Co przyniesie wtorek, 13 stycznia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Barana

Karta Kapłanka

W życiu prywatnym możesz poznać teraz czyjąś tajemnicę, a wiedza, którą zdobędziesz, wyniknie raczej z podpatrywania i wyciągania własnych wniosków niż z objawień. Pamiętaj, że niektóre sprawy "od kuchni" nie wyglądają zbyt apetycznie, a ludzie milczą, bo nieraz zawiedli się na słowach. W finansach wzmocnij zabezpieczenia, zwróć uwagę na szpiegostwo gospodarcze.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Byka

Karta Rycerz Buław

W życiu prywatnym możesz mieć kontakt z człowiekiem zapalczywym, którego łatwo urazić. Niektórzy mogą szukać pretekstu do zerwania rozmów i wycofania się z obietnic. Nie ma co się przejmować ich emocjonalną chwiejnością. W finansach możliwa będzie podróż nudna, ale korzystna. Nie warto łączyć teraz przyjemności z obowiązkiem. Wynikłyby komplikacje.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Bliźniąt

Karta 7 Kielichów

W życiu prywatnym możesz mieć kontakt z marzycielami, fantastami. Ludzie nie muszą być zatwardziałymi kłamcami, by wprowadzić w błąd. Często sami wierzą w swoje niestworzone historie i bombastyczne plany. W finansach trzeba będzie coś wybrać, licząc się z pewnymi niedoskonałościami. Rzadko znajdujemy opcję, która spełnia wszystkie nasze wymagania.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Raka

Karta 3 Denarów

Miłość możesz spotkać teraz w pracy lub w miejscu, z którym łączy cię pasja. Materiału do związku nie szukaj na dyskotekach czy w aplikacjach randkowych. Wspólne zainteresowania staną się pomostem dla dwóch spragnionych uczucia serc. W finansach możesz otrzymać poważne zadanie, rozpocząć rekrutację, przeszkolić kogoś albo awansować.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Lwa

Karta 5 Kielichów

W życiu osobistym każdego człowieka jest miejsce na… stratę, rozczarowanie. Każdy z nas przeżył kiedyś odrzucenie, a pewnie nie będzie to jednorazowa sytuacja. Pamiętaj, że definicją zwycięstwa jest podnieść się o jeden raz więcej niż się upadło. W finansach nie trzeba spektakularnych dokonań, wystarczy utrzymać się na powierzchni. Wyznacz sobie drobne cele.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Panny

Karta 3 Mieczy

W życiu prywatnym masz do czynienia z osobami, które ranią. Każdy nosi w sobie jakąś smutną historię. Grunt, by zorientować się, co jest już przeszłością i nie odreagowywać tego bez końca na Bogu ducha winnych ludziach. W finansach osobiste animozje i zadry mogą przeszkodzić w zrobieniu biznesu. Odetnij się od tych, co wzbudzają niepokój.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Wagi

Karta Śmierć

Miłość przypomina czasem bitwę: zadaje rany, powoduje straty, dzieli ludzi, zamiast łączyć. Kiedy w końcu opadnie kurz, trzeba będzie rozeznać się w zniszczeniach, pochować z godnością niektóre nadzieje, a blizny na sercu przyozdobić złotem nadziei na lepszą przyszłość. W finansach rzadko zdarzają się ostateczne porażki. Większość z nich to bezcenna lekcja.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Skorpiona

Karta Eremita

W życiu prywatnym nie wpadaj w pułapkę przesadnej przystępności. Niech ktoś włoży wysiłek w spotkanie z tobą! Bądź sobą bez względu na wszystko i przyjmij uprzejmie tych ludzi, którzy - mimo wszystko - będą chcieli cię poznać. W finansach możesz zyskać dostęp do tajemnej wiedzy lub do informacji, które kiedyś mogły mieć znaczenie, ale teraz są już przestarzałe.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Strzelca

Karta 6 Buław

W życiu prywatnym możesz otrzymać pozytywne wieści od osoby, którą znasz z dzieciństwa. To dobry moment na odnowienie znajomości, zebranie wokół siebie ludzi. Jeśli walczysz o pewną sprawę, potrzebna będzie grupa wsparcia. Nie zamykaj się z problemem w czterech ścianach. W finansach pokaż, że potrafisz być liderem, poprowadzić projekt.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Koziorożca

Karta 4 Buław

W życiu prywatnym postaw teraz na łagodność i domową atmosferę. Ktoś potrzebuje stabilizacji, bezpiecznej przystani. Fajerwerki go chwilowo nie interesują. Zaoferuj zrównoważone podejście do trudności, przełóż burzliwe dyskusje na inny dzień. W finansach możesz otrzymać zaproszenie na ważną imprezę, której lepiej nie odpuszczać. Ciesz się czyimś sukcesem.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Wodnika

Karta Rycerz Denarów

W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z człowiekiem spokojnym, który uczucia chowa głęboko w sercu i powoli otwiera się na ludzi. Gdy już jednak pokocha, to łatwo mu nie przechodzi. Pozostawia jednocześnie dużo swobody drugiej stronie. W finansach możliwa będzie praca dla kogoś, wymagająca jednak pewnej niezależności, podejmowania decyzji z dala od "centrali".

Horoskop tarotowy na wtorek dla Ryb

Karta 5 Buław

W życiu prywatnym możliwe będą drobne kłótnie, dyskusje, docieranie się. Nawet bardzo zżyci ludzie czasem się konfliktują, ale potrafią w odpowiednim momencie zamilknąć, nabrać powietrza i uspokoić emocje. Pamiętaj, że walczysz z problemem, a nie z osobą, która na niego wskazała. W finansach trzeba zachować się z wyczuciem, bo ktoś jest teraz drażliwy.

