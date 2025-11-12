Spis treści: Ksawery - pochodzenie i znaczenie imienia Jakie cechy charakteru mają mężczyźni o imieniu Ksawery? Ksawery - idealny zawód dla tej numerologicznej trójki Ksawery - popularność imienia w Polsce Kiedy są imieniny Ksawerego? Jak można zdrabniać imię Ksawery? Znani mężczyźni o imieniu Ksawery

Ksawery - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Ksawery pochodzi od nazwy hiszpańskiego miasteczka Javier. Tam urodził się św. Franciszek Ksawery, znany jako apostoł Indii. Imię jest symbolem cnót takich jak zaangażowanie misyjne, odwaga, ofiarność oraz silna wiara.

Jakie cechy charakteru mają mężczyźni o imieniu Ksawery?

Mężczyźni o imieniu Ksawery są bardzo inteligentni i przenikliwi. Analityczny umysł pozwala im szybko dostrzegać sedno problemu i znajdować skuteczne rozwiązania. Mają również doskonałą intuicję w stosunku do ludzi. To w połączeniu z umiejętnościami komunikacyjnymi czyni ich świetnymi negocjatorami. Co więcej, potrafią zachować spokój i opanowanie nawet w najbardziej stresujących sytuacjach. Często wzbudza to podziw i zaufanie otoczenia.

Panowie o imieniu Ksawery to osoby niezwykle towarzyskie i otwarte na świat. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów i naturalny urok osobisty sprawiają, że są duszami towarzystwa i szybko zjednują sobie sympatię innych. Lubią prowadzić aktywny i rozrywkowy tryb życia, ale jednocześnie potrafią zachować zdrowy rozsądek.

Mężczyźni o tym imieniu są również wrażliwi na potrzeby innych i chętnie angażują się w działalność charytatywną. Ich empatia i chęć niesienia pomocy sprawiają, że są cenionymi członkami społeczności. W relacjach partnerskich Ksawerowie są kochającymi i wiernymi mężami, którzy dbają o szczęście swojej rodziny.

Ksawery - idealny zawód dla tej numerologicznej trójki

Analityczny umysł i chłonność wiedzy otwierają Ksaweremu drogę do kariery wymagającej intelektualnego wysiłku i zdolności interpersonalnych. Numerologiczna trójka odnajdzie się w roli prawnika, dyplomaty, dziennikarza, nauczyciela lub psychologa. Zamiłowanie do podróży i poznawania nowych kultur może również skierować go na ścieżkę kariery związanej z turystyką, handlem międzynarodowym czy działalnością misyjną.

Ksawery - popularność imienia w Polsce

Jak pokazują dane rejestru PESEL, na dzień 19 stycznia 2024 roku na imię Ksawery miało 21895 mężczyzn. W poprzednich latach liczba ta wynosiła 211491 (31 stycznia 2023) i 20284 (24 stycznia 2022).

W I połowie 2024 roku nadano je 354 razy. Natomiast w 2023 - 752. Największe zainteresowanie odnotowano w województwie mazowieckim (119), a najrzadziej w opolskim (17).

Kiedy są imieniny Ksawerego?

Imieniny Ksawerego wypadają 31 stycznia i 3 grudnia.

Jak można zdrabniać imię Ksawery?

Do Ksawerego można mówić zdrobniale: Ksawcio, Ksawek, Ksawerek, Ksawuś, Ksawulek, Ksawercio lub Ksewcio.

Znani mężczyźni o imieniu Ksawery

Oprócz tradycyjnej polskiej pisowni, spotykamy również formę Xawery, która jest bliższa oryginalnemu brzmieniu. W języku angielskim i francuskim to Xavier, czy a w niemieckim to Xaver. Do znanych mężczyzn o tym imieniu należą:

Xawery Mielcarek - kierowca wyścigowy,

Ksawery Jasieński - spiker telewizyjny i radiowy,

Xawery Dunikowski - rzeźbiarz,

Xawery Żuławski - filmowiec.

źródło: dane.gov.pl

