Aida Kosojan - Przybysz to polska wizjonerka ormiańskiego pochodzenia, która na Instagramie zgromadziła już ponad 107 tysięcy fanów! Aida regularnie dzieli się tam z nimi swoimi wizjami, motywuje do działania i wiary w siebie, a w razie potrzeby - uspokaja.

Aida opublikowała nowy post. Fani dziękują jej za ważne słowa

- "Dom to nasza twierdza. Od wieków człowiek szukał dla siebie miejsca, gdzie znajdzie schronienie - przed złem, przed niepowodzeniami, przed światem. Miejsca, w którym poczuje, że jest naprawdę u siebie. Gdzie stworzy bezpieczną przestrzeń dla siebie i swoich bliskich, dla rodziny, dla dzieci.

Kiedyś budowano szałasy, chowano się w jaskiniach. Dziś stawiamy domy, wybieramy przestrzenie. Ale sens jest ten sam - dom to coś więcej niż cztery ściany i dach nad głową.

Dom to pamięć. Dom to opowieść. Dom to echo zdarzeń, które się w nim wydarzyły. Ściany przechowują wspomnienia. Podłoga zna ciężar naszych kroków. Lustra odbijają nie tylko twarze, ale też emocje, które mieliśmy, patrząc w srebrne tafle zwierciadeł każdego dnia…" - napisała.

Aida dodała również, że cytat pochodzi z jej autorskiej książki "Potęga obfitości".

- "Gdy zamykasz oczy i myślisz dom - co przychodzi jako pierwsze? Czy wierzysz w to, że dom ma pamięć? Do jakiego domu w myślach najczęściej wracasz?" - spytała swoich obserwatorów.

Co odpowiedzieli?

- "Tak, tworzę Dom dla siebie, męża, dzieci, wnuków, lubię tę rolę Matki Rodu, jestem Numerologiczną 6, więc to mój cel na to wcielenie", "Wierzę że tak jest staram się tego trzymać choć we mnie jest dużo leków o mój dom dziękuję za przypomnienie mi nadziei", "Cudnie jest tworzyć dom", "Dom to moje serce, w którym mieści się miejsce dla tych ,którzy są tu oraz tam" - piszą.

"Ewa gotuje": Kotlety szu szu. Hit z PRL-u Polsat