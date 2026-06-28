Spis treści: Czerwcowa pełnia Księżyca w Koziorożcu Jowisz w Lwie - co zmienia tego dnia? Kto powinien mieć się na baczności w czasie nadchodzącej pełni?

Czerwcowa pełnia Księżyca w Koziorożcu

Pełnia Księżyca to moment, w którym Księżyc staje dokładnie naprzeciwko Słońca. Emocje są wtedy silniejsze niż zwykle, nierozwiązane sprawy dają o sobie znać, a decyzje odkładane na później przestają czekać.

Ta konkretna pełnia wypada w Koziorożcu, podczas gdy Słońce przebywa w Raku. To dwa znaki o bardzo różnych potrzebach:

Rak chce bliskości, spokoju i bezpieczeństwa w domu,

Koziorożec stawia na obowiązki, wyniki i długoterminowe plany.

Pełnia w tym zestawieniu wyciąga na wierzch napięcie między tym, czego potrzebują, a tym, czego od siebie wymagają.

Jowisz w Lwie - co zmienia tego dnia?

Tego samego ranka, o godz. 07:51, Jowisz wkracza do Lwa. To jedna z ważniejszych zmian astrologicznych całego roku - Jowisz zmienia znak mniej więcej raz na rok i każde takie przejście wpływa na klimat kolejnych miesięcy.

W Lwie Jowisz działa przez odwagę, kreatywność i chęć działania z rozmachem. Brzmi dobrze, ale wchodzi do Lwa dokładnie w dniu naładowanej pełni i trudnego układu z Saturnem. Entuzjazm i chęć natychmiastowego działania mogą być tego dnia większe niż rozsądek. Decyzje podjęte pod wpływem chwili i słowa powiedziane w emocjach zostają długo w pamięci. Warto o tym pamiętać.

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Kto powinien mieć się na baczności w czasie nadchodzącej pełni?

Koziorożec

Koziorożce mogą tego dnia zobaczyć wyraźnie, że coś, nad czym pracowały, nie idzie zgodnie z planem. Projekt stojący w miejscu, relacja w której coś nie gra, decyzja odkładana zbyt długo - te sprawy 30 czerwca same wyjdą na wierzch. Koziorożec nie lubi przyznawać, że coś wymaga zmiany. Jednak Saturn w trudnym układzie z Księżycem nie zostawia dużo przestrzeni na unikanie tematu. To może być wymagający wieczór, ale Koziorożec, który zmierzy się z tym, co zobaczy, szybko znajdzie w sobie gotowość do działania. A to właśnie w działaniu ten znak jest najlepszy.

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Rak

Ktoś bliski może wymagać więcej niż Rak jest w stanie dać. Albo odwrotnie - Rak sam będzie potrzebował czegoś, czego otoczenie nie będzie w stanie mu w tej chwili zaoferować. Pełnia to nie jest dzień na unikanie trudnych rozmów. Raki, które powiedzą wprost czego potrzebują, mają szansę rozwiązać coś, co od dawna spędzało im sen z powiek. Te, które tego nie zrobią, mogą poczuć się przeciążone.

Lew

Lew zawsze chce działać, a pełnia każe mu poczekać. Emocje mogą być tego dnia wyjątkowo silne - chęć natychmiastowej zmiany zderzy się z poczuciem blokady. Tego dnia lepiej zatrzymać się i poczekać, aż sytuacja sama się wyjaśni. Kilka dni cierpliwości przyniesie w tym przypadku więcej korzyści niż pochopnie podjęta decyzja.

Pełnia zawsze coś kończy i zaczyna. Warto mieć z tyłu głowy kilka rady niezależnie od znaku zodiaku.

Nie podejmuj ważnych decyzji pod wpływem chwilowych emocji - pełnia je wzmacnia i łatwo pomylić intensywność z pewnością.

Trudne rozmowy, które same się narzucają, warto przeprowadzić, ale bez pośpiechu i ulegania napięciu.

Jowisz w Lwie otwiera możliwości, które będą dostępne przez kolejne miesiące, a 30 czerwca to dopiero początek.

Daj sobie czas na ochłonięcie przed podjęciem decyzji, których nie można cofnąć.

Dla Koziorożca, Raka i Lwa 30 czerwca to dzień, który wiele wyjaśni - nawet jeśli nie wszystkie odpowiedzi będą łatwe do przyjęcia.

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