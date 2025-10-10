Co przyniesie sobota, 11 października? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Barana

Karta 3 Buław

W relacjach prywatnych zyskasz poczucie, w jakim kierunku należy iść. Na wiele pytań otrzymasz odpowiedź, a niewyjaśnione sprawy przestaną być istotne. Nic nie jest w stanie powstrzymać twojego marszu. Trzeba ruszyć w drogę po lepszą przyszłość - z kimś lub bez niego. W finansach możliwa będzie krótka podróż, całkowita zmiana planów.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Byka

Karta 3 Mieczy

W relacjach prywatnych możesz wyjść zwycięsko z trudnej przeprawy. Czasem nie da się zadowolić wszystkich, a wygrana jednych oznacza porażkę drugich. Nie miej żalu do nikogo, a zwłaszcza do siebie. Nie daj sobie wmówić bezduszności, jeśli walczysz o własne szczęście. W finansach pamiętaj, że zgoda buduje, a niezgoda rujnuje. Ktoś może ją wykorzystać.

Horoskop tarotowy na sobotę Bliźniąt

Karta Gwiazda

W kontaktach osobistych możesz mieć do czynienia z osobą, która nie ma nic do ukrycia i akceptuje siebie bez żadnych upiększeń. Warto się tego uczyć, bo przecież każdy z nas musi niekiedy stanąć nago w prawdzie przed badawczym wzrokiem własnego ja. W finansach możesz zarobić na konsultacjach dotyczących włosów, skóry lub... psychiki.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Raka

Karta 2 Kielichów

W relacjach prywatnych możliwe będzie niestety rozczarowanie kimś, komu się zaufało. Ludzie popełniają błędy i mają wady. Przemyśl dobrze, co jesteś w stanie wybaczyć, nie podejmuj pospiesznych decyzji. Niektóre problemy mogą wynikać ze zwykłego nieporozumienia. W finansach możesz współpracować z dawną miłością, z kimś o artystycznych inklinacjach.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Lwa

Karta 5 Denarów

W relacjach prywatnych uważaj teraz, z kim się zadajesz. Pewna osoba może zakłócić twój spokój, odwodzić cię od trudnych, ale koniecznych decyzji, a nawet… popsuć ci reputację. Zastanów się dobrze, nim wprowadzisz kogoś do swojego grona, przedstawisz go rodzinie i znajomym. W finansach niektórzy żerują na Twoim współczuciu, mogą marnować zasoby.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Panny

Karta Wisielec

W relacjach prywatnych nie szarp się teraz i nie pchaj spraw zawzięcie do przodu. Jeśli coś nieustannie wymyka ci się z rąk, to może wcale nie warto po to sięgać? Czyjś brak decyzji również jest decyzją. Nie czekaj u zamkniętych drzwi, nie wal głową w mur. Nie rozpraszaj uwagi, a skup się na sobie. W finansach warto przeczekać najtrudniejszy okres.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wagi

Karta Kapłanka

W kontaktach osobistych możesz mieć do czynienia z osobą cichą i skromną. Ten ktoś czuje się dobrze, słuchając zwierzeń, ale sam nie pragnie otworzyć serca. A może raczej jego miłością jest gotowość do rozmowy i pocieszania. Jeśli to twoje zalety, to są piękne, ale czynią z ciebie upiększające "lustro", a nie partnera. W finansach możliwa praca w skrytości.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Skorpiona

Karta 3 Kielichów

W życiu osobistym dziel się radością, spraw, by znajomi znali cię nie tylko z rozwiązywania problemów. Jeśli boli cię brak zaproszeń na ważne imprezy, urządź własną. Przemyśl też, czy potrafisz cieszyć się z kimś, grać drugie skrzypce, być jedną z wielu osób w jego radosnym kręgu. W finansach możliwe będzie otwarcie biznesu zorientowanego na dzieci, np. z ubrankami.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Strzelca

Karta Koło Fortuny

W kontaktach prywatnych szykują się wielkie zmiany. Ktoś, kogo znasz teraz, jutro może okazać się kimś zupełnie innym. Wiele o nas mówi to, jak reagujemy na sytuacje, na które nie mamy wpływu. Dobrze jest mieć plany, jednak życie to nie pudełko - nie poukładasz sobie w nim wszystkiego co do milimetra. W finansach możesz zarobić, wykorzystując nowości.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Koziorożca

Karta 10 Buław

W relacjach prywatnych problemy są do przezwyciężenia. Przypomnij sobie wszystko, co Was połączyło, sięgnij pamięcią do miłych chwil. Czas pracuje na korzyść związku: lepiej się poznajecie, akceptujecie nawzajem własne drobne dziwactwa i słabości. Spokój i pewność jutra są równie ważne jak ekscytacja i zauroczenie. W finansach najbardziej popłaci lojalność.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wodnika

Karta 4 Buław

W życiu osobistym twoje otoczenie może nie chcieć zmian, nie zauważać problemu lub zwyczajnie chować głowę w piasek. Jeśli ty dostrzegasz trudności, to oczywiście warto o nich rozmawiać, ale nie wpadaj przy tym w katastroficzne tony. Zwróć uwagę na to, co się udało i co daje szansę na przyszłość. W finansach możliwa będzie dyskusja o kupnie domu lub ziemi.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Ryb

Karta Wieża Boga

W relacjach prywatnych możesz dowiedzieć się czegoś, co zburzy twój porządek świata, wprawi całe otoczenie w konfuzje. Takie rewolucje nie są przyjemne, bywają jednak konieczne, by ruszyć zastały świat z posad, wprowadzić niezbędne zmiany. Broń tego, co dla ciebie ważne, a do całej reszty się nie przywiązuj. W finansach możliwa przeprowadzka, duży remont.

