Jej empatia i otwartość sprawiają, że ludzie czują się przy niej bezpiecznie mogą się otworzyć. Lukrecja potrafi słuchać bez oceniania. Sprawdź, jakie cechy wyróżniają jeszcze kobietę o tym imieniu i dowiedz się, kiedy obchodzi imieniny oraz w jakich zawodach odnajdzie poczucie spełnienia!
Spis treści:
- Lukrecja - pochodzenie i znaczenie imienia
- Jakie są kobiety o imieniu Lukrecja?
- Lukrecja - idealny zawód dla tej numerologicznej dziewiątki
- Lukrecja - popularność imienia w Polsce
- Jak można zdrabniać imię Lukrecja?
- Znane kobiety o imieniu Lukrecja?
Lukrecja - pochodzenie i znaczenie imienia
Imię Lukrecja pochodzi od nazwiska rzymskiego rodu Lukrecjuszów. Był on znany z odwagi, honoru i patriotyzmu. Kobiety noszące to imię dziedziczą po przodkiniach siłę charakteru i niezłomność w dążeniu do swoich ideałów.
Jakie są kobiety o imieniu Lukrecja?
Lukrecja to kobieta, która zaraża otoczenie entuzjazmem. Jest zaradna, przedsiębiorcza i zawsze chętna do działania. Jej pracowitość i determinacja w dążeniu do celu są godne podziwu. Umiejętność organizacji i planowania pozwalają jej natomiast osiągać sukcesy zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.
Lukrecja to również osoba niezwykle towarzyska i otwarta na ludzi. Dzięki empatii i umiejętności słuchania, potrafi zjednać sobie ludzi. Buduje relacje, które nie są przelotne, ale oparte na szacunku i wsparciu. Jej talent do komunikacji oraz efektywna praca w grupie sprawiają, że każdy zespół, do którego dołączy, zyskuje wartościowego członka.
Kobieta o tym imieniu jest też zawsze gotowa, by podać pomocną dłoń. Cierpliwie i bez oceniania wysłucha i zrozumie problemy. Oferuje cenne rady i szczere pocieszenie. Jej wielkie serce i bezinteresowność sprawiają, że jest cenioną przyjaciółką.
Lukrecja - idealny zawód dla tej numerologicznej dziewiątki
Lukrecja odnajdzie się w zawodach wymagających pracy z ludźmi. Ta numerologiczna dziewiątka może z powodzeniem realizować się jako menedżerka, nauczycielka, trenerka, psycholożka czy doradczyni zawodowa. Empatia i pragnienie niesienia pomocy innym czynią ją też idealną kandydatką do pracy w sektorze społecznym lub medycznym.
Lukrecja - popularność imienia w Polsce
Jak wynika z danych rejestru PESEL, na dzień 19 stycznia 2024 roku imię Lukrecja nosiło 391 kobiet. W poprzednich latach liczba ta wynosiła 381 (31 stycznia 2023) i 370 (24 stycznia 2022).
W pierwszej połowie 2024 roku (6 sierpnia 2024) imię Lukrecja otrzymało 8 dziewczynek. Rok wcześniej 15. Największe zainteresowanie odnotowano w województwie mazowieckim (7).
Kiedy są imieniny Lukrecji?
Kobiety o tym imieniu obchodzą imieniny 7 czerwca, 11 sierpnia i 23 listopada.
Jak można zdrabniać imię Lukrecja?
Rodzina i przyjaciele do Lukrecji zwracają się: Lukrecyjka, Lukrecka, Lukrynia lub Lukrysia.
Znane kobiety o imieniu Lukrecja?
W innych językach imię Lukrecja można spotkać w formach takich jak Lucrezia (włoski) czy Lucretia (angielski). Nosiły je kobiety o niezwykłych talentach i osiągnięciach, które zapisały się na kartach historii. Wśród nich warto wymienić Lucrezię Marinellę, włoską poetkę i pisarkę, która w XVII wieku odważnie zabierała głos w sprawach kobiet i równości. Znane Lukrecje to także:
- Lucrecia Martel - argentyńska reżyserka i scenarzystka filmowa, która swoimi filmami prowokuje do myślenia i łamie konwenanse,
- Lukrecja Medycejska - księżniczka florencka, była postacią o wielkim wpływie na politykę i kulturę renesansowych Włoch,
- Lucrezia Tornabuoni - włoska arystokratka i poetka, była mecenasem sztuki i nauki.
