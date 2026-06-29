Spis treści: Baran Byk Bliźnięta Rak Lew Panna Waga Skorpion Strzelec Koziorożec Wodnik Ryby

Baran

Baran na co dzień woli działać niż analizować. Pełnia Księżyca to zmienia. Frustracje, które zbierały się tygodniami, mogą nagle dać o sobie znać w sposób, którego Baran się nie spodziewał. Złość wybucha szybko, ale równie szybko mija. Warto jednak uważać na słowa powiedziane w emocjach.

Byk

Byk jest z natury spokojny i trudno go wyprowadzić z równowagi. Pełnia Księżyca działa na niego wolniej - nie wybucha, ale zaczyna odczuwać narastające napięcie, które trudno nazwać. Często objawia się ono potrzebą spokoju i wycofania. Byk w czasie pełni najchętniej zostaje w domu, unika hałasu i szuka komfortu w tym, co zna. Jeśli jednak coś mu od dawna leżało na sercu, właśnie teraz może to powiedzieć.

Bliźnięta

W czasie pełni emocje u zodiakalnych Bliźniąt mogą być zmienne - chwila euforii, potem niepokój, potem znowu spokój. Osoby spod tego znaku powinny w tym czasie unikać ważnych rozmów, zwłaszcza wieczorem, gdy ta zmienność jest najsilniejsza.

Rak

Rak to znak, który z Księżycem jest związany najmocniej, ponieważ Księżyc jest jego planetą opiekuńczą. Podczas pełni drobna uwaga, która w normalnych okolicznościach przeszłaby bez echa, może teraz bardzo zaboleć.

Lew

Lew w czasie pełni Księżyca potrzebuje uwagi i docenienia nawet bardziej niż zwykle. Jeśli czuje, że ktoś go ignoruje albo nie docenia jego wysiłków, reaguje silniej niż zazwyczaj. Z drugiej strony pełnia potrafi też wyzwolić w nim ogromną energię twórczą i chęć do działania, którą warto dobrze ukierunkować.

Panna

Panna zazwyczaj trzyma emocje pod kontrolą i stara się je racjonalizować. Pełnia Księżyca utrudnia ten mechanizm. Pojawia się niepokój, który trudno uzasadnić konkretnymi argumentami oraz nadmierne analizowanie sytuacji, które nie daje spokoju. Panna powinna w czasie pełni odpuścić sobie szukanie logicznego wyjaśnienia dla każdego odczucia.

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Waga

Waga pełnię Księżyca przeżywa przez relacje. Napięcia między nią a bliskimi stają się bardziej widoczne, a potrzeba harmonii silniejsza niż zwykle. To dobry moment, by przez chwilę skupić się na własnych emocjach zamiast zajmować się innymi.

Skorpion

Skorpion i pełnia Księżyca to połączenie wyjątkowo intensywne. Emocje, które Skorpion skrzętnie ukrywał, mogą teraz dać o sobie znać w nieoczekiwany sposób. Zazdrość, niepokój, potrzeba kontroli mogą się nasilić.

Strzelec

Strzelec w czasie pełni Księżyca staje się niespokojny: chce zmian, ruchu, czegoś nowego. Jeśli codzienność mu tego nie daje, frustracja rośnie szybko. Może pojawić się impulsywna chęć podjęcia decyzji, które w normalnych warunkach wymagałyby dłuższego namysłu. Strzelec powinien poczekać kilka dni, zanim wprowadzi w życie pomysły, które przyszły mu do głowy właśnie podczas pełni.

Koziorożec

Koziorożec nie okazuje emocji na zewnątrz, ale pełnia Księżyca sprawia, że wewnętrznie przeżywa więcej, niż daje po sobie poznać. Mogą pojawić się wątpliwości dotyczące słuszności podejmowanych decyzji oraz poczucie, że mimo ciężkiej pracy coś nie idzie zgodnie z planem.

Wodnik

Wodnik emocje traktuje z dystansem i stara się je obserwować bardziej niż przeżywać. Pełnia Księżyca to utrudnia - emocje stają się silniejsze niż Wodnik jest w stanie kontrolować. Może pojawić się wrażenie, że nikt go do końca nie rozumie.

Ryby

Wrażliwość Ryb w czasie pełni jest bardzo wysoka, a granica między własnymi emocjami a odczuciami innych rozmyta. Warto w tym czasie ograniczyć kontakt z osobami, które zabierają energię i zadbać o spokojne otoczenie.

Pełnia nie zawsze przynosi dramatyczne wydarzenia. Zdarza się, że tylko wyostrza to, co już w sobie nosisz. I właśnie to bywa najbardziej zaskakujące.

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