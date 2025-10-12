Co przyniesie poniedziałek, 13 października? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Barana

Karta Rycerz Mieczy

W relacjach prywatnych nie jest groźny bunt, tylko kurczowe trzymanie się zasad. Unikaj ludzi, którzy nie myślą samodzielnie, szukają "odpuszczenia grzechów" u zewnętrznych autorytetów. Nic nie powinno być bardziej czułe niż własne sumienie. W finansach zastanów się, czy wykonywanie poleceń wyjdzie Ci na dobre, czy jest zgodne z twoim charakterem.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Byka

Karta 4 Kielichów

W miłości życie marzeniami to jak puszczanie balonów na wietrze. Przez chwilę cieszą oko, zwracają uwagę, ale nie możesz ich dotknąć, nie masz wpływu na ich lot. Wiesz, że w którymś momencie pękną i sflaczeją. Jeśli taka ewentualność cię nie cieszy, zastanów się, jak zrealizować zamiar. W finansach możesz zarobić, uderzając w czyjąś emocjonalną pustkę.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Bliźniąt

Karta 5 Buław

W życiu prywatnym możesz trafić na kogoś, kto ma zaczepny styl lubi flirtować, prawiąc złośliwości. Nie obruszaj się i nie obrażaj. Obracaj "cierniste" słowa w żart, rób uniki. Bezpośrednia konfrontacja nie będzie dobrym pomysłem. Druga strona nie potrafi przyjąć otwartej krytyki. W finansach nie bój się dyskutować. Burza mózgów daje najlepsze rezultaty.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Raka

Karta Księżyc

W relacjach prywatnych oddziel grubą kreską fakty od opinii, prawdę od ułudy, perspektywy od marzeń. Twój los jest w twoich rękach, nie przekazuj nikomu sterów własnego życia. Tylko ty znasz siebie wystarczająco dobrze, by skutecznie zwalczyć prywatne strachy. W finansach możesz zarabiać, pomagając komuś wyjść na światło dzienne, zmienić tryb życia.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Lwa

Karta 5 Mieczy

W życiu osobistym nie opłaca się teraz wygrać za wszelką cenę. Czy zwycięstwo może być celem samym w sobie? Lepiej żeby okazało się warte wysiłku, poświęceń i wyrzeczeń. Wiele osób nie podejdzie ze zrozumieniem do twoich decyzji, dlatego należy się w nich upewnić lub je zmodyfikować. W finansach starannie dobieraj sobie konkurentów, bo walka będzie bezwzględna.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Panny

Karta 4 Denarów

W relacjach prywatnych wystrzegaj się egoistów, ludzi, którzy rozliczają otoczenie z każdego słowa, uśmiechu, drgnięcia powieki. Bywa, że przerzucamy własne skryte pragnienia i obawy na innych. Jeśli ktoś nieustannie zarzuca ci brak zaangażowania, być może sam ma z tym problem. W finansach pamiętaj, że pieniądze powinny być środkiem, a nie celem.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wagi

Karta 10 Buław

W życiu osobistym nie proś o przyzwolenie, by osiągnąć sukces. Czujesz, że otoczenie cię nie docenia? Znajdź sobie bardziej spostrzegawczych znajomych. Twoje pasje nie znajdują zrozumienia? Otwórz się na tych, którzy mają szersze horyzonty. Nic nie trzyma cię w nieżyczliwym miejscu. W finansach trzeba wyjść z czyjegoś cienia, zacząć pracować na własny rachunek.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Skorpiona

Karta 2 Buław

W kontaktach osobistych trzeba się spieszyć. Nie czekaj, aż gwiazdy ułożą się po twojej myśli. W świecie można wygrać na dwa sposoby: dostosować się do okoliczności lub stworzyć sobie dogodne środowisko. W tej chwili w grę wchodzi ta druga opcja, a to oznacza pełnię władzy. W finansach wystrzegaj się zachłanności, zwłaszcza kosztem atmosfery w pracy, środowiska.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Strzelca

Karta 6 Buław

W relacjach prywatnych potrzebna będzie wytrwałość i wiara w zwycięstwo. W miłości największy sukces osiąga często nie najpiękniejszy i najmądrzejszy, tylko najcierpliwszy. Ludzie chcą mieć kogoś, na kim będą mogli polegać. Nie musisz tolerować każdego afrontu, ale i wyhoduj sobie grubą skórę. W finansach możliwy jest niestety wyścig szczurów, bezwzględna gra.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Koziorożca

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wodnika

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Ryb

