Oznacza tę, która udziela schronienia. Niezwykłe imię dla niezwykłej kobiety
Niezrównana w walce, cierpliwa, pełna pasji i zaangażowania. Budzi szacunek wśród bliskich, bo imponuje im swoją postawą wobec przeciwności losu. Wilhelmina to bardzo oryginalne imię kobiece, niespotykane już w Polsce. Warto jednak przypomnieć sobie jego znaczenie, gdyż w definicję są wpisane naprawdę szlachetne cechy.
Spis treści:
- Pochodzenie i znaczenie imienia Wilhelmina
- Popularność imienia Wilhelmina w Polsce
- Kiedy Wilhelmina obchodzi imieniny?
- Wilhelmina - zdrobnienia imienia
- Znane osoby o imieniu Wilhelmina
- Numerologia i cechy osób o imieniu Wilhelmina
- Wilhelmina - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia
Pochodzenie i znaczenie imienia Wilhelmina
Wilhelmina to żeńskie imię pochodzenia germańskiego. Oznacza tę, która udziela schronienia.
Popularność imienia Wilhelmina w Polsce
Imię Wilhelmina nie jest w Polsce popularne. W ostatnich latach żadna nowo narodzona dziewczynka nie została w ten sposób nazwana.
Kiedy Wilhelmina obchodzi imieniny?
Imieniny Wilhelminy wypadają 22 września.
Wilhelmina - zdrobnienia imienia
- Wilka,
- Wilhelminka,
- Wilhelminia,
- Wilhelma,
- Winia,
- Hela,
- Helka,
- Helmia,
- Helmina,
- Helma.
Znane osoby o imieniu Wilhelmina
Wilhelmina to oryginalne imię, które nosiło kilka znanych w historii kobiet. Wśród nich znalazły się:
- Wilhelmina Orańska-Nassau - królowa Holandii,
- Wilhelmina Cooper - amerykańska modelka,
- Wilhelmina Skulska-Kruczkowska - polska dziennikarka i publicystka,
- Wilhelmina Iwanowska - polska astronomka.
Numerologia i cechy osób o imieniu Wilhelmina
Wilhelmina to kobieta niezależna, pewna siebie, o silnych cechach charakteru. Zdeterminowana, waleczna, nie boi się tego, co przyniesie jutro. Jest wytrwała, co budzi szacunek otoczenia. Bliscy chętnie spędzają z nią czas, bo Wilhelmina to sumienna i lojalna przyjaciółka.
Jest numerologiczną siódemką. Jej osobowość kształtują wyobraźnia, głęboka wiara w cuda i wysoka wrażliwość. To kobieta o nadzwyczajnej intuicji.
Wilhelmina - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia
Misjonarka, artystka, pielęgniarka - Wilhelmina nie boi się pracy w zawodach wymagających wykorzystania pokładów wyobraźni, ale też empatii. Jej szczęśliwy talizman to koral. Nad życiem i powodzeniem Wilhelminy czuwają Neptun i Jowisz.
Źródła: dane.gov.pl/ Wikipedia
