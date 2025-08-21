Co przyniesie piątek, 22 sierpnia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na piątek dla Barana

Karta Król Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z człowiekiem pogodnym, który wiele w życiu widział, ale nie zniechęciło go to bynajmniej do witania każdego następnego dnia. Uważa on jednocześnie, że miłość jest jak przypływ: przychodzi i odchodzi. Jeśli nie ta, to kolejna. W finansach musisz pilnować swoich spraw, bo ani szef ani fachowiec cię teraz w tym nie wyręczy.

Horoskop tarotowy na piątek dla Byka

Karta As Mieczy

W relacjach prywatnych konieczna może okazać się… operacja na związku. Wyznaczenie granic, odcięcie nadmiernych zależności i niekorzystnych kontaktów - to wszystko wymaga odwagi, bywa nieprzyjemne, ale ostatecznie bardzo się opłaca. Po pewnym czasie poczujesz lekkość. W finansach w grę mogą wchodzić popularne decyzje oraz brak sentymentów.

Horoskop tarotowy na piątek dla Bliźniąt

Karta Gwiazda

W relacjach prywatnych nie myśl, że wszystkie twoje próby spełzły na niczym. Każdy kontakt jest jak żywa woda, która obmywa rany i uzdatnia glebę. Korzyści z poświęcenia wrócą do ciebie jeśli nie w tym, to w kolejnym związku. Wszyscy jesteśmy połączeni ze sobą niewidzialnymi nićmi. W finansach możesz zarobić na oczyszczaniu, uzdatnianiu wody, promując ekologię.

Horoskop tarotowy na piątek dla Raka

Karta Rycerz Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą odmienioną przez miłość, człowiekiem, który dla kochania jest w stanie bardzo wiele poświęcić. Ten ktoś nie waha się wchodzić "na trzeciego" w związek i domagać się wyłączności, aby osiągnąć cel. W finansach pasja może zagnać cię w odległy zakątek świata, w środowisko o artystycznych inklinacjach.

Horoskop tarotowy na piątek dla Lwa

Karta Sprawiedliwość

W życiu osobistym trzeba będzie surowo podejść do pewnych spraw. Nie opowiadaj się po żadnej ze stron. Twoja obojętność - choćby udawana - stanie się teraz największym atutem. Uwierz, że silne związki mogą wzrastać wyłącznie w prawdzie i miej odwagę jej poszukiwać. W finansach możesz naradzić się z księgową, prawnikiem lub przygotować do sprawy sądowej.

Horoskop tarotowy na piątek dla Panny

Karta 7 Denarów

W relacjach prywatnych nie zachowuj się teraz gwałtownie ani lekkomyślnie. Pozwól komuś dojrzeć do zmiany. Jeśli mieliście konflikt, daj znać, że wciąż jesteś w pobliżu, ale nie narzucaj swojej obecności. Tylko cierpliwość może przynieść jakiekolwiek rezultaty. Nie będzie to krótka kampania. W finansach nie trwoń pierwszych, drobnych zysków. Przydadzą się na później.

Horoskop tarotowy na piątek dla Wagi

Karta Kochankowie

W relacjach prywatnych konieczny będzie wybór ze świadomością, że jednocześnie czegoś się wyrzekniesz. Młodość ma swoje prawa, a dojrzałość - obowiązki. Związek to nie tylko namiętność i fascynacja, ale też wzajemna troska i zgodne spoglądanie w stronę jutra. W finansach możliwa okaże się zażarta rywalizacja o stanowisko, przychylność szefa, wyjazd.

Horoskop tarotowy na piątek dla Skorpiona

Karta 8 Kielichów

W relacjach prywatnych szykują się co najwyżej przelotne trudności, które jednak wzmocnią Cię w dłuższej perspektywie i dadzą impuls do wprowadzenia zmian. Nie kręć się w kółko. Jeśli ktoś nieustannie powtarza to samo zachowanie, nie ma co liczyć na samoistną poprawę. W finansach możesz mieć teraz olbrzymie szczęście, zmień nastawienie do pieniędzy.

Horoskop tarotowy na piątek dla Strzelca

Karta 10 Kielichów

W życiu osobistym możliwe będą świetne kontakty z rodziną. Jeśli dotychczas wam się nie wiodło, to zmiana miejsca może bardzo pomóc zrelaksować się i spojrzeć na problemy z dystansem. Przemyśl wspólną wycieczkę albo i wręcz przeprowadzkę. Możesz otrzymać dobre wieści o swoich bliskich. W finansach możesz zyskać odpowiedzialną rolę, szkolić kogoś.

Horoskop tarotowy na piątek dla Koziorożca

Karta 9 Buław

W relacjach prywatnych trzeba będzie sobie radzić z czyjąś zazdrością lub nieuczciwością. Nie stawaj do konfrontacji. Stosuj uniki oraz wymówki. Przeczekaj trudny moment. Nie musisz odpowiadać na każdą wiadomość ani odbierać telefonu po kilka razy dziennie. Przyczaj się. W finansach przeszkody są jak najbardziej do pokonania, ale wymaga to cierpliwości.

Horoskop tarotowy na piątek dla Wodnika

Karta Cesarz

W relacjach prywatnych przyjmij zrelaksowaną postawę, ale trzymaj towarzystwo na dystans. Panujesz niepodzielnie nad swoim małym światem i nikt nie ma prawa wchodzić ci na głowę. Zaakcentuj swoją samowystarczalność, a potem zrób w czyjąś stronę zdecydowany gest. W finansach odróżniaj determinację od desperacji. Wszystko możesz, niczego nie musisz.

Horoskop tarotowy na piątek dla Ryb

Karta Giermek Buław

W relacjach prywatnych możesz otrzymać list, wiadomość od bliskiej osoby. W grę wchodzi poznanie się z kimś młodym, dziarskim, pełnym optymizmu. Człowiek ten nie zaznał smaku prawdziwej porażki lub nie przyjął jej do wiadomości. Jego serce pozostało niewinne i otwarte na nowe. W finansach możesz przechwycić ważną i korzystną informację.

