak porażka. Podejdź z wdzięcznością do lekcji udzielonej przez życie. Głowa do góry!
Horoskop tarotowy na niedzielę dla Bliźniąt
6 Kielichów
W życiu uczuciowym przechowujemy nie tylko osobiste lęki i nadzieje, ale też wspomnienia pokoleń. Szanuj tę część siebie, która domaga się wiedzy o przodkach i pragnie oddać im szacunek. Jeśli najbliższa rodzina Cię zawiodła, uczyń duchową familię ze swoich przodków w obrębie społeczności, województwa czy kraju. W finansach możesz zarobić na czyimś pragnieniu powrotu do przeszłości.
Horoskop tarotowy na niedzielę dla Raka
10 Kielichów
Rodzina bywa źródłem zgryzot, ale też nic i nikt nie da takiej radości i poczucia bezpieczeństwa jak akceptacja najbliższych. Z czasem i Ty staniesz się czyjąś rodziną - może z krwi i kości, a może z wyboru? Masz do przekazania wiele pięknych darów serca i umysłu, wpleciesz złotą nić swojego życia w kunsztowny gobelin świata. W finansach możesz pracować nad wzbogaceniem ludzkości.
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Horoskop tarotowy na niedzielę dla Lwa
Królowa Mieczy
W życiu osobistym trzeba przyjąć coś do wiadomości. Im lepiej kontrolujesz emocje, tym sprawniej zarządzasz narracją. Żadna plotka się wtedy do ciebie nie przyklei, a przeciwnicy nie zechcą cię prowokować, bo szybko zrozumieją, że i tak im się nie dasz. W finansach oddzielaj prywatne emocje od obowiązku. Pokaż, że stać cię na bezstronność i lojalność w każdej sytuacji. Umiesz to!
Horoskop tarotowy na niedzielę dla Panny
6 Buław
W relacjach osobistych masz prawo czuć dumę i zadowolenie. Noś głowę wysoko i przyznaj się do autorstwa sukcesów. Przecież nie zbaczasz w stronę pychy? Jeśli docenisz udział bliskich, pochwalisz ich i podziękujesz, liczba zawistników spadnie do minimum. W finansach trzeba sprzedawać produkt z przeświadczeniem, że jest najlepszy na rynku lub jego cena nie ma konkurencji. Do dzieła!
Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wagi
9 Buław
W życiu prywatnym sprawdza się stwierdzenie, że najciemniejsza część nocy zjawia się tuż przed świtem. Brakuje ci już energii, a może i odwagi, ale jednak trwasz na posterunku. Ludzie nie doceniają tej prostej wytrzymałości, która nie wymaga siły mięśni ani potężnego głosu czy pieniędzy. W finansach może wygrać teraz ten, kto pozostał najdłużej na placu boju i najwięcej zachował.
Horoskop tarotowy na niedzielę dla Skorpiona
2 Mieczy
W życiu prywatnym możesz mieć frustrujący kontakt z ludźmi niepewnymi siebie, którzy sami nie wiedzą, czego chcą. Pragną cię oni wrobić w podejmowanie decyzji za nich, żeby potem móc zgłaszać pretensje i krzyczeć o twojej "opresji". Miłość to jednak gra, w której wszystkie strony powinny mieć równy wkład. I obowiązki. W finansach może dojść do kłótni o błahą sprawę. Nerwy są napięte!
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Horoskop tarotowy na niedzielę dla Strzelca
Mag
W życiu prywatnym trzeba być zręcznym w słowach, a czasem pokazać ludziom różne swoje twarze. Nie ufaj tym, co każą zawsze i wszędzie zdradzać autentyczne emocje. Musisz dobrze znać swoją "widownię" i dostosować przekaz do jej poziomu. W finansach musisz ubrać w słowa coś, co samo w sobie nie jest specjalnie ekscytujące lub zyskowne. Nierzadko w produkcie najdroższe jest… opakowanie.
Horoskop tarotowy na niedzielę dla Koziorożca
Rycerz Denarów
W miłości są tacy, co ruszają w podróż i tacy, którzy bronią własnych czterech kątów. Każda z tych postaw gwarantuje przygodę. Na Twojej drodze może stanąć osoba stateczna, gotowa zapuścić korzenie. W finansach zwróć się ku specjalistom, którzy wielokrotnie udowodnili swoje umiejętności, nawet jeśli nie dysponują piękną, nowoczesną reklamą i nie są specjalnie rzutcy w słowach.
Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wodnika
Rydwan
W miłości nie jesteś drzewem, które zapuściło korzenie i nie ruszy z miejsca choćby na milimetr. Tym bardziej nie jesteś wierzbą płaczącą, co pochyla się smutno nad swoim losem i syci spojrzenia ludzi sentymentalnych. Twoją dzisiejszą powinnością jest działać, być w ruchu, inicjować i zabiegać. W finansach możesz dostać ofertę podróży, delegacji. Nie czas jeszcze szukać punktów docelowych.
Horoskop tarotowy na niedzielę dla Ryb
Królowa Kielichów
W relacjach prywatnych twoim najpiękniejszym darem będzie cierpliwe słuchanie, pocieszenie i zaoferowanie bezpiecznego miejsca. Nawet chwila serdecznej rozmowy przy stole, na którym pięknie pachną polne kwiaty, przynosi wytchnienie i nadzieję. Doceniaj siłę takich drobiazgów. W finansach możesz zaplanować rozmowę z konsultantką, kobietą wrażliwą i słynącą z świetnej intuicji.
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