Spis treści: Lukrecja - pochodzenie i znaczenie imienia Jakie są kobiety o imieniu Lukrecja? Lukrecja - idealny zawód dla tej numerologicznej dziewiątki Lukrecja - popularność imienia w Polsce Jak można zdrabniać imię Lukrecja? Znane kobiety o imieniu Lukrecja?

Lukrecja - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Lukrecja pochodzi od nazwiska rzymskiego rodu Lukrecjuszów. Był on znany z odwagi, honoru i patriotyzmu. Kobiety noszące to imię dziedziczą po przodkiniach siłę charakteru i niezłomność w dążeniu do swoich ideałów.

Jakie są kobiety o imieniu Lukrecja?

Lukrecja to kobieta, która zaraża otoczenie entuzjazmem. Jest zaradna, przedsiębiorcza i zawsze chętna do działania. Jej pracowitość i determinacja w dążeniu do celu są godne podziwu. Umiejętność organizacji i planowania pozwalają jej natomiast osiągać sukcesy zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Lukrecja to również osoba niezwykle towarzyska i otwarta na ludzi. Dzięki empatii i umiejętności słuchania, potrafi zjednać sobie ludzi. Buduje relacje, które nie są przelotne, ale oparte na szacunku i wsparciu. Jej talent do komunikacji oraz efektywna praca w grupie sprawiają, że każdy zespół, do którego dołączy, zyskuje wartościowego członka.

Kobieta o tym imieniu jest też zawsze gotowa, by podać pomocną dłoń. Cierpliwie i bez oceniania wysłucha i zrozumie problemy. Oferuje cenne rady i szczere pocieszenie. Jej wielkie serce i bezinteresowność sprawiają, że jest cenioną przyjaciółką.

Lukrecja - idealny zawód dla tej numerologicznej dziewiątki

Lukrecja odnajdzie się w zawodach wymagających pracy z ludźmi. Ta numerologiczna dziewiątka może z powodzeniem realizować się jako menedżerka, nauczycielka, trenerka, psycholożka czy doradczyni zawodowa. Empatia i pragnienie niesienia pomocy innym czynią ją też idealną kandydatką do pracy w sektorze społecznym lub medycznym.

Imię Lukrecja - jakimi cechami się charakteryzuje?

Lukrecja - popularność imienia w Polsce

Jak wynika z danych rejestru PESEL, na dzień 19 stycznia 2024 roku imię Lukrecja nosiło 391 kobiet. W poprzednich latach liczba ta wynosiła 381 (31 stycznia 2023) i 370 (24 stycznia 2022).

W pierwszej połowie 2024 roku (6 sierpnia 2024) imię Lukrecja otrzymało 8 dziewczynek. Rok wcześniej 15. Największe zainteresowanie odnotowano w województwie mazowieckim (7).

Kiedy są imieniny Lukrecji?

Kobiety o tym imieniu obchodzą imieniny 7 czerwca, 11 sierpnia i 23 listopada.

Jak można zdrabniać imię Lukrecja?

Rodzina i przyjaciele do Lukrecji zwracają się: Lukrecyjka, Lukrecka, Lukrynia lub Lukrysia.

Znane kobiety o imieniu Lukrecja?

W innych językach imię Lukrecja można spotkać w formach takich jak Lucrezia (włoski) czy Lucretia (angielski). Nosiły je kobiety o niezwykłych talentach i osiągnięciach, które zapisały się na kartach historii. Wśród nich warto wymienić Lucrezię Marinellę, włoską poetkę i pisarkę, która w XVII wieku odważnie zabierała głos w sprawach kobiet i równości. Znane Lukrecje to także:

Lucrecia Martel - argentyńska reżyserka i scenarzystka filmowa, która swoimi filmami prowokuje do myślenia i łamie konwenanse,

Lukrecja Medycejska - księżniczka florencka, była postacią o wielkim wpływie na politykę i kulturę renesansowych Włoch,

Lucrezia Tornabuoni - włoska arystokratka i poetka, była mecenasem sztuki i nauki.

