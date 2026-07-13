Pewny siebie, nieprzejednany, ale dla bliskich gotów zrobić wszystko. Taki jest Waldemar

Karolina Woźniak

Karolina Woźniak

Nie lubi kompromisów i ceni sobie szczerość. Sam lubi jednak zataić pewne informacje lub nie przekazać ich w sposób całkowicie zgodny z prawdą. Jest honorowy, a duma często nie pozwala mu przeprosić. Bliscy mogą jednak na niego liczyć. Jest w stanie w krótkim czasie zorganizować potrzebną pomoc. Waldemar to człowiek o nieoczywistym charakterze, który ma żelazne zasady. Jakie?

Pewny siebie, nieprzejednany, ale dla bliskich gotów zrobić wszystko. Taki jest mężczyzna o imieniu Waldemar.
Pewny siebie, nieprzejednany, ale dla bliskich gotów zrobić wszystko. Taki jest Waldemar123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Pochodzenie i znaczenie imienia Waldemar
  2. Popularność imienia Waldemar w Polsce
  3. Kiedy Waldemar obchodzi imieniny?
  4. Waldemar - zdrobnienia imienia
  5. Znane osoby o imieniu Waldemar
  6. Numerologia i cechy osób o imieniu Waldemar
  7. Waldemar - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Pochodzenie i znaczenie imienia Waldemar

Waldemar to męskie imię, o niejasnej etymologii. Prawdopodobnie pochodzi z języka germańskiego i słowa wald, które oznacza władcę.

Popularność imienia Waldemar w Polsce

Waldemar to imię niegdyś popularne w Polsce, a obecnie rzadko stosowane. W 2023 roku urodziło się jedynie 12 chłopców o tym imieniu.

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Karolina Woźniak

Kiedy Waldemar obchodzi imieniny?

Waldemar może obchodzić imieniny 5 maja lub 11 grudnia.

Waldemar - zdrobnienia imienia

Do mężczyzny o imieniu Waldemar bliscy zwracają się często przy użyciu takich zdrobnień jak:

  • Waldek,
  • Walduś,
  • Waldemarek,
  • Waldi,
  • Waldunio,
  • Waldeczek,
  • Waldusiek.

Znane osoby o imieniu Waldemar

Waldemar to imię, które nosiło wielu znanych mężczyzn. Wśród nich znaleźli się:

  • Waldemar Milewicz - polski dziennikarz telewizyjny,
  • Waldemar Nowakowski - polski inżynier i polityk,
  • Waldemar Obrębski - polski piłkarz, trener piłkarski,
  • Waldemar Pawlak - polski polityk, premier,
  • Waldemar Bargieł - niemiecki kompozytor,
  • Waldemar Baszanowski - polski sztangista,
  • Waldemar Bonsels - niemiecki pisarz,
  • Waldemar Obłoza - aktor,
  • Waldemar Dziki - polski reżyser, producent filmowy,
  • Waldemar Fornalik - polski piłkarz, trener.
Popularne imię dla chłopca. Nosi je ponad 240 tys. Polaków!
Pewny siebie, nieprzejednany, ale dla bliskich gotów zrobić wszystko. Taki jest Waldemar123RF/PICSEL

Numerologia i cechy osób o imieniu Waldemar

Waldemar jest aktywny, silny i odważny. Nie ma dla niego spraw nie do załatwienia. Ma jednak jeden warunek - oczekuje szczerości i zaangażowania w sprawę. jest gotów udzielić potrzebnego wsparcia, jeśli ktoś przyjdzie do niego i wprost poprosi o pomoc. Sam często koloryzuje rzeczywistość, ubarwia opowiadane historie i tworzy ich własne wersje. Jest dobrym synem i mężem, ale wymagającym ojcem. Ma niepodważalne zasady, które stara się wdrażać również w życie innych. Wartością jest dla niego rodzina i to dla jej bezpieczeństwa stara się osiągnąć w życiu jak najwięcej. Jest obrotny i uczciwy. To człowiek, z którym można i warto robić interesy. Jeśli kogoś nazwie przyjacielem, jest w stanie wiele dla niego zrobić.

Waldemar to numerologiczna piątka. Wyróżniają go kultura osobista, gracja, ale też chęć obcowania z elitami. Jest pewny siebie, co pokazuje w kontaktach z potencjalnymi partnerkami.

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Waldemar - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Waldemar chętnie podejmuje się zawodów związanych z pracą fizyczną. Jest fachowcem w swojej dziedzinie. Można zawsze liczyć na to, że usługi wykona profesjonalnie.

Szczęście mogą mu przynieść takie kamienie jak topaz i szmaragd. Sprzyjające mu kolory to seledyn i złoto.

Źródła:

1.https://dane.gov.pl/pl/dataset/219,imiona-nadawane-dzieciom-w-polsce/resource/54099/table?page=1&per_page=20&q=Waldemar&sort=

2.https://pl.wikipedia.org/wiki/Waldemar

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