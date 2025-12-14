Co przyniesie poniedziałek, 15 grudnia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Barana

Karta 9 Denarów

W kwestiach prywatnych nie należy żyć ponad stan. Zaimponujesz komuś swoją oszczędnością i zdolnością do zapewnienia rozrywek za niewielkie pieniądze. Idziesz na randkę? Wyszukaj najładniejsze, najbardziej romantyczne miejsca i naucz się ich historii. Umawiasz spotkanie? Może u ciebie w domu? W finansach nie pożyczaj pieniędzy, nie podróżuj, jeśli nie musisz.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Byka

Karta 5 Denarów

W życiu osobistym wystrzegaj się zazdrości - własnej albo cudzej. Jeśli masz stały kontakt z osobą zaborczą, nie jest to dobry znak. Czyjś brak panowania nad sobą może zszargać nie tylko jego reputację. Zrób wszystko, by trzymać się na dystans. W finansach nie podążaj za wskazaniami gorących pragnień tylko za zimnym głosem zdrowego rozsądku.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Bliźniąt

Karta 8 Denarów

W życiu prywatnym musisz zobaczyć kogoś, jakim jest - ze wszystkimi jego zaletami i wadami. Nie warto spodziewać się zbyt wiele po otoczeniu. Milsze będzie pozytywne zaskoczenie niż przykre rozczarowanie. Ktoś jest zbyt zajęty sobą, by zaważać na twoje uwagi. W finansach nie wywołuj konfliktu i zrób, co możesz, by nie stał się on formalny.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Raka

Karta 8 Kielichów

W życiu prywatnym możliwe będzie niestety rozczarowanie, trzeba będzie porzucić płonny wysiłek. W żadnej relacji nie może być tak, że pragnie jej tylko jedna strona. Ktoś biernie pozwala się kochać, ale czy sama jego obecność daje ci satysfakcję? W finansach możesz zaspokoić swoje ambicje, osiągnąć łatwy sukces, ale gratyfikacja pieniężna będzie niewielka.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Lwa

Karta Rycerz Mieczy

W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z kimś, kto podejmuje desperackie kroki, działa pod wpływem impulsu. Każdą wiadomość zweryfikuj, przemyśl, a z odpowiedzią wręcz się prześpij. Nazajutrz może się okazać, że zaszła pomyłka lub sytuacja uległa zmianie. W finansach szanuj maszynę, na której pracujesz, zwierzęta, które hodujesz.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Panny

Karta Królowa Buław

W relacjach prywatnych dbaj o swoją reputację. Kobieta, która ma posłuch w towarzystwie, może próbować ci zaszkodzić. Nie oceniaj, a dzięki temu możesz uniknąć oceny. Choć wszyscy bywamy hipokrytami, to jednak nikt łatwo hipokryzji nie potrafi wybaczyć. W finansach sympatia do kogoś nie może ci przeszkodzić w robieniu dobrych, rzeczowych interesów.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wagi

Karta Król Buław

W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z człowiekiem dominującym, władczym. Lepiej mieć go po swojej stronie. Konfrontacja niczego nie da. W finansach, jeśli masz z kimś konflikt, zwróć się do jego szefa. To powinno zaradzić problemowi. Nie staraj się wyjaśniać swoich emocji ludziom, od których zależy twój dobrobyt. Czują się zbyt potężni.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Skorpiona

Karta Rydwan

W życiu prywatnym coś lub ktoś może zaspokoić twoją potrzebę przewodzenia i niezależności jednocześnie. Otaczaj się ambitnymi ludźmi. Oni zrozumieją twój głód zdobywania, pragnienie zmian. Nie będą robili ci o to problemów. W finansach dobre okaże się zapewne zajęcie, które pozwoli ci na dużą niezależność i stały ruch, np. praca handlowca.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Strzelca

Karta 6 Mieczy

W życiu osobistym trzeba będzie odciąć się od szumu i spraw błahych, by w całości poświęcić się temu, co najważniejsze. Ktoś potrzebuje twojej pomocy. Tym kimś możesz być ty. Zadbaj o sen, chociaż pół godziny spokoju w ciągu dnia, rozważ prowadzenie dziennika. W finansach nie ulegaj namowom i obietnicom. Lepiej zapłacić obcemu za usługę niż polegać na obietnicach.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Koziorożca

Karta Król Denarów

W relacjach prywatnych los może cię zetknąć z osobą zarządzającą miejscem rozrywki. Może to być dyrektor teatru, wesołego miasteczka lub właściciel klubu. Jest on dość zamożny i potrafi korzystać z życia. Nie traktuje go on też jednak do końca poważnie. W finansach możesz otrzymać dobrą radę od swojego przyjaciela czy znajomego. Szczególnie w kwestii waszej wspólnoty.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wodnika

Karta 6 Buław

W życiu prywatnym brak zdecydowania może pogrążyć nawet niezatapialny statek, zniszczyć idealny plan. Nie trzeba cyzelować doskonałej przyszłości, niedoskonałe tu i teraz będzie zawsze lepsze od tego, co się jeszcze nie ziściło. W finansach ktoś może spowalniać twoje ruchy przez ciągłe wahanie się. Szukaj osoby stanowiącej dobry materiał na lidera.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Ryb

Karta Kapłanka

W życiu prywatnym możesz nawiązać relację z intrygującą kobietą. Ten ktoś pozostaje na uboczu miłosnych spraw i jest to raczej świadoma, dobrowolna decyzja. Pewna osoba może mieć wielką ochotę zbliżyć się do ciebie, ale przeszkadzają jej rodzinne sprawy lub silne kompleksy. W finansach możesz osiągnąć sukces, jeśli prowadzisz działalność artystyczną lub ezoteryczną.

