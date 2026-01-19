Co przyniesie wtorek, 20 stycznia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Barana

Karta Mag

W życiu prywatnym trzeba będzie zręcznie posługiwać się dowcipem. Dobry żart może rozładować napięcie, odwrócić uwagę otoczenia od problemu, posłużyć jako zasłona dymna, gdy prawda okazałaby się jeszcze zbyt niewygodna. Niektóre wiadomości trzeba przekazywać stopniowo. W finansach możliwa będzie umowa ustna, porozumienie z kimś w podobnym wieku.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Byka

Karta 4 Denarów

W życiu prywatnym musisz odnaleźć drogę do własnych emocji, odblokować nawet te namiętności, które uważasz za niebezpieczne. W grę wchodzi związek z rozsądku lub sojusz z wyrachowania. Więcej tu będzie zimnej kalkulacji niż gorących pragnień. W finansach trzeba uświadomić sobie, że poszukiwanie komfortu rozpoczyna się często od porzucenia zbytków.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Bliźniąt

Karta Umiarkowanie

W życiu prywatnym mów teraz do ludzi ciepło, cicho, powolutku. Otoczenie twierdzi, że kocha konkret, energię, pewność siebie. Często jednak głośne, ekspansywne osoby działają nam na nerwy, wywołują kompleksy i wzmagają niepokój. Bądź jak przytulny cień, w którym można bezpiecznie się schować. W finansach możesz wiele osiągnąć dzięki zdolnościom mediacyjnym.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Raka

Karta 2 Denarów

W życiu prywatnym możesz zachować równowagę i pozytywne relacje, jednak nie należy raczej liczyć na cokolwiek stałego. Druga strona ceni sobie przede wszystkim wolność i potrzebuje odnaleźć harmonię, nim złoży jakąkolwiek deklarację. Podobnie jest zresztą z tobą. W finansach poradzisz sobie z problemami, a ryzyko będzie cię pozytywnie nakręcało.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Lwa

Karta Rydwan

W życiu prywatnym potrzebna ci będzie odwaga, autentyczne pragnienie zwycięstwa. Ktoś chce zostać zdobyty, nie będzie podsuwał ręki pod nos i czekał, aż zbierzesz się na odwagę. Dylematy musisz zachować dla siebie. Czy zdarzyło ci się słyszeć w finansach, że ktoś nie zasłużył na sukces? To nonsens. Jeśli coś zdobywasz, to znaczy, że powinno być twoje.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Panny

Karta Rydwan

W życiu osobistym trzeba będzie przeprowadzić własny plan, wyznaczyć cele, iść po "swoje", nie oglądając się na innych. Rywalizujesz z kimś? Możesz wygrać przez samą siłę uczuć, dzięki wierze w siebie. Ci, co sądzą, że nie zasługują na szczęście, faktycznie nie zdołają się nim długo cieszyć. W finansach możesz wyjechać na szkolenie, wyruszyć w delegację.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Wagi

Karta Królowa Mieczy

W życiu prywatnym możesz trafić na osobę, która potrafi poświęcić się dla sprawy i… tego samego oczekuje od ciebie! Czy powinna? Twoja decyzja. Panujesz nad swoją egzystencją niepodzielnie, a w związku z tym ponosisz wszelkie konsekwencje swoich postanowień. W finansach nie uda się pójść do przodu bez złożenia ofiary, daniny, wyrzeczenia.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Skorpiona

Karta 3 Buław

W życiu prywatnym możesz stanąć przed wyborem: rozwijać to, co jest, czy zacząć coś totalnie nowego w innym miejscu. Ta druga opcja nie oznacza bynajmniej zerwania wszelkich kontaktów. Część osób będzie chciała za tobą podążyć. W finansach możesz otrzymać propozycję podróży, awans, który będzie związany ze zmianą miejsca, częstym przemieszczaniem się.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Strzelca

Karta 2 Mieczy

W życiu prywatnym istnieje ryzyko utknięcia w niekorzystnym położeniu. Brak decyzji to również decyzja i to taka, która może ściągnąć na ciebie nieprzewidywalne konsekwencje. Czy nie lepiej mieć wpływ na cokolwiek i wybrać jakąś opcję nawet pod groźbą popełnienia błędu? W finansach możesz znajdować się pod presją, ktoś będzie próbował cię naciskać.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Koziorożca

Karta 7 Mieczy

W życiu prywatnym ktoś może być wobec ciebie nieszczery. Może ma ukryty motyw, a może po prostu nie umie powiedzieć prawdy w oczy. Niekiedy gra na zwłokę to najlepsze wyjście. Dopóki inni nie dojrzeją do usłyszenia rzeczowych argumentów, nie ma co się wystawiać na ich atak. W finansach potrzeba sprytu, taktu, udanej manipulacji.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Wodnika

Karta 6 Denarów

W życiu osobistym odróżniaj ludzi, którzy naprawdę coś dla ciebie robią od tych, którzy tylko chcą pomóc. Powiadają, że kto chce - znajdzie sposób, kto nie chce - znajdzie powód. Szykuje się związek, w którym różnica statusu może być znaczna. W finansach nie wikłaj się w układ zależności i wiecznego "oddawania przysług". Spodziewane pieniądze mogą okazać się małe.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Ryb

Karta Diabeł

W życiu prywatnym uważaj, by nie zapłacić wysokiej ceny za chwilową przyjemność, doraźne uśmierzenie bólu. Ktoś może twierdzić, że zna sposób na twoje kompleksy, ale przy głębokich problemach błyskawiczne remedia nie istnieją. Mogą to być najwyżej sztuczki. W finansach możesz dostać zadanie, które przyniesie spore pieniądze, ale będzie wiązało się z ryzykiem.

