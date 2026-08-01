Co przyniesie niedziela, 2 sierpnia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Spis treści: Horoskop tarotowy na niedzielę dla Barana Horoskop tarotowy na niedzielę dla Byka Horoskop tarotowy na niedzielę dla Bliźniąt Horoskop tarotowy na niedzielę dla Raka Horoskop tarotowy na niedzielę dla Lwa Horoskop tarotowy na niedzielę dla Panny Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wagi Horoskop tarotowy na niedzielę dla Skorpiona Horoskop tarotowy na niedzielę dla Strzelca Horoskop tarotowy na niedzielę dla Koziorożca Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wodnika Horoskop tarotowy na niedzielę dla Ryb

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Barana

Król Kielichów

W relacjach prywatnych musisz znaleźć teraz balans między dominacją, sprawnym zarządzaniem grupą, a delikatnością i atencją dla potrzeb najsłabszych. Ktoś może nie rozumieć, co jest dla niego dobre, a twoim zadaniem jest mu to wytłumaczyć. W finansach coś domaga się głębokiej reformy, naprawy. Podejdź do niej z miłością, a nie z irytacją czy odrazą. Zmiana to naturalny stan rzeczy.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Byka

10 Mieczy

W relacjach prywatnych stało się to, co musiało się stać. Nic już się nie da zrobić. Możesz uronić łzę, dać upust emocjom i uszanować swój ból. Potem jednak trzeba podnieść wysoko głowę i ruszyć ku nowym miłościom, pięknym przygodom, jakie z pewnością Cię jeszcze czekają. W finansach nic nie uczy tak jak porażka. Podejdź z wdzięcznością do lekcji udzielonej przez życie. Głowa do góry!

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Bliźniąt

6 Kielichów

W życiu uczuciowym przechowujemy nie tylko osobiste lęki i nadzieje, ale też wspomnienia pokoleń. Szanuj tę część siebie, która domaga się wiedzy o przodkach i pragnie oddać im szacunek. Jeśli najbliższa rodzina Cię zawiodła, uczyń duchową familię ze swoich przodków w obrębie społeczności, województwa czy kraju. W finansach możesz zarobić na czyimś pragnieniu powrotu do przeszłości.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Raka

10 Kielichów

Rodzina bywa źródłem zgryzot, ale też nic i nikt nie da takiej radości i poczucia bezpieczeństwa jak akceptacja najbliższych. Z czasem i Ty staniesz się czyjąś rodziną - może z krwi i kości, a może z wyboru? Masz do przekazania wiele pięknych darów serca i umysłu, wpleciesz złotą nić swojego życia w kunsztowny gobelin świata. W finansach możesz pracować nad wzbogaceniem ludzkości.

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Horoskop tarotowy na niedzielę dla Lwa

Królowa Mieczy

W życiu osobistym trzeba przyjąć coś do wiadomości. Im lepiej kontrolujesz emocje, tym sprawniej zarządzasz narracją. Żadna plotka się wtedy do ciebie nie przyklei, a przeciwnicy nie zechcą cię prowokować, bo szybko zrozumieją, że i tak im się nie dasz. W finansach oddzielaj prywatne emocje od obowiązku. Pokaż, że stać cię na bezstronność i lojalność w każdej sytuacji. Umiesz to!

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Panny

6 Buław

W relacjach osobistych masz prawo czuć dumę i zadowolenie. Noś głowę wysoko i przyznaj się do autorstwa sukcesów. Przecież nie zbaczasz w stronę pychy? Jeśli docenisz udział bliskich, pochwalisz ich i podziękujesz, liczba zawistników spadnie do minimum. W finansach trzeba sprzedawać produkt z przeświadczeniem, że jest najlepszy na rynku lub jego cena nie ma konkurencji. Do dzieła!

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wagi

9 Buław

W życiu prywatnym sprawdza się stwierdzenie, że najciemniejsza część nocy zjawia się tuż przed świtem. Brakuje ci już energii, a może i odwagi, ale jednak trwasz na posterunku. Ludzie nie doceniają tej prostej wytrzymałości, która nie wymaga siły mięśni ani potężnego głosu czy pieniędzy. W finansach może wygrać teraz ten, kto pozostał najdłużej na placu boju i najwięcej zachował.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Skorpiona

2 Mieczy

W życiu prywatnym możesz mieć frustrujący kontakt z ludźmi niepewnymi siebie, którzy sami nie wiedzą, czego chcą. Pragną cię oni wrobić w podejmowanie decyzji za nich, żeby potem móc zgłaszać pretensje i krzyczeć o twojej "opresji". Miłość to jednak gra, w której wszystkie strony powinny mieć równy wkład. I obowiązki. W finansach może dojść do kłótni o błahą sprawę. Nerwy są napięte!

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Horoskop tarotowy na niedzielę dla Strzelca

Mag

W życiu prywatnym trzeba być zręcznym w słowach, a czasem pokazać ludziom różne swoje twarze. Nie ufaj tym, co każą zawsze i wszędzie zdradzać autentyczne emocje. Musisz dobrze znać swoją "widownię" i dostosować przekaz do jej poziomu. W finansach musisz ubrać w słowa coś, co samo w sobie nie jest specjalnie ekscytujące lub zyskowne. Nierzadko w produkcie najdroższe jest… opakowanie.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Koziorożca

Rycerz Denarów

W miłości są tacy, co ruszają w podróż i tacy, którzy bronią własnych czterech kątów. Każda z tych postaw gwarantuje przygodę. Na Twojej drodze może stanąć osoba stateczna, gotowa zapuścić korzenie. W finansach zwróć się ku specjalistom, którzy wielokrotnie udowodnili swoje umiejętności, nawet jeśli nie dysponują piękną, nowoczesną reklamą i nie są specjalnie rzutcy w słowach.

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Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wodnika

Rydwan

W miłości nie jesteś drzewem, które zapuściło korzenie i nie ruszy z miejsca choćby na milimetr. Tym bardziej nie jesteś wierzbą płaczącą, co pochyla się smutno nad swoim losem i syci spojrzenia ludzi sentymentalnych. Twoją dzisiejszą powinnością jest działać, być w ruchu, inicjować i zabiegać. W finansach możesz dostać ofertę podróży, delegacji. Nie czas jeszcze szukać punktów docelowych.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Ryb

Królowa Kielichów

W relacjach prywatnych twoim najpiękniejszym darem będzie cierpliwe słuchanie, pocieszenie i zaoferowanie bezpiecznego miejsca. Nawet chwila serdecznej rozmowy przy stole, na którym pięknie pachną polne kwiaty, przynosi wytchnienie i nadzieję. Doceniaj siłę takich drobiazgów. W finansach możesz zaplanować rozmowę z konsultantką, kobietą wrażliwą i słynącą z świetnej intuicji.

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