Spis treści: Pochodzenie i znaczenie imienia Wilhelmina Popularność imienia Wilhelmina w Polsce Kiedy Wilhelmina obchodzi imieniny? Wilhelmina - zdrobnienia imienia Znane osoby o imieniu Wilhelmina Numerologia i cechy osób o imieniu Wilhelmina Wilhelmina - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Pochodzenie i znaczenie imienia Wilhelmina

Wilhelmina to żeńskie imię pochodzenia germańskiego. Oznacza tę, która udziela schronienia.

Popularność imienia Wilhelmina w Polsce

Imię Wilhelmina nie jest w Polsce popularne. W ostatnich latach żadna nowo narodzona dziewczynka nie została w ten sposób nazwana.

Kiedy Wilhelmina obchodzi imieniny?

Imieniny Wilhelminy wypadają 22 września.

Wilhelmina - zdrobnienia imienia

Wilka,

Wilhelminka,

Wilhelminia,

Wilhelma,

Winia,

Hela,

Helka,

Helmia,

Helmina,

Helma.

Znane osoby o imieniu Wilhelmina

Wilhelmina to oryginalne imię, które nosiło kilka znanych w historii kobiet. Wśród nich znalazły się:

Wilhelmina Orańska-Nassau - królowa Holandii,

Wilhelmina Cooper - amerykańska modelka,

Wilhelmina Skulska-Kruczkowska - polska dziennikarka i publicystka,

Wilhelmina Iwanowska - polska astronomka.

Oznacza tę, która udziela schronienia. Niezwykłe imię dla niezwykłej kobiety 123RF/PICSEL

Numerologia i cechy osób o imieniu Wilhelmina

Wilhelmina to kobieta niezależna, pewna siebie, o silnych cechach charakteru. Zdeterminowana, waleczna, nie boi się tego, co przyniesie jutro. Jest wytrwała, co budzi szacunek otoczenia. Bliscy chętnie spędzają z nią czas, bo Wilhelmina to sumienna i lojalna przyjaciółka.

Jest numerologiczną siódemką. Jej osobowość kształtują wyobraźnia, głęboka wiara w cuda i wysoka wrażliwość. To kobieta o nadzwyczajnej intuicji.

Wilhelmina - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Misjonarka, artystka, pielęgniarka - Wilhelmina nie boi się pracy w zawodach wymagających wykorzystania pokładów wyobraźni, ale też empatii. Jej szczęśliwy talizman to koral. Nad życiem i powodzeniem Wilhelminy czuwają Neptun i Jowisz.

Źródła: dane.gov.pl/ Wikipedia

Zastanawiasz się, jakie niespodzianki czekają cię w miłości, pracy i finansach? Odkryj prognozy astrologiczne i sprawdź, jak wykorzystać energię planet w codziennym życiu. Więcej porad w sekcji Astrologia

Sprawdź, co gwiazdy mówią o tobie i twoich najbliższych Canva Pro INTERIA.PL

Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiają INTERIA.PL