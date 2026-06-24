Co przyniesie czwartek, 25 czerwca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Spis treści: Horoskop tarotowy na czwartek dla Barana Horoskop tarotowy na czwartek dla Byka Horoskop tarotowy na czwartek dla Bliźniąt Horoskop tarotowy na czwartek dla Raka Horoskop tarotowy na czwartek dla Lwa Horoskop tarotowy na czwartek dla Panny Horoskop tarotowy na czwartek dla Wagi Horoskop tarotowy na czwartek dla Skorpiona Horoskop tarotowy na czwartek dla Strzelca Horoskop tarotowy na czwartek dla Koziorożca Horoskop tarotowy na czwartek dla Wodnika Horoskop tarotowy na czwartek dla Ryb

Horoskop tarotowy na czwartek dla Barana

Karta 3 Kielichów

W życiu prywatnym nie bój się osób trzecich. One mogą odciążyć twoje serce, otworzyć cię na inne punkty widzenia, zbudować pomost pomiędzy tobą i kochaną osobą, uczestniczyć w porozumieniu. Radosne święta - jak śluby i chrzciny - są zwykle obchodzone w dużym gronie. W finansach mawia się, że do trzech razy sztuka, a trening czyni mistrza. Nie zniechęcaj się.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Byka

Karta 4 Buław

W relacjach prywatnych możliwe będzie spotkanie w niewielkim gronie. W grę wchodzi pogadanka przy kawie lub gra w planszówki. Nie nastawiaj się na plotki ani na żadne konfrontacje. Ten czas ma służyć wyłącznie przyjemności. W finansach skup się na branży, która obsługuje ludzi w ich wolnym czasie, np. prowadząc przenośny stragan z napojami lub organizując przyjęcia.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Bliźniąt

Karta Król Denarów

W życiu prywatnym przemyśl, czy potrafisz cieszyć się tym, co masz i mądrze używać swoich atutów. Konflikty frustrują, ale są też sygnałem, że komuś zależy, aby cię przekonać. Skupiaj się na tym, co łączy, a nie dzieli. W finansach trzeba mieć odwagę, by rzucić wszystko, uwolnić obie ręce, a dzięki temu móc sięgnąć po jeszcze większe bogactwo.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Raka

Karta 6 Denarów

W życiu prywatnym doceniaj drobiazgi. Podziwiaj piękno kwiatu w szczytowym rozkwicie, smakuj chleb jeszcze gorący po wyjęciu z pieca. Zamiast kupować drogie rzeczy, obdaruj komplementem. Spójrz kochanej osobie w oczy i opisz ich iskrzenie najpiękniej jak potrafisz. W finansach drobna suma spożytkowana we właściwym czasie może więcej niż miliony rzucone po fakcie.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Lwa

Karta Giermek Kielichów

W życiu prywatnym możesz otrzymać wiadomość, która wywoła niepokój, szybsze bicie serca. Notuj teraz swoje sny, bo mogą one stanowić podpowiedź podświadomości oraz zapowiedź przyszłości. W finansach pewne sprawy przychodzą intuicyjnie, ale trzeba umieć opowiadać o nich niedowiarkom, usystematyzować swoją pracę oraz osąd. Możesz otrzymać zaproszenie.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Panny

Karta 2 Kielichów

W życiu prywatnym możesz znaleźć z kimś porozumienie, wspólny język. Rozmowa będzie płynęła wartko, uczucia i przekonania zostaną wyrażone swobodnie. Na początku każdy chce się przypodobać, pokazać od najlepszej strony, jednak podstawy relacji wyglądają obiecująco. W finansach ktoś może chcieć robić z tobą interesy albo współpracować, bo cię polubił.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wagi

Karta Księżyc

W życiu prywatnym znajdź wzorce i patenty, które dla ciebie działają, pozwalają podtrzymać energię. Możesz mieć inny pomysł na szczęście niż otoczenie. Ludzie często bawią się w naśladownictwo. Nie szukaj propozycji na sukces w telewizorze. W finansach czyjeś chęci są bardzo zmienne, dlatego musisz zadbać o niezależne źródło finansowania, dopływ świeżych sił.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Skorpiona

Karta As Mieczy

W życiu prywatnym aktem szczerej miłości bywa przekazanie brutalnej prawdy. Upewnij się, że nie poniżysz rozmówcy. Niech wie, że cały czas jesteś po jego stronie. Doceniaj też ludzi, którzy nie boją się zwracać ci uwagi. W finansach niepopularne decyzje są równie niezbędne jak empatia, dobra atmosfera i błyskotliwe pomysły. Miej odwagę walczyć o sukces.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Strzelca

Karta Król Kielichów

W życiu prywatnym możesz napotkać osobę emocjonalnie dojrzałą, szczerą i szczodrą. Ten ktoś dba o tych, których ma w zasięgu wzroku. O pozostałych szybko zapomina. Miłość jest dla niego jak przypływ i odpływ, dlatego związki na odległość nie będą korzystne. W finansach możesz skorzystać z usług doradcy, ktoś byłby skłonny udzielić tobie nieformalnej porady.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Koziorożca

Karta 7 Buław

W życiu prywatnym należy pamiętać, że konwersacja zakłada istnienie co najmniej dwóch uczestników. Mów jasno i klarownie, a potem wysłuchaj, co ktoś ma do powiedzenia. Bywają cele znacznie istotniejsze niż przepychanie swojej racji. W finansach może dojść do intensywnych negocjacji. Wiele będzie zależało od tego, czy ludzie cię znają i jaką cieszysz się u nich opinią.

Wróżka Diana ułożyła tarota dla wszystkich znaków. Sprawdź, co się wydarzy 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wodnika

Karta As Kielichów

W życiu osobistym dostajesz właśnie wezwanie, by zapytać serca, czego naprawdę chcesz. Miłość do siebie jest pierwsza i najważniejsza w całej naszej egzystencji. Bez niej nie będzie żadnego innego pozytywnego uczucia. Twój kielich musi być wypełniony po brzegi, by mogło się z niego przelać dla pozostałych. W finansach możesz odkryć, co sprawiłoby ci radość.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Ryb

Karta Wisielec

W życiu osobistym nie musisz zawsze za czymś biec ani natychmiast reagować na cokolwiek. Możesz odmówić akcji, udziału, odsunąć się od głównego nurtu. Znajdź sobie bezpieczne miejsce do namysłu i nie przejmuj się szumem czyichś opinii. Pozostaw rozczarowania i gniew ich właścicielom. W finansach nie podejmuj nieprzemyślanych decyzji nawet pod presją.

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