Co skrywa Skorpion?

Skorpion to znak zodiaku, którego obecność trudno zignorować, nawet gdy osoba spod niego milczy. Rządzony przez Plutona i Marsa, nosi w sobie intensywność, która nie potrzebuje słów, by działać na otoczenie. Jego aura jest gęsta od emocji, choć często trzymanych głęboko pod powierzchnią. Skorpion to urodzony strateg i obserwator. Woli słuchać niż mówić, analizować niż komentować. Astrologowie zauważają, że to właśnie jego zdolność do "niewidzialnej kontroli" sprawia, że bywa tak magnetyczny - i zarazem trudny do rozgryzienia.

Ma spojrzenie, którego się nie zapomina

Jeśli spotykasz Skorpiona, prawdopodobnie zapamiętujesz jego spojrzenie. Jest przenikliwe, czasem wręcz hipnotyzujące. Zgodnie z opisami astrologicznymi to znak o wyjątkowo rozwiniętej intuicji i psychologicznym zmyśle, nie musisz nic mówić, on i tak już wie. Skorpiony rzadko marnują słowa. Ich komunikacja często ogranicza się do kilku gestów, uśmiechu (albo jego braku) i właśnie spojrzenia, które może zarówno przyciągać, jak i onieśmielać.

Język ciała i energia Skorpiona

Skorpiony emanują pewnością siebie, ale nie krzykliwą, to raczej cicha siła, która sprawia, że nawet bez słów przejmują kontrolę nad przestrzenią. Ich mowa ciała jest spokojna, powściągliwa, ale pełna ukrytego napięcia. Często ubierają się w minimalistycznie, stonowane ubrania, nie po to, by się wyróżnić, ale by nie odsłaniać zbyt wiele. W astrologii przypisuje się im zdolność "energetycznego wpływu", to osoby, które zmieniają nastrój w pomieszczeniu, nawet gdy tylko przechodzą obok.

Skorpiony emanują pewnością siebie, ale nie krzykliwą, to raczej cicha siła 123RF/PICSEL

Maska i dystans

Zodiakalny Skorpion nie okazuje emocji łatwo. Nawet kiedy coś przeżywa, na jego twarzy trudno to odczytać. Buduje dystans - nie z chłodu, ale z potrzeby zachowania kontroli. Jak wskazuje astrologiczna literatura, Skorpion jest znakiem tajemnic i lojalności, ale dopuszcza do siebie tylko tych, którym naprawdę ufa. Milczenie to jego tarcza, ale też broń - wykorzystuje je, by badać innych, nie zdradzając zbyt wiele o sobie.

Jak rozpoznać Skorpiona? Wcale nie musisz słyszeć, co mówi. Wystarczy, że poczujesz jego obecność - cichą, intensywną, niepokojąco pociągającą. To znak, który mówi milczeniem więcej niż inni słowami. Jeśli poczujesz się przy nim obserwowana, ale nic nie zrozumiesz z jego intencji, najpewniej właśnie spotkałaś Skorpiona.

