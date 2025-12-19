Spis treści: Zygmunt - pochodzenie i znaczenie imienia Jakie cechy charakteru mają mężczyźni o imieniu Zygmunt? Zygmunt - idealny zawód dla tej numerologicznej dziewiątki Zygmunt - popularność imienia w Polsce Kiedy są imieniny Zygmunta? Jak można zdrabniać imię Zygmunt? Znani mężczyźni o imieniu Zygmunt

Zygmunt - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Zygmunt ma swoje korzenie w germańskiej kulturze. Wywodzi się od imienia Siegmund, które łączy w sobie dwa znaczące elementy: sigu oznaczające "zwycięstwo" i munt symbolizujące "opiekę" lub "tarczę". Zygmunt to zatem "ten, kto broni poprzez zwycięstwo", co wskazuje na silną i ochronną naturę osoby noszącej to imię.

Jakie cechy charakteru mają mężczyźni o imieniu Zygmunt?

Współcześni Zygmuntowie to mężczyźni o spokojnym i refleksyjnym usposobieniu. To marzyciele, którzy lubią analizować i rozmyślać nad różnymi sprawami. Często są to osoby o bogatym życiu wewnętrznym i dużej wrażliwości.

Zygmuntowie są również bardzo życzliwi i pomocni. Chętnie służą wsparciem i dobrą radą tym, którzy tego potrzebują. Są jednak również bardzo niezależni i nie lubią przyjmować pomocy od innych. Wolą radzić sobie sami z problemami i wyzwaniami, co czasami może być odbierane jako przejaw dumy lub uporu. Jednak w głębi duszy Zygmuntowie po prostu cenią sobie samodzielność i poczucie sprawczości.

W życiu zawodowym Zygmuntowie nie są zbyt ambitni. Nie dążą za wszelką cenę do kariery i sukcesu. Ważniejsze są dla nich wartości rodzinne i życie prywatne. Są jednak sumienni i odpowiedzialni w wykonywaniu swoich obowiązków. Nie ciągnie ich do stanowisk kierowniczych ani zawodów wymagających dużego zaangażowania czasowego. Wolą pracę, która pozwoli im na zachowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Zygmunt - idealny zawód dla tej numerologicznej dziewiątki

Zygmunt jako numerologiczna dziewiątka może być świetnym rzemieślnikiem, takim jak stolarz czy mechanik, skrupulatnym archiwistą lub bibliotekarzem, sumiennym urzędnikiem albo spokojnym ogrodnikiem. Ważne, by praca pozwalała mu na połączenie życia zawodowego z rodzinnym.

Zygmunt - popularność imienia w Polsce

Jak wynika z danych rejestru PESEL, na dzień 19 stycznia 2024 roku imię Zygmunt nosiło 50796 mężczyzn. W poprzednich latach liczba ta wynosiła 53181 (31 stycznia 2023) i 55909 (24 stycznia 2022).

W I połowie 2024 roku nie otrzymał go żaden chłopiec. Natomiast w 2023 - 22. Największe zainteresowanie imieniem Zygmunt odnotowano w województwie mazowieckim (6), a najmniejsze w zachodniopomorskim (2).

Kiedy są imieniny Zygmunta?

Zygmunt świętuje imieniny 2 maja.

Jak można zdrabniać imię Zygmunt?

Bliscy i przyjaciele zazwyczaj mówią do niego Zygmuntek, Zygmuś, Zigi lub Zyguś.

Znani mężczyźni o imieniu Zygmunt

Słynni Zygmuntowie to:

Zygmunt Freud - austriacki neurolog, twórca psychoanalizy,

Zygmunt Krasiński - polski poeta,

Zygmunt Vogel - polski malarz i rysownik.

źródła: dane.gov.pl

