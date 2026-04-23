Oznacza "zwyciężającą". Takiego imienia nie nosi jeszcze żadna Polka

Karolina Woźniak

Nie boi się wyzwań, a dla bliskich zrobi naprawdę wiele. Wincencja to kobieta pełna najlepszych cech charakteru. Jakie są jej wady? Zbyt wiele presji nakłada na siebie i innych. Nie potrafi odpuścić. W pracy może wykonywać najcięższe zadania, nawet jeśli są to typowo męskie czynności. Co mówią o niej najbliżsi i współpracownicy?

Pochodzenie i znaczenie imienia Wincencja

Wincencja to żeńskie imię pochodzenia łacińskiego. Powstało do słowa vincens, czyli zwyciężająca.

Popularność imienia Wincencja w Polsce

Wincencja to rzadko stosowane imię w Polsce. W ostatnich latach żadna dziewczynka nie otrzymała go przy narodzinach.

Kiedy Wincencja obchodzi imieniny?

Imieniny Wincencji wypadają 28 czerwca i 26 grudnia.

Wincencja - zdrobnienia imienia

Do kobiety o imieniu Wincencja można zwracać się przy użyciu popularnych zdrobnień takich jak

  • Wincenta,
  • Wincja,
  • Winia,
  • Wina,
  • Wicka,
  • Cenia.

Znane osoby o imieniu Wincencja

Wincencja to imię, które nosiło kilka znanych w historii kobiet związanych z funkcjonowaniem kościoła katolickiego. Należały do nich:

  • błogosławiona Wincencja Maria Poloni - włoska zakonnica, współzałożycielka zgromadzenia zakonnego Sióstr Miłosierdzia,
  • święta Wincencja Gerosa - współzałożycielka Zgromadzenia Sióstr Maryi Dziewicy,
  • Wincencja Maria López Vicua - założycielka Zgromadzenia Sióstr Służby Domowe.
Ambitna kobieta o imieniu, które przynosi szczęście
Numerologia i cechy osób o imieniu Wincencja

Wincencja to kobieta, która ceni sobie silne więzi rodzinne. Wiele poświęca dla bliskich, jest w stanie pomóc przyjaciołom i rodzinie w każdej sytuacji, poszukując najlepszych rozwiązań. Nie lubi spędzać czasu poza domem, najlepiej czuje się w znanym sobie towarzystwie, z kolei nie znosi samotności. Szuka autorytetów, a sama często stanowi wzór dla innych.

Wincencja to numerologiczna jedynka. Jest indywidualistką, pionierką i zdobywczynią. Wie, czego chce od życia i dąży do tego, by to osiągnąć.

Wincencja - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Wincencja to kobieta, która może pracować na typowo męskich stanowiskach. Świetnie sprawdza się w roli strażaczki czy ratowniczki.

Szczęśliwymi talizmanami są dla niej kryształ górski i diament. Najlepiej czuje się w kolorach czerwonym i różowym.

Źródła: dane.gov.pl/ Wikipedia

