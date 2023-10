Spis treści: 01 Horoskop tygodniowy - BARAN

02 Horoskop tygodniowy - BYK

03 Horoskop tygodniowy - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop tygodniowy - RAK

05 Horoskop tygodniowy - LEW

06 Horoskop tygodniowy - PANNA

07 Horoskop tygodniowy - WAGA

08 Horoskop tygodniowy - STRZELEC

09 Horoskop tygodniowy - SKORPION

10 Horoskop tygodniowy - Koziorożec

11 Horoskop tygodniowy - WODNIK

12 Horoskop tygodniowy - RYBY

Horoskop tygodniowy - BARAN

Aura tego tygodnia przyniesie nowe cenne znajomości. W pracy uważaj nie tylko na konkurencję, ale też finansowe straty, z których trudno będzie ci wybrnąć. Zajęte Barany będą wyszukiwać różnych dziwnych wad w osobowości partnera, co oczywiście przyczyni się do cichych dni. Wolne zaś mają szanse na znajomość, która pobudzi ich fantazję i zachęci do kochania.

Czytaj również: Październik na bogato. Dla czterech znaków zodiaku to będzie udany finansowo miesiąc

Reklama

Horoskop tygodniowy - BYK

W tym tygodniu będziesz korzystał z pełni życia. W pracy dzięki sprężystości doskonale poradzisz sobie nawet w ekstremalnych warunkach, w jakich przyjdzie ci wykonywać najnowsze zadania.

Zdjęcie Byk 22.04 - 21.05 / 123RF/PICSEL

Zajęte Byki powinny więcej czasu poświęcić partnerowi zwłaszcza jeśli nie są małżeństwem, bo zbytnia opieszałość do spotkań może obrócić się przeciw wam. Wolne zaś niespodziewanie zaangażują się uczuciowo w kimś, kto od niedawna z nimi pracuje.

Horoskop tygodniowy - BLIŹNIĘTA

Październikowa aura zachęci cię do tworzenia nowych planów. W pracy zrób raz a dobrze, to co zaczynasz i czego nie kończysz, a nie będziesz musiał się z niczego tłumaczyć. Zajęte Bliźnięta podejmą jakieś trwałe decyzje w kwestiach wspólnej przyszłości. Wolne zaś z kimś sąsiedztwa zaczną spędzać więcej czasu. Jest szansa, że wkrótce stworzycie zgraną relację.

Horoskop tygodniowy - RAK

W tym tygodniu nie spiesz się i nie ryzykuj, bo narobisz sobie biedy. W pracy korzystnie załatwisz sprawy prawne, ale uważaj na kontrole urzędowe, które mogą negatywnie wpłynąć na twoją sytuację. Zajęte Raki nie powinny wyżywać się na partnerze, ukazując mu w całej krasie swoją niestabilność emocjonalną. Od czwartku negatywne emocje miną i będziesz już w lepszym humorze. Wolnym zaś wpadnie w oko ktoś, kto właśnie wszedł w relacje z kimś innym.

Sprawdź także: Osoby o tych imionach tworzą najsilniejsze związki. Jesteś w tej grupie

Horoskop tygodniowy - LEW

Aura tego tygodnia przyniesie większą odporność na stres. W pracy będziesz musiał zakończyć wszystko to, co zacząłeś, choć wiele rzeczy będzie cię rozpraszać i trudno ci będzie nie mieć zaległości. Zajęte Lwy będą miały wrażenie, że partner stał się bardziej obcy, a one przestały go rozumieć. Wolne zaś poznają kogoś, z kim wrócą do porzuconego hobby. Pamiętaj, tylko aby znaleźć czas na rozwijanie swoich zdolności.

Horoskop tygodniowy - PANNA

Astrologia Nie tylko anielskie liczby. Jakie znaki daje ci Wszechświat? W tym tygodniu pewne wydarzenia zaowocują radością w sercu. W pracy poczujesz się zmęczona nadmiarem obowiązków, jakie zostały ci zlecone. Zajęte Panny będą cieszyć się radością życia we dwoje, a partner zaskoczy ich miłą niespodzianką. Wolne zaś nawiążą atrakcyjne znajomości, które mają szanse na ciąg dalszy. W weekend skup się na konkretnych sprawach do wykonania.

Horoskop tygodniowy - WAGA

Październikowa aura przyniesie skupienie na praktycznych sprawach. W pracy nic ci nie grozi, ale nie wikłaj się w działania, które nie przynoszą dodatkowych dochodów lub innych zysków, bo tylko się niepotrzebnie napracujesz. Zajęte Wagi umocnią swoje relacje z partnerem, co pozytywnie wpłynie na ich związek. Wolne zaś raczej mogą liczyć jedynie na przelotne znajomości i nie warto się w nie angażować.

Horoskop tygodniowy - STRZELEC

Październikowa aura zachęci cię do poszukiwania różnych dróg rozwoju. W pracy rzucisz się w wir działań, nie mając nawet dokładnego planu, po prostu dasz się ponieść nurtowi. Zajęte Strzelce z powodu różnych poza domowych obowiązków będą mało czasu spędzać z partnerem. Wolne zaś będą musiały uporać się z przykrymi wspomnieniami. W weekend więcej pomyśl o sobie, a mniej o potrzebach rodziny!

Horoskop tygodniowy - SKORPION

W tym tygodniu wiele spraw ci pójdzie gładko. W pracy postawisz na własny rozwój i zaczniesz realizować swoje plany, które mają ci przynieść wyższe zarobki. Zajęte Skorpiony niech zaczną przeciwdziałać, bo do ich związku zakradnie się nuda. Zrób coś, by podsycić dawny ogień! Wolne zaś będą miały wyjątkowy talent do uwodzenia, dzięki czemu zdobędziesz serce kogoś, kto tak od ciebie się różni.

Horoskop tygodniowy - Koziorożec

Aura tego tygodnia wymagać będzie od ciebie większej samodyscypliny. W pracy pewne niewykonane obowiązki mogą być źródłem konfliktu, ale zamiast atakować, zrób jak najszybciej to, co do ciebie należy. Zajęte Koziorożce powinny mieć świadomość, że nadeszła pora, aby wreszcie coś zmienić w relacji i wypracować kompromis. Wolne zaś mogą liczyć na to, że luźna znajomość przekształci się w bliższą zażyłość.

Zdjęcie Zajęte Koziorożce powinny zmienić coś w swoim związku /123RF/PICSEL

Horoskop tygodniowy - WODNIK

W tym tygodniu swoje działania przyporządkujesz celom zawodowym. W pracy odczujesz, że masz przed sobą najlepsze perspektywy i wiesz, że to odpowiedni czas, aby budować podstawy. Zajęte Wodniki mogą przeżywać kryzys, bo trudno będzie z nimi wytrzymać, a one same zaczną spędzać więcej czasu z nowymi przyjaciółmi, czego nie zaakceptuje ich partner. Wolne zaś poznają kogoś z kim szybko wejdą w nowy krąg znajomych o artystycznych profesjach.

Sprawdź też: Horoskop na październik 2023 dla wszystkich znaków zodiaku

Horoskop tygodniowy - RYBY

Początek tygodnia wymagał będzie od ciebie pewnych wyrzeczeń, z którymi niezbyt dobrze sobie poradzisz. W pracy możesz mieć słabszą odporność psychiczną, a krytyka będzie cię uderzać w czuły punkt. Zajęte Ryby powinny szukać czegoś, co sprawi wspólną przyjemność. Jeśli zaś coś boli cię w sercu, to nie obawiaj się konfliktów. Lepsze to niż tłumienie żalu. Wolne zaś poznają kogoś, kogo trudno im będzie zaakceptować.