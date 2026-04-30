W skrócie Pełnia Księżyca wpływa na niestabilność emocjonalną, co może prowadzić do impulsywnych decyzji i kłótni.

W trakcie pełni zaleca się unikać przycinania roślin, skomplikowanych prac domowych, restrykcyjnych diet oraz przesadzania delikatnych roślin.

W okresie pełni lepiej rezygnować z ciężkostrawnych posiłków, alkoholu i mocnej kawy, ponieważ metabolizm ulega spowolnieniu.

Unikaj podejmowania decyzji pod wpływem impulsu

Sfera emocjonalna podczas pełni bywa bardzo niestabilna. Silne napięcie wewnętrzne sprawia, że łatwo o kłótnie, które mogą zakończyć się zerwaniem ważnych relacji. W tym czasie absolutnie nie należy podejmować decyzji o nagłej rezygnacji z pracy czy zakończeniu wieloletniego związku. Emocje są wtedy bardzo złym doradcą i skutecznie przysłaniają logiczne myślenie. Zdecydowanie lepiej przeczekać apogeum zjawiska, zanim wypowie się słowa, których nie da się już cofnąć. Chłodna analiza sytuacji powraca zazwyczaj wraz z ubywaniem tarczy Księżyca. Cierpliwość okazuje się wtedy najskuteczniejszą opcją w kontaktach z bliskimi.

Czego unikać w ogrodzie i podczas domowych porządków?

Wpływ Księżyca na rośliny jest zauważalny i warto o nim pamiętać również przy codziennych pracach. Podczas pełni soki roślinne gromadzą się głównie w górnych częściach łodyg i liściach. Z tego powodu pewne działania przynoszą wtedy mizerne skutki lub wręcz szkodzą domowej zieleni.

Podczas pełni warto unikać:

przycinania krzewów i drzew owocowych w przydomowym ogrodzie;

wykonywania bardzo skomplikowanych i wyczerpujących prac domowych;

rozpoczynania nagłych i restrykcyjnych diet odchudzających;

przesadzania bardzo delikatnych roślin doniczkowych do nowej ziemi.

Zrezygnuj z ciężkostrawnych posiłków

Metabolizm człowieka w czasie pełni ulega wyraźnemu spowolnieniu. Organizm silniej zatrzymuje wodę i o wiele wolniej usuwa nagromadzone toksyny. Dlatego alkohol oraz mocna kawa działają teraz ze zdwojoną siłą - lepiej ich unikać.

Tak samo ciężkie posiłki zjedzone przed snem mogą wywołać męczące koszmary i poczucie pełności. Warto sprawdzić znaczenie snów, jeśli nocne wizje okażą się niepokojąco realistyczne. Wybór lekkich potraw warzywnych pomoże przetrwać ten czas w znacznie lepszej formie fizycznej. Picie dużej ilości czystej wody ułatwi z kolei naturalne oczyszczanie organizmu.

Jeśli odpowiednio przygotujesz się do pełni, przestanie ona być uciążliwym problemem. Życie w zgodzie z rytmem Księżyca pozwoli ci zachować wewnętrzną równowagę i przespać spokojnie nawet te najbardziej niespokojne noce!

