"Odniesiesz wielkie sukcesy". Wróżka Diana ma pilne wieści dla jednego znaku
Co przyniesie czwartek, 6 listopada? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.
Spis treści:
- Horoskop tarotowy na czwartek dla Barana
- Horoskop tarotowy na czwartek dla Byka
- Horoskop tarotowy na czwartek dla Bliźniąt
- Horoskop tarotowy na czwartek dla Raka
- Horoskop tarotowy na czwartek dla Lwa
- Horoskop tarotowy na czwartek dla Panny
- Horoskop tarotowy na czwartek dla Wagi
- Horoskop tarotowy na czwartek dla Skorpiona
- Horoskop tarotowy na czwartek dla Strzelca
- Horoskop tarotowy na czwartek dla Koziorożca
- Horoskop tarotowy na czwartek dla Wodnika
- Horoskop tarotowy na czwartek dla Ryb
Horoskop tarotowy na czwartek dla Barana
Karta Rycerz Mieczy
Prywatnie możesz mieć do czynienia z kimś, komu brakuje jakichkolwiek zahamowań. Z jednej strony to dobrze, bo wszelkie kwestie będą wyjaśniane od razu. Bezpośredniość bywa jednak irytująca, a w pewnych kwestiach wręcz nie na miejscu. Tonuj nastroje, nie daj się sprowokować. W finansach nie pozwól, by ktoś cię popędzał, wywierał presję.
Horoskop tarotowy na czwartek dla Byka
Karta Wisielec
W życiu prywatnym dąż do celu metodą małych kroków, wyznaczaj sobie realistyczne etapy. Możesz mieć do czynienia z marzycielami, ale czy ich fantazje mają szansę kiedykolwiek się ziścić? Nie licz na kogoś. Samodzielnie przeczekaj trudniejszy czas. To cię wzmocni. W finansach rób minimum z minimum i nie porywaj się na ambitne projekty.
Horoskop tarotowy na czwartek dla Bliźniąt
Karta Świat
W relacjach prywatnych możesz osiągnąć teraz doskonałą harmonię. Otoczysz się ludźmi, którzy cię akceptują i przekonasz się, że nie trzeba zawsze kogoś rozumieć, żeby móc iść z nim przez życie. Na świecie jest mnóstwo kultur, poglądów i pomysłów, a ty jesteś kroplą w tym oceanie możliwości, z której może zrobić się pryzmat. W finansach możliwa praca za granicą.
Horoskop tarotowy na czwartek dla Raka
Karta Sąd Ostateczny
W kwestiach prywatnych możesz otrzymać ważną odpowiedź, zyskać pewność, zrozumieć dogłębnie intencje i procesy. Nie będzie się już nad czym zastanawiać. Od tego momentu należy już tylko działać, iść dalej lub zaakceptować cofanie się. Masz przed sobą jeszcze wiele piękna do odkrycia. W finansach możesz funkcjonować, pielęgnując członka rodziny.
Horoskop tarotowy na czwartek dla Lwa
Karta 10 Denarów
W życiu osobistym miej wyrozumiałość, cierpliwość i otwarte serce dla osób dużo młodszych i starszych od ciebie. Ta pierwsza grupa jest jeszcze niedojrzała, a nieukształtowane umysły nie radzą sobie z emocjami. Seniorzy za to borykają się już z poważnymi zmianami neurologicznymi i osłabieniem ciała. To ich frustruje. W finansach przemyśl opiekę nad kimś.
Horoskop tarotowy na czwartek dla Panny
Karta Król Buław
W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z kimś, dla kogo bezruch i bierność są gorsze niż fizyczne uwięzienie. Ten ktoś musi działać i zawsze wiedzieć, na czym stoi. Nie zaakceptuje funkcjonowania w zawieszeniu. Pozwól mu być aktywnym, a relacje staną się jeszcze cieplejsze. W finansach skończył się etap teoretycznych rozważań - trzeba działać.
Horoskop tarotowy na czwartek dla Wagi
Karta Król Mieczy
W życiu prywatnym możesz poznać kogoś, kto potrafi się momentalnie odciąć od przeszłości. Ten ktoś ma uczucia lecz skrywa je głęboko i nie pozwala nikomu, by wykorzystał je jako broń przeciw niemu. To cenna umiejętność, choć może wyrobić wizerunek człowieka zimnego i bezdusznego. W finansach może zostać ci powierzone zadanie specjalne.
Horoskop tarotowy na czwartek dla Skorpiona
Karta Umiarkowanie
W życiu osobistym lepiej wstrzymać się od głosu, szczególnie jeśli miałby on polaryzować otoczenie. Ktoś poprosi o opinię, ale bynajmniej nie po to, by jej wysłuchać. Niektórzy pragną mieć potwierdzenie, że ktoś się nimi przejmuje, nie ocenia, zachował do nich cierpliwość. W finansach możesz wystąpić w roli rozjemcy, zaproponować pośrednie rozwiązanie.
Horoskop tarotowy na czwartek dla Strzelca
Karta 7 Mieczy
W życiu prywatnym możesz osiągnąć swoje cele, nie działając wprost. Poradniki podkreślają wagę szczerej, otwartej rozmowy, ale spójrzmy prawdzie w oczy: wielu ludzi nie jest gotowych na poznanie prawdy i nie będą za nią wdzięczni. Chroń przede wszystkim siebie. W finansach ktoś działa na pokaz, robi zamieszanie, ale nie pcha spraw do przodu.
Horoskop tarotowy na czwartek dla Koziorożca
Karta Królowa Kielichów
W relacjach prywatnych możesz mieć kontakt z osobą czułą i… natchnioną. Ten ktoś wierzy, że ma w świecie doniosłą misję do spełnienia. Najgorsze, co można zrobić, to rzucić w twarz, że jest całkiem przeciętny. Taka zniewaga nie zostałaby wybaczona. Nawet jeśli pierwszą reakcją na nią będzie spłoszony uśmiech. W finansach możesz doznać natchnienia, uruchomić intuicję.
Horoskop tarotowy na czwartek dla Wodnika
Karta Słońce
W życiu prywatnym możesz trafić na ciepłe, życzliwe osoby, dla których to, co zostało zrobione, jest ważniejsze niż słowa, a słowa są z kolei istotniejsze od myśli. Nie szukają oni dziury w całym, nie dzielą włosa na czworo. Biorą świat taki, jakim jest i tobie radzą to samo. W finansach możesz zarabiać, uczestnicząc w resocjalizacji lub rehabilitacji.
Horoskop tarotowy na czwartek dla Ryb
Karta Kapłan
W relacjach prywatnych odniesiesz wielkie sukcesy, jeśli poświęcisz chwilę na… zbadanie historii. Genealogia wiele ci powie o tobie, twoim kochaniu, ludziach, na których xi generalnie zależy. Jeśli chcesz mieć z kimś dobry kontakt, musisz przekonać do siebie jego rodzinę. W finansach możesz osiągnąć sukces w miejscu, gdzie pielęgnuje się przeszłość.
