Spis treści: Strzelec z nowymi horyzontami Ryby dostaną siłę i wsparcie Neptuna Waga z Wenus po stronie szczęścia

Strzelec z nowymi horyzontami

Dla Strzelców końcówka 2025 roku to moment otwarcia się na nowe doświadczenia. Już 29 października Merkury wkracza do tego znaku, a to wnosi klarowność myśli, łatwość w podejmowaniu decyzji i chęć wychodzenia poza dotychczasowe schematy. Strzelec, naturalny poszukiwacz przygód, poczuje przypływ inspiracji - czy to w sferze zawodowej, edukacyjnej, czy osobistej.

Wielu przedstawicieli tego znaku zodiaku zrozumie, że nadszedł czas, by postawić na siebie i własne marzenia. Rok 2026 zapowiada dla Strzelców intensywne podróże, kursy, szkolenia i spotkania z ludźmi, którzy mogą otworzyć przed nimi nowe drzwi. Warto więc już teraz planować i robić pierwszy krok, bo kosmos sprzyja odważnym decyzjom!

Już teraz los się do nich uśmiecha. Trzy znaki zodiaku wkroczą w 2026 rok z nadzieją 123RF/PICSEL

Ryby dostaną siłę i wsparcie Neptuna

Ryby stoją u progu wyjątkowego momentu. W październiku 2025 roku Neptun, ich planeta opiekuńcza, przechodzi do Ryb, co można porównać do powrotu do domu. To wydarzenie otwiera zupełnie nowy rozdział w ich życiu, pełen inspiracji, duchowej głębi i możliwości realizowania najskrytszych marzeń.

Już końcówka roku przyniesie Rybom poczucie, że intuicja staje się silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Będzie im łatwiej odróżniać prawdę od iluzji, a także świadomie podejmować decyzje dotyczące przyszłości. Rok 2026 zapowiada się dla nich jako czas spełnienia - zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej. Ryby, które dotąd miały wątpliwości, poczują wreszcie, że kroczą we właściwym kierunku.

Sprawdź także swój horoskop dzienny

Waga z Wenus po stronie szczęścia

Wagi mogą odetchnąć z ulgą. Ostatnie tygodnie 2025 roku to dla nich czas odzyskiwania równowagi i harmonii, a to dzięki sprzyjającym układom Wenus - ich planety opiekuńczej. Układy planetarne dodają im lekkości w relacjach i otwierają na nowe możliwości zawodowe.

Końcówka roku pozwoli Wagom poczuć, że ich wysiłki nie poszły na marne - pojawią się pierwsze oznaki stabilizacji, której tak bardzo potrzebują. W relacjach osobistych nadchodzi czas porozumienia, a w finansach większej przewidywalności. Dlatego już teraz mogą cieszyć się na nadchodzący rok - 2026 obiecuje im większy spokój i poczucie bezpieczeństwa, które jest dla tego znaku niezwykle istotne.

Choć Strzelec, Ryby i Waga różnią się od siebie charakterem i sposobem patrzenia na świat, wszystkie łączy jedno - silne wsparcie planet, które przygotowuje je na nadchodzące miesiące. Gwiazdy jasno wskazują, że 2026 będzie dla nich rokiem wielu szans i przełomów. Mogą już teraz cieszyć się tym, co nadchodzi - bo wszechświat przygotował dla nich coś naprawdę szczególnego.

Niezależnie od tego, jaki masz znak zodiaku, koniec roku to dobry moment, by zamknąć trudne sprawy, wyciągnąć wnioski i odważnie spojrzeć w przyszłość. Gwiazdy sprzyjają tym, którzy potrafią zaufać sobie i zrobić krok naprzód - a 2026 może okazać się początkiem czegoś znacznie większego!

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 149: Magdalena Grześkowiak INTERIA.PL