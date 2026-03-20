Pamiętaj o tym zwyczaju 21 marca. Inaczej spłynie na ciebie fala niepowodzeń
21 marca to dla wielu Polaków szczególny dzień w roku - właśnie wtedy rozpoczyna się kalendarzowa wiosna. Od wieków w naszym kraju istnieje wiele przesądów i tradycji związanych z tym dniem. Co oprócz topienia Marzanny warto zrobić w pierwszy dzień wiosny? Według słowiańskich wierzeń szczególnie jedna czynność może sprawić, że kolejne miesiące będą upływać w szczęściu i powodzeniu.
Spis treści:
- Kiedy rozpoczyna się kalendarzowa i astronomiczna wiosna?
- Po co topimy Marzannę w pierwszy dzień wiosny?
- Pamiętaj o tym 21 marca. Inaczej przez resztę roku będzie prześladował cię pech
Kiedy rozpoczyna się kalendarzowa i astronomiczna wiosna?
Od wielu tygodni czujemy, że wiosna zmierza do nas pełną parą. Wydłużające się dni, otulające promienie słońca i powiewy ciepłego powietrza, odczuwane szczególnie po tegorocznej, srogiej zimie sprawiają, że mamy więcej energii do działania i chętniej spędzamy czas na świeżym powietrzu. Kalendarzowa wiosna rozpoczyna się rokrocznie 21 marca, a termin ten nie zawsze pokrywa się z jej astronomicznym odpowiednikiem. W roku 2026 przypada on na równonoc czyli 20 marca.
Po co topimy Marzannę w pierwszy dzień wiosny?
Na całym świecie, a w szczególności w Polsce istnieje wiele przesądów i tradycji pogańskich związanych z pierwszym dniem wiosny. Od wieków celebruje się wówczas moment pożegnania zimowej szarugi i przywitania budzącej się do życia przyrody. Najbardziej znanym i popularnym zwyczajem jest topienie Marzanny - samodzielnie wykonanej słomianej kukły z wiankiem na głowie, która symbolizuje śmierć, zimę i odrodzenie natury. Wrzucana do rzeki lub palona 21 marca według słowiańskich wierzeń ma pożegnać mrok, przywitać wiosnę i stanowić pewnego rodzaju modlitwę przynoszącą urodzaj w nadchodzącym sezonie, a także zdrowie i bogactwo w bieżącym roku. O Marzannie słyszał niemal każdy, jednak niewielu zna praktykę, która 21 marca według staropolskich wierzeń miała zapewnić pewnego rodzaju "tarczę" ochronną przed nieszczęściami i niepowodzeniami. O co konkretnie chodzi?
Pamiętaj o tym 21 marca. Inaczej przez resztę roku będzie prześladował cię pech
Dawny przesąd związany z pierwszym dniem wiosny, w który Polacy przed laty wierzyli przeogromnie, było zadbanie o porządek i ład w swoim otoczeniu. Panowało przekonanie, że w wiosnę nie można wejść z bałaganem, dlatego 21 marca w niemal wszystkich domach wprost lśniło. Zignorowanie tego przesądu miało nieść za sobą fatalne skutki, a mianowicie niepowodzenie, kłopoty i smutek w najbliższej przyszłości. Gruntowne porządki wraz z nadejściem kalendarzowej wiosny symbolizowały wyrzucenie z życia zimowego "brudu", a wraz z nim negatywnych emocji.
Należało wówczas nie tylko dokładnie uprzątnąć otoczenie - wewnątrz domu i w ogrodzie, ale także wyrzucić niepotrzebne, zepsute przedmioty, bo ich magazynowanie według wierzeń przyciągało złą energię. Ponadto 21 marca w domach otwierano szeroko wszystkie okna, aby dobrze przewietrzyć pomieszczenia i tym samym wypędzić złe duchy oraz toksyczne wibracje. Dziś wciąż dla wielu Polaków początek wiosny to czas gruntownych porządków. Jeśli planujesz je wykonać, może warto zacząć właśnie 21 marca?