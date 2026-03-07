Oznacza tę, która udziela schronienia. Niezwykłe imię dla niezwykłej kobiety

Karolina Woźniak

Karolina Woźniak

Niezrównana w walce, cierpliwa, pełna pasji i zaangażowania. Budzi szacunek wśród bliskich, bo imponuje im swoją postawą wobec przeciwności losu. Wilhelmina to bardzo oryginalne imię kobiece, niespotykane już w Polsce. Warto jednak przypomnieć sobie jego znaczenie, gdyż w definicję są wpisane naprawdę szlachetne cechy.

Oznacza tę, która udziela schronienia. Niezwykłe imię dla niezwykłej kobiety
Oznacza tę, która udziela schronienia. Niezwykłe imię dla niezwykłej kobiety123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Pochodzenie i znaczenie imienia Wilhelmina
  2. Popularność imienia Wilhelmina w Polsce
  3. Kiedy Wilhelmina obchodzi imieniny?
  4. Wilhelmina - zdrobnienia imienia
  5. Znane osoby o imieniu Wilhelmina
  6. Numerologia i cechy osób o imieniu Wilhelmina
  7. Wilhelmina - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Pochodzenie i znaczenie imienia Wilhelmina

Wilhelmina to żeńskie imię pochodzenia germańskiego. Oznacza tę, która udziela schronienia.

Popularność imienia Wilhelmina w Polsce

Imię Wilhelmina nie jest w Polsce popularne. W ostatnich latach żadna nowo narodzona dziewczynka nie została w ten sposób nazwana.

Zobacz również:

Delikatne i nowoczesne. Siedem trzyliterowych imion dla dziewczynek
Astrologia

Delikatne i nowoczesne. Siedem trzyliterowych imion dla dziewczynek

Karolina Woźniak

    Kiedy Wilhelmina obchodzi imieniny?

    Imieniny Wilhelminy wypadają 22 września.

    Wilhelmina - zdrobnienia imienia

    • Wilka,
    • Wilhelminka,
    • Wilhelminia,
    • Wilhelma,
    • Winia,
    • Hela,
    • Helka,
    • Helmia,
    • Helmina,
    • Helma.

    Znane osoby o imieniu Wilhelmina

    Wilhelmina to oryginalne imię, które nosiło kilka znanych w historii kobiet. Wśród nich znalazły się:

    • Wilhelmina Orańska-Nassau - królowa Holandii,
    • Wilhelmina Cooper - amerykańska modelka,
    • Wilhelmina Skulska-Kruczkowska - polska dziennikarka i publicystka,
    • Wilhelmina Iwanowska - polska astronomka.
    To imię kobiety energicznej i zawsze uśmiechniętej
    Oznacza tę, która udziela schronienia. Niezwykłe imię dla niezwykłej kobiety123RF/PICSEL

    Numerologia i cechy osób o imieniu Wilhelmina

    Wilhelmina to kobieta niezależna, pewna siebie, o silnych cechach charakteru. Zdeterminowana, waleczna, nie boi się tego, co przyniesie jutro. Jest wytrwała, co budzi szacunek otoczenia. Bliscy chętnie spędzają z nią czas, bo Wilhelmina to sumienna i lojalna przyjaciółka.

    Jest numerologiczną siódemką. Jej osobowość kształtują wyobraźnia, głęboka wiara w cuda i wysoka wrażliwość. To kobieta o nadzwyczajnej intuicji.

    Zobacz również:

    "Prezydenckie" imię, które budzi respekt. Nosi go 666 Polaków
    Astrologia

    "Prezydenckie" imię, które budzi respekt. Nosi je 666 Polaków

    Karolina Woźniak

    Wilhelmina - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

    Misjonarka, artystka, pielęgniarka - Wilhelmina nie boi się pracy w zawodach wymagających wykorzystania pokładów wyobraźni, ale też empatii. Jej szczęśliwy talizman to koral. Nad życiem i powodzeniem Wilhelminy czuwają Neptun i Jowisz.

    Źródła: dane.gov.pl/ Wikipedia

    Zastanawiasz się, jakie niespodzianki czekają cię w miłości, pracy i finansach? Odkryj prognozy astrologiczne i sprawdź, jak wykorzystać energię planet w codziennym życiu. Więcej porad w sekcji Astrologia

    Starsza kobieta ubrana w bogato zdobione ubranie trzyma dłoń nad kulą, skupiona na wróżeniu, w tle ciepłe, stonowane światło oraz napis 'astrologia'.
    Sprawdź, co gwiazdy mówią o tobie i twoich najbliższychCanva ProINTERIA.PL
    Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiająINTERIA.PL

    Najnowsze