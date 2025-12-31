Spis treści: Pochodzenie i znaczenie imienia Sylwestra Popularność imienia Sylwestra w Polsce Kiedy Sylwestra obchodzi imieniny? Sylwestra - zdrobnienia imienia Numerologia i cechy osób o imieniu Sylwestra Sylwestra - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Pochodzenie i znaczenie imienia Sylwestra

Sylwestra to łacińskie żeńskie imię. Powstało od określenia silvestris, co oznacza kobietę żyjącą w lesie.

Popularność imienia Sylwestra w Polsce

Sylwestra, to w przeciwieństwie do jego męskiego odpowiednika, mało popularne imię żeńskie. W ostatnich latach żadna dziewczynka nie została tak nazwana po narodzeniu.

Kiedy Sylwestra obchodzi imieniny?

Imieniny Sylwestry są obchodzone wielokrotnie w ciągu roku. Wypadają 2 stycznia, 15 kwietnia, 10 maja, 9 czerwca, 20 listopada i 31 grudnia.

Sylwestra - zdrobnienia imienia

Do kobiety o imieniu Sylwestra można zwracać się przy użyciu popularnych zdrobnień. Należą do nich takie określenia jak:

Sylwuś,

Sylwi,

Sylwunia,

Sylwestrka.

Oznacza kobietę żyjącą w lesie. Niby znane, ale od lat nie nadawane dziewczynkom 123RF/PICSEL

Numerologia i cechy osób o imieniu Sylwestra

Sylwestra to kobieta otwarta na nowości. Chętnie mówi o swoich spostrzeżeniach i jest bardzo aktywna towarzysko, choć jej charakter bywa zmienny. Z reguły otwarta na świat, zdaje się niekiedy zamykać w swojej skorupie, zwalniać tempo i odwracać się od ludzi. Bywa wybuchowa, ale musi mieć powód do prawdziwej eksplozji emocji. Szybko znajduje rozwiązanie nawet bardzo złożonego problemu.

To numerologiczna dziewiątka. Cechują ją niezależność i chęć podporządkowania się wyższej idei. Jest gotowa do poświęceń dla dobra ogółu.

Sylwestra - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Sylwestra świetnie sprawdzi się w roli psycholożki, duchowej przewodniczki czy artystki. Szczęśliwymi kamieniami są dla niej bawole oko i lapis lazuli. Sprzyjające jej kolory to fiolet i lazur.

