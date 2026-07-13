Spis treści: Pochodzenie i znaczenie imienia Waldemar Popularność imienia Waldemar w Polsce Kiedy Waldemar obchodzi imieniny? Waldemar - zdrobnienia imienia Znane osoby o imieniu Waldemar Numerologia i cechy osób o imieniu Waldemar Waldemar - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Pochodzenie i znaczenie imienia Waldemar

Waldemar to męskie imię, o niejasnej etymologii. Prawdopodobnie pochodzi z języka germańskiego i słowa wald, które oznacza władcę.

Popularność imienia Waldemar w Polsce

Waldemar to imię niegdyś popularne w Polsce, a obecnie rzadko stosowane. W 2023 roku urodziło się jedynie 12 chłopców o tym imieniu.

Kiedy Waldemar obchodzi imieniny?

Waldemar może obchodzić imieniny 5 maja lub 11 grudnia.

Waldemar - zdrobnienia imienia

Do mężczyzny o imieniu Waldemar bliscy zwracają się często przy użyciu takich zdrobnień jak:

Waldek,

Walduś,

Waldemarek,

Waldi,

Waldunio,

Waldeczek,

Waldusiek.

Znane osoby o imieniu Waldemar

Waldemar to imię, które nosiło wielu znanych mężczyzn. Wśród nich znaleźli się:

Waldemar Milewicz - polski dziennikarz telewizyjny,

Waldemar Nowakowski - polski inżynier i polityk,

Waldemar Obrębski - polski piłkarz, trener piłkarski,

Waldemar Pawlak - polski polityk, premier,

Waldemar Bargieł - niemiecki kompozytor,

Waldemar Baszanowski - polski sztangista,

Waldemar Bonsels - niemiecki pisarz,

Waldemar Obłoza - aktor,

Waldemar Dziki - polski reżyser, producent filmowy,

Waldemar Fornalik - polski piłkarz, trener.

Pewny siebie, nieprzejednany, ale dla bliskich gotów zrobić wszystko. Taki jest Waldemar 123RF/PICSEL

Numerologia i cechy osób o imieniu Waldemar

Waldemar jest aktywny, silny i odważny. Nie ma dla niego spraw nie do załatwienia. Ma jednak jeden warunek - oczekuje szczerości i zaangażowania w sprawę. jest gotów udzielić potrzebnego wsparcia, jeśli ktoś przyjdzie do niego i wprost poprosi o pomoc. Sam często koloryzuje rzeczywistość, ubarwia opowiadane historie i tworzy ich własne wersje. Jest dobrym synem i mężem, ale wymagającym ojcem. Ma niepodważalne zasady, które stara się wdrażać również w życie innych. Wartością jest dla niego rodzina i to dla jej bezpieczeństwa stara się osiągnąć w życiu jak najwięcej. Jest obrotny i uczciwy. To człowiek, z którym można i warto robić interesy. Jeśli kogoś nazwie przyjacielem, jest w stanie wiele dla niego zrobić.

Waldemar to numerologiczna piątka. Wyróżniają go kultura osobista, gracja, ale też chęć obcowania z elitami. Jest pewny siebie, co pokazuje w kontaktach z potencjalnymi partnerkami.

Waldemar - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Waldemar chętnie podejmuje się zawodów związanych z pracą fizyczną. Jest fachowcem w swojej dziedzinie. Można zawsze liczyć na to, że usługi wykona profesjonalnie.

Szczęście mogą mu przynieść takie kamienie jak topaz i szmaragd. Sprzyjające mu kolory to seledyn i złoto.

Źródła:

1.https://dane.gov.pl/pl/dataset/219,imiona-nadawane-dzieciom-w-polsce/resource/54099/table?page=1&per_page=20&q=Waldemar&sort=

2.https://pl.wikipedia.org/wiki/Waldemar

Które ze starych polskich imion podoba ci się najbardziej? Wojciech Stanisław Kazimierz Miłosz Mieszko Wolę nowoczesne imiona Żadne z nich mnie nie przekonuje Zagłosuj





Piękna historia ojcowskiej miłości. Przekształcił dom w zamek dla swojego syna © 2026 Associated Press