Wacław to imię, które w historii Polski nosiło wielu znanych mężczyzn. Należeli do nich:

Wacław to mężczyzna, który, nie zważając na przeszkody, idzie do celu po swoje. Właściwie nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Czasami nie zważa na innych, realizując swoje własne pomysły. Kocha rywalizację. Wykonane zadanie to dla niego powód do zadowolenia i satysfakcja. Nie musi zdobywać uznania innych ani otrzymywać specjalnych nagród. Wystarczy mu samospełnienie się. Wacław to człowiek sprawiedliwy i szczery. Chętnie pomaga innym w potrzebie, mimo swojej chłodnej osobowości. Rodzina i przyjaciele zawsze mogą na niego liczyć.