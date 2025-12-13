Co przyniesie niedziela, 14 grudnia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Spis treści: Horoskop tarotowy na niedzielę dla Barana Horoskop tarotowy na niedzielę dla Byka Horoskop tarotowy na niedzielę dla Bliźniąt Horoskop tarotowy na niedzielę dla Raka Horoskop tarotowy na niedzielę dla Lwa Horoskop tarotowy na niedzielę dla Panny Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wagi Horoskop tarotowy na niedzielę dla Skorpiona Horoskop tarotowy na niedzielę dla Strzelca Horoskop tarotowy na niedzielę dla Koziorożca Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wodnika Horoskop tarotowy na niedzielę dla Ryb

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Barana

Karta Cesarz

\W życiu prywatnym możesz… "odziedziczyć" po kimś pozycję i zobowiązania. Być może staniesz się najważniejszym członkiem rodziny lub poznasz osobę po przejściach. Tak czy owak zajmiesz honorowe miejsce w życiu swojej społeczności. W finansach ktoś może szykować Cię do przejęcia po nim schedy, rozwinięcia jego projektów na własną modłę.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Byka

Karta Rycerz Mieczy

W życiu prywatnym uważaj, by nie porywać się na coś, nie mając do tego należytego przygotowania. Chęć niesienia pomocy jest szlachetna, ale nie możesz przy tym narażać siebie. Obserwuj sprawy z bezpiecznej odległości i włącz się, kiedy będzie to dla ciebie najwygodniejsze. W finansach nie nadstawiaj za nikogo karku, nie bierz na siebie zbyt ambitnych zadań.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Bliźniąt

Karta 5 Buław

W związkach prywatnych możesz zająć dominującą pozycję. Twoje będzie na wierzchu, o ile zechcesz o to walczyć. Nie warto czekać cicho w kącie, aż ktoś się namyśli i coś zaproponuje. Do ciebie właśnie należy pierwszy krok. W finansach może dojść do zmian, których pragniesz, pewne kwestie udałoby się jeszcze uratować. Ktoś może nagle zmienić zdanie.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Raka

Karta 8 Buław

W życiu prywatnym przyda się więcej optymizmu i wiary w siebie. Zasługujesz na wszystko, co najlepsze, jednak to samo nie spadnie ci z nieba. To dobry moment, by pomyśleć o zmianie w związku lub o zmianie… związku. Nie masz czasu na tkwienie w miejscu. W finansach większość twoich lęków może okazać się kompletnie bez pokrycia. Strach ma wielkie oczy.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Lwa

Karta Eremita

W życiu prywatnym trzeba będzie zdecydować, czy chcesz dzielić się z kimś swoim czasem, wiedzą i energią. Możesz spotkać osobę, która niewiele wie o życiu lub twój styl jest jej całkowicie obcy. Stałe związki mają szansę przetrwać nawet dziesięciolecia. W finansach możesz trafić na kogoś, kto chce powierzyć ci swoje odkrycia, plany, przekazać dokumenty, wyniki badań.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Panny

Karta Rycerz Denarów

W życiu prywatnym możliwe będzie gwałtowne uczucie, niemożliwe praktycznie do odparcia. Im rzadziej kochamy, tym więcej energii poświęcamy związkom. We wszystkim należy się ćwiczyć i zachować umiar. W przeciwnym wypadku nowe doznanie totalnie zwali cię z nóg i zostawi w głębokiej konfuzji. W finansach możesz pracować dla kogoś, ale przelotnie.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wagi

Karta 5 Kielichów

W życiu prywatnym nie trzymaj się kurczowo tego, co uważasz za cenne. Być może przeszkadza ci to, by zająć się pilnymi sprawami. Ktoś nie traktuje cię odpowiednio, ale ty nie odpowiadasz, bo obawiasz się stracić… no właśnie co? Czy są rzeczy ważniejsze niż święty spokój, lekkość serca i godność? W finansach masz na głowie za dużo. Trzeba ograniczyć obowiązki i koszty.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Skorpiona

SKORPIONKarta Królowa Kielichów.W życiu prywatnym możesz mieć kontakt z osobą przenikliwą i wrażliwą, która udzieliłaby schronienia i przyniosłaby komfort. Ten ktoś odda ostatnią koszulę w razie potrzeby, ale i zemści się straszliwie, jeśli poczuje się odrzucony. Nie rzucaj przy nim słów na wiatr i pilnuj charakteru Waszej relacji. W finansach należy wystrzegać się zdrady od kogoś, kto był ci bliski.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Strzelca

Karta 5 Mieczy

W życiu prywatnym należy starannie wybierać swoje boje. Nie porywaj się na kogoś, kto nie stroni od kłamstwa, pomówienia i ciosów poniżej pasa. Nie pozwól, by bliscy zobaczyli cię w trakcie upokarzającej awantury. Uważaj, by w złości nie powiedzieć za dużo. W finansach pewne kosztowne rozwiązania nie przyniosą realnej poprawy, a tylko podbiją bębenka.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Koziorożca

Karta Król Denarów

W kontaktach prywatnych możesz z powodzeniem uczyć się od kogoś… egoizmu. Zdrowa dawka bezwzględności jest niezbędna, by przetrwać w świecie. Nie musisz też jednoznacznie ogłaszać swoich intencji. Jeśli okrasisz swoje oczekiwania solidną dawką komplementów i pochwał, ludzie pomogą ci z największą chęcią. W finansach możliwy biznes z brunetem.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wodnika

Karta Kapłanka

W relacjach osobistych sytuacja może zastać ciebie w roli, której się dla siebie nie spodziewasz, i która nie jest stereotypowo przypisywana osobom twojej płci. Czasy się jednak zmieniają, a stare porządki odchodzą w niepamięć. Misję trzeba będzie wypełnić dyskretnie, ale z godnością i szacunkiem dla siebie. W finansach możesz otrzymać dobrą radę od kobiety.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Ryb

Karta Świat

Na świecie wciąż pojawiają się nowi ludzie. Dzięki nim świat nadal jest młody, choć i popełnia te same błędy. Niektóre porażki musimy przeżyć osobiście, ostrzeżenia poprzednich pokoleń nie wystarczą. Miej cierpliwość do czyjejś krnąbrności. W finansach możesz zarobić szkoląc, przygotowując do egzaminów, wychowując i pomagając wyjechać za granicę.

Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiają INTERIA.PL

Jak bombki choinkowe pomagają osobom niepełnosprawnym © 2025 Associated Press