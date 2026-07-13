Pewny siebie, nieprzejednany, ale dla bliskich gotów zrobić wszystko. Taki jest Waldemar
Nie lubi kompromisów i ceni sobie szczerość. Sam lubi jednak zataić pewne informacje lub nie przekazać ich w sposób całkowicie zgodny z prawdą. Jest honorowy, a duma często nie pozwala mu przeprosić. Bliscy mogą jednak na niego liczyć. Jest w stanie w krótkim czasie zorganizować potrzebną pomoc. Waldemar to człowiek o nieoczywistym charakterze, który ma żelazne zasady. Jakie?
Spis treści:
- Pochodzenie i znaczenie imienia Waldemar
- Popularność imienia Waldemar w Polsce
- Kiedy Waldemar obchodzi imieniny?
- Waldemar - zdrobnienia imienia
- Znane osoby o imieniu Waldemar
- Numerologia i cechy osób o imieniu Waldemar
- Waldemar - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia
Pochodzenie i znaczenie imienia Waldemar
Waldemar to męskie imię, o niejasnej etymologii. Prawdopodobnie pochodzi z języka germańskiego i słowa wald, które oznacza władcę.
Popularność imienia Waldemar w Polsce
Waldemar to imię niegdyś popularne w Polsce, a obecnie rzadko stosowane. W 2023 roku urodziło się jedynie 12 chłopców o tym imieniu.
Kiedy Waldemar obchodzi imieniny?
Waldemar może obchodzić imieniny 5 maja lub 11 grudnia.
Waldemar - zdrobnienia imienia
Do mężczyzny o imieniu Waldemar bliscy zwracają się często przy użyciu takich zdrobnień jak:
- Waldek,
- Walduś,
- Waldemarek,
- Waldi,
- Waldunio,
- Waldeczek,
- Waldusiek.
Znane osoby o imieniu Waldemar
Waldemar to imię, które nosiło wielu znanych mężczyzn. Wśród nich znaleźli się:
- Waldemar Milewicz - polski dziennikarz telewizyjny,
- Waldemar Nowakowski - polski inżynier i polityk,
- Waldemar Obrębski - polski piłkarz, trener piłkarski,
- Waldemar Pawlak - polski polityk, premier,
- Waldemar Bargieł - niemiecki kompozytor,
- Waldemar Baszanowski - polski sztangista,
- Waldemar Bonsels - niemiecki pisarz,
- Waldemar Obłoza - aktor,
- Waldemar Dziki - polski reżyser, producent filmowy,
- Waldemar Fornalik - polski piłkarz, trener.
Numerologia i cechy osób o imieniu Waldemar
Waldemar jest aktywny, silny i odważny. Nie ma dla niego spraw nie do załatwienia. Ma jednak jeden warunek - oczekuje szczerości i zaangażowania w sprawę. jest gotów udzielić potrzebnego wsparcia, jeśli ktoś przyjdzie do niego i wprost poprosi o pomoc. Sam często koloryzuje rzeczywistość, ubarwia opowiadane historie i tworzy ich własne wersje. Jest dobrym synem i mężem, ale wymagającym ojcem. Ma niepodważalne zasady, które stara się wdrażać również w życie innych. Wartością jest dla niego rodzina i to dla jej bezpieczeństwa stara się osiągnąć w życiu jak najwięcej. Jest obrotny i uczciwy. To człowiek, z którym można i warto robić interesy. Jeśli kogoś nazwie przyjacielem, jest w stanie wiele dla niego zrobić.
Waldemar to numerologiczna piątka. Wyróżniają go kultura osobista, gracja, ale też chęć obcowania z elitami. Jest pewny siebie, co pokazuje w kontaktach z potencjalnymi partnerkami.
Waldemar - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia
Waldemar chętnie podejmuje się zawodów związanych z pracą fizyczną. Jest fachowcem w swojej dziedzinie. Można zawsze liczyć na to, że usługi wykona profesjonalnie.
Szczęście mogą mu przynieść takie kamienie jak topaz i szmaragd. Sprzyjające mu kolory to seledyn i złoto.
Źródła:
1.https://dane.gov.pl/pl/dataset/219,imiona-nadawane-dzieciom-w-polsce/resource/54099/table?page=1&per_page=20&q=Waldemar&sort=
2.https://pl.wikipedia.org/wiki/Waldemar