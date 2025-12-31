Oznacza kobietę żyjącą w lesie. Niby znane, ale od lat nie nadawane dziewczynkom
Otwarta na ludzi i ich pomysły, miewa zmienne nastroje. Jest bardzo towarzyska, ale zdarza się, że nadmiar emocji powoduje u niej niekontrolowany wybuch. To urodzona psycholożka, znawczyni charakterów i motywów, jakie kierują ludźmi. Sylwestra to zatem imię kobiety wyjątkowej. Warto dowiedzieć się więcej o jej charakterze.
Spis treści:
- Pochodzenie i znaczenie imienia Sylwestra
- Popularność imienia Sylwestra w Polsce
- Kiedy Sylwestra obchodzi imieniny?
- Sylwestra - zdrobnienia imienia
- Numerologia i cechy osób o imieniu Sylwestra
- Sylwestra - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia
Pochodzenie i znaczenie imienia Sylwestra
Sylwestra to łacińskie żeńskie imię. Powstało od określenia silvestris, co oznacza kobietę żyjącą w lesie.
Popularność imienia Sylwestra w Polsce
Sylwestra, to w przeciwieństwie do jego męskiego odpowiednika, mało popularne imię żeńskie. W ostatnich latach żadna dziewczynka nie została tak nazwana po narodzeniu.
Kiedy Sylwestra obchodzi imieniny?
Imieniny Sylwestry są obchodzone wielokrotnie w ciągu roku. Wypadają 2 stycznia, 15 kwietnia, 10 maja, 9 czerwca, 20 listopada i 31 grudnia.
Sylwestra - zdrobnienia imienia
Do kobiety o imieniu Sylwestra można zwracać się przy użyciu popularnych zdrobnień. Należą do nich takie określenia jak:
- Sylwuś,
- Sylwi,
- Sylwunia,
- Sylwestrka.
Numerologia i cechy osób o imieniu Sylwestra
Sylwestra to kobieta otwarta na nowości. Chętnie mówi o swoich spostrzeżeniach i jest bardzo aktywna towarzysko, choć jej charakter bywa zmienny. Z reguły otwarta na świat, zdaje się niekiedy zamykać w swojej skorupie, zwalniać tempo i odwracać się od ludzi. Bywa wybuchowa, ale musi mieć powód do prawdziwej eksplozji emocji. Szybko znajduje rozwiązanie nawet bardzo złożonego problemu.
To numerologiczna dziewiątka. Cechują ją niezależność i chęć podporządkowania się wyższej idei. Jest gotowa do poświęceń dla dobra ogółu.
Sylwestra - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia
Sylwestra świetnie sprawdzi się w roli psycholożki, duchowej przewodniczki czy artystki. Szczęśliwymi kamieniami są dla niej bawole oko i lapis lazuli. Sprzyjające jej kolory to fiolet i lazur.
