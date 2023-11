Horoskop miłosny dla Barana (6-12.11.2023 r.)

Przyjęcie pomocy od kogoś doświadczonego działać może zbawiennie na relację. Wam się udało a podjęcie ostatecznej decyzji, to tylko zwykła formalność. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat twoich, Baranie, relacji z innymi znakami zodiaku? Spacery w jesiennej aurze tworzyć mogą magiczny klimat. Dobrze się czujesz, gdy wokół ciebie są rośliny. Może to znak, że warto tak zaaranżować przestrzeń w domu, by czerpać radość z obcowania z przyrodą przez okrągły rok? Porozmawiaj o tym z Wodnikiem lub Rybami. Oni znają się na rzeczy.

Horoskop miłosny dla Byka (6-12.11.2023 r.)

Każda strata boli, ale to jeszcze nie powód, by plecami odwracać się od ukochanych osób. Świat stoi otworem i przyjmij jego ofertę. Masz wszystko, co potrzeba, by zmienić rzeczywistość na lepszą. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat twoich, Byku, relacji z innymi znakami zodiaku? Skorpion dość dziwnie się zachowuje w stosunku do ciebie. To nie powód do zmartwień a do zastanowienia się, o co tak naprawdę jemu chodzi. Podziel się tą tajemnicą z Rakiem. Niech go trochę poobserwuje, a potem razem wyciągnijcie z tego wnioski.

Horoskop miłosny dla Bliźniąt (6-12.11.2023 r.)

Nie pozwól, by inteligencja tak mocno ciebie zdominowała, że zapomnisz o ciepłych uczuciach dla swojej drugiej połowy. Przygotuj się na długie wieczory, a nawet jeszcze dłuższe noce tylko we dwoje i daj się ponieść namiętności. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat twoich, Bliźniaku, relacji z innymi znakami zodiaku? Nie musisz wszystkiego cały czas analizować. Czasami działanie spontaniczne przynieść może więcej korzyści i pożytku niż takie planowane postępowanie. Zwróć uwagę na Ryby. Ktoś spod tego znaku zupełnie niczym się nie przejmuje, tylko zawsze idzie na żywioł. Może warto wziąć z niego przykład.

Horoskop miłosny dla Raka (6-12.11.2023 r.)

Początki bywają zawsze trudne. Ale wsparcie kobiety doświadczonej bywa zbawienne. Warto słuchać jej rad. Nowa droga może być wyboista, ale warta tego, by nią podążać. Nie poddawaj się. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat twoich, Raku, relacji z innymi znakami zodiaku? Nie obawiaj się tego, że poradzisz sobie w nowej roli szefa. Znasz cały swój zespół. Jest on po twojej stronie, więc współpraca będzie bardzo udana. Skorpion oraz Strzelec będą stać na straży porządku w załodze. Możesz im spokojnie zaufać i swoje robić.

Horoskop miłosny dla Lwa (6-12.11.2023 r.)

Czas przykrych przeżyć wreszcie dobiegł końca. Teraz tylko trzeba wylizać rany. Jesteś w tym boju już zaprawiony, więc teraz będzie ci łatwiej i tylko lepiej. Męskie ramię obok zawsze służyć ci będzie pomocą. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat twoich, Lwie, relacji z innymi znakami zodiaku? Znów martwiłeś się na zapas. Naucz się, że robienie burzy w szklance wody tylko ciebie spala i paraliżuje i nie daje nic w zamian. Mniej emocji a więcej zdrowego rozsądku. Panna już odpuściła. Możesz się wreszcie skupić na sobie.

Horoskop miłosny dla Panny (6-12.11.2023 r.)

By coś zbudować, najpierw trzeba pozwolić, by inne coś upadło. Złapanie równowagi bywa ciężkie. Jeśli już to osiągniesz, zobaczysz, że początki wcale nie muszą być trudne. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat twoich, Panno, relacji z innymi znakami zodiaku? Poczujesz dziś w sobie ducha prawdziwego społecznika. Razem z Bykiem oraz Wagą postanowicie zrobić coś dla braci mniejszych, czyli zwierząt z ich pobliskiego schroniska. Akcja zebrania karmy na zimę czy ciepłych okryć, to dobry początek. Tak trzymaj.

Horoskop miłosny dla Wagi (6-12.11.2023 r.)

Szczęście jest wtedy, gdy się ma obok kogoś, komu można powierzyć swoje najskrytsze tajemnice. Czy ktoś taki jest już obok ciebie? A może stara się obok ciebie znaleźć, ale ty jeszcze tego kogoś nie dostrzegasz? O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat twoich, Wago, relacji z innymi znakami zodiaku? Wreszcie wróciła ci samodyscyplina i doszedłeś do wniosku, że już dłużej balować dzień w dzień nie dasz rady. Masz swoje lata. Musisz się z tym wreszcie pogodzić i zacząć brać odpowiedzialność za swoje postępowanie. Spójrz na Bliźniaka. On już poszedł po rozum do głowy. Teraz twoja kolej.

Horoskop miłosny dla Skorpiona (6-12.11.2023 r.)

Twoja szczęśliwa gwiazda świeci dla ciebie i dzięki niej możesz naprawić swoje błędy. Skorzystaj z mocy Słońca, które daje siłę i mądrość. Potem wyczekuj cierpliwie rezultatów. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat twoich, Skorpionie, relacji z innymi znakami zodiaku? Sporo wydarzeń w tym tygodniu może przybrać dość nieoczekiwany obrót. Zwróć uwagę na to, z kim wracasz do domu. Lew bardzo chętnie z tego skorzysta, ale co na to powie Baran? Jemu nie będzie do śmiechu. Pamiętaj, by nie ranić, uczuć bliskich ci osób.

Horoskop miłosny dla Strzelca (6-12.11.2023 r.)

Czasami potrzeba więcej czasu do tego, by osiągnąć spokój ducha. Może warto skupić się na innych tematach, by nabrać dystansu do tego, co najważniejsze? O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat twoich, Strzelcu, relacji z innymi znakami zodiaku? Nowo poznana osoba bardzo namąciła ci w głowie, ale to jeszcze nie powód, by lecieć do urzędu stanu cywilnego i rezerwować datę ślubu. Daj temu czas. Poznajcie się z jeszcze innych stron. A co, jeśli to jednak miłość od pierwszego wejrzenia? Opowiedz o tym Bykowi oraz Rakowi. Może znajdą wspólnie rozwiązanie.

Horoskop miłosny dla Koziorożca (6-12.11.2023 r.)

Ciągle tylko skupiasz się na gromadzeniu, a mało czasu poświęcasz temu, by robić coś wspólnie ze swoją ukochaną osobą. Zmień tryb postępowania, bo posiadane dobra mogą nie wystarczyć do tego, by zatrzymać ją przy sobie. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat twoich, Koziorożcu, relacji z innymi znakami zodiaku? Zaczyna się od kichania, potem jest katar i drapanie w gardle, a kończy się w łóżku z temperaturą. Zawsze jednak warto jest zapobiegać, niż leczyć. Zacznij od odpowiedniego ubierania się adekwatnie do pory roku i aury za oknem. Spójrz, jak świetnie robi to Strzelec. Bierz z niego przykład.

Horoskop miłosny dla Wodnika (6-12.11.2023 r.)

Posiałeś ziarno. Teraz spokojnie czekaj na plon. To już niebawem. Zastanów się, co możesz zrobić do tego czasu, by oczekiwanie nie stało się udręką? Rozwijanie wspólnych pasji jest dobre na początek. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat twoich, Wodniku, relacji z innymi znakami zodiaku? Pamiętaj o tym, by rano zawsze wyjść z domu po śniadaniu. Do tego treściwym. Tak radzą naukowcy i warto się ich słuchać. Picie kawy na pusty żołądek nie jest najlepszym pomysłem. Drugie zaś śniadanie zjeść możesz w pracy w gronie Koziorożca i Panny. Miłe towarzystwo jest zawsze w cenie.

Horoskop miłosny dla Ryb (6-12.11.2023 r.)

Musisz stanąć w obronie swoich przekonań. Tylko tak uratujesz swoją pozycję i zadbasz o dobrostan swój i twojej drugiej połowy. Zachowanie dyscypliny będzie tu miało kluczowe znaczenie. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat twoich, Rybo, relacji z innymi znakami zodiaku? Plotki są zawsze krzywdzące. Niestety tym razem padło na ciebie. Musisz się tym zająć od razu, by w zarodku zdusić wszelkie pomówienia. To niczemu dobremu nie służy i nie możesz się dawać zastraszać. Szukaj wsparcia u Barana oraz Skorpiona. Służyć ci będą wsparciem nie tylko psychicznym.