Co przyniesie piątek, 3 lipca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Spis treści: Horoskop tarotowy na piątek dla Barana Horoskop tarotowy na piątek dla Byka Horoskop tarotowy na piątek dla Bliźniąt Horoskop tarotowy na piątek dla Raka Horoskop tarotowy na piątek dla Lwa Horoskop tarotowy na piątek dla Panny Horoskop tarotowy na piątek dla Wagi Horoskop tarotowy na piątek dla Skorpiona Horoskop tarotowy na piątek dla Strzelca Horoskop tarotowy na piątek dla Koziorożca Horoskop tarotowy na piątek dla Wodnika Horoskop tarotowy na piątek dla Ryb

Horoskop tarotowy na piątek dla Barana

Karta Umiarkowanie

W życiu prywatnym nie skupiaj się na problemach materialnych. One istnieją, ale nie muszą tobą rządzić. Odwołaj się do mądrości swoich przodków. Ich dobre życzenia wciąż krążą we Wszechświecie i właśnie teraz mogą okryć cię ochronnym nimbem. W finansach coś może przynieść małe zyski, ale za to wiele cię nauczyć i stworzyć kontakty pod lukratywny biznes.

Horoskop tarotowy na piątek dla Byka

Karta 9 Buław

W relacjach prywatnych warto nabrać większej pewności siebie i zaufania do Wszechświata. Tak, zawsze ktoś może cię oszukać, ale nie przewidzisz z góry czyichś wszystkich kroków. O wiele prościej jest zaufać i nie mieć potem do siebie pretensji. W finansach powstrzymaj się od radykalnych decyzji. To jest moment, by umacniać pozycję, a nie wprowadzać rewolucję.

Horoskop tarotowy na piątek dla Bliźniąt

Karta Królowa Kielichów

W życiu prywatnym może zostać doceniona Twoja intuicja, zdolności obserwacyjne, wrażliwość. Jeśli chcesz, aby więcej ludzi dostrzegało te zalety, staraj się do nich wychodzić. Nie czekaj, aż ktoś nawiedzi twoje progi, zainicjuje kontakt. Masz prawo pytać o to, co cię zaciekawia. W finansach możesz zarobić dzięki dobrym kontaktom z ludźmi, ich wdzięczności.

Horoskop tarotowy na piątek dla Raka

Karta 7 Buław

W relacjach prywatnych zachowaj wytrwałość. Los rzuca ci wyzwania, a ludzie pozostają sceptyczni. Nie zniechęcaj się tym. Jeśli ktoś nie wierzy w twoje zaangażowanie, po prostu pokaż mu, że się myli. Spokojnie rób swoje, a reszta w końcu się ocknie. W finansach nie daj się stłamsić, onieśmielić. Tak, rywale są potężni, ale i ty masz na koncie wiele zwycięstw.

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Horoskop tarotowy na piątek dla Lwa

Karta 10 Denarów

W relacjach prywatnych pielęgnuj… wdzięczność. Tak, ludzie wokół popełniają błędy, a przeszłe pokolenia przekazały ci nie tylko pozytywne wartości. Warto jednak docenić, że bliscy starali się jak mogli, a teraz mogą potrzebować twojej zachęty i akceptacji bardziej niż kiedykolwiek. W finansach możesz sprawdzić się tam, gdzie trzeba sprzedawać lub urządzać przestrzeń.

Horoskop tarotowy na piątek dla Panny

Karta Król Denarów

W życiu prywatnym dawaj teraz dobry przykład. Pouczanie się nie sprawdzi, ludzie muszą widzieć, że funkcjonujesz według głoszonych zasad. Wówczas słowa przestaną być potrzebne. W finansach solidność, terminowość i uprzejmość bywają znacznie istotniejsze niż nieszablonowe pomysły czy luksusowe opakowanie. Daj po sobie poznać, że stąpasz twardo po ziemi.

Horoskop tarotowy na piątek dla Wagi

Karta Kapłan

W życiu prywatnym warto odwołać się teraz do tradycji i wartości przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Jeśli chcesz wymóc na kimś współpracę, przypomnij o więzach krwi, wieloletniej znajomości lub o tym, że zdarzyło się Wam współpracować w tym samym przedsiębiorstwie. W finansach ktoś może oceniać cię surowo, ale wpływają na to jego moralne przekonania.

Horoskop tarotowy na piątek dla Skorpiona

Karta Mag

W relacjach prywatnych wykorzystaj swoją pomysłowość. Ludzie naturalnie ciążą ku tym, co potrafią zorganizować im czas, wprowadzić odrobinę rozrywki do codzienności. Jeśli zaproponujesz ciekawą wycieczkę lub miły wieczór, możesz zyskać coś więcej niż wdzięczność. W finansach możesz spełnić doniosłą rolę, pomagając komuś skontaktować się z firmą.

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Horoskop tarotowy na piątek dla Strzelca

Karta 10 Mieczy

W relacjach prywatnych może się zdarzyć, że jeśli nie zrezygnujesz z czegoś dobrowolnie, sytuacja brutalnie cię do tego przymusi. Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy i odrzucić to, co nie jest dla ciebie dobre. Nawet jeśli pojawią się przy tym łzy, złość i oskarżenia. W finansach trzeba czasem podejmować nieprzyjemne decyzje i sprawiać przykrość tym, których lubisz.

Horoskop tarotowy na piątek dla Koziorożca

Karta 4 Kielichów

W relacjach prywatnych rozczarowanie może odbierać ci energię, wstrzymywać twoje kroki ku przyszłości. Nie musisz godzić się na każde uchybienie, ale warto też pamiętać, że ludzie bywają zawodni. Rozważ na spokojnie, co i kiedy potrafisz wybaczyć. W finansach zyski mogą okazać się mniejsze niż spodziewane, ale nie okazuj irytacji, nie traktuj nikogo z góry.

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Horoskop tarotowy na piątek dla Wodnika

Karta 8 Buław

W relacjach prywatnych masz teraz rzadką okazję, by suchą nogą przejść przez wzburzone morze, zrealizować gładko dosyć skomplikowany plan. Uwierz, że szczęście ci się należy i dąż do niego najkrótszą możliwą drogą. W finansach już wkrótce możesz uzyskać cenne odpowiedzi, zorientować się, jaką strategię obrać. Możesz otrzymać cenną wiadomość lub paczkę.

Horoskop tarotowy na piątek dla Ryb

Karta Giermek Kielichów

W życiu prywatnym możesz spotkać osobę wrażliwą, delikatną, obdarzoną intuicją. Ten ktoś nie umie mówić "nie", ale to wcale nie znaczy, że każda propozycja wywoła w nim entuzjazm. Jeśli masz problemy z asertywnością, naucz się stawiać granice. W finansach bądź osobą przydatną, ale nie traktuj siebie jak mebla, który można przestawiać z kąta w kąt.

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